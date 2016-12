Abmahngefahr bei Facebook, eine Milliarde Dollar, Erde im Zeitraffer und mehr – Links der Woche

Werbung

Mit den weißen Weihnachten wird es dieses Jahr wohl wieder nichts. Die Temperaturen sind auf jeden Fall angenehmer geworden, auch wenn der Glühwein nun wohl nicht mehr ganz so gut schmeckt.

In meinen heutigen Links der Woche habe ich wieder interessante und unterhaltsame Lesetipps für euch zusammengestellt.

Viel Spaß damit.



Abmahngefahr bei Facebook

Es ist mal wieder passiert. Facebook hat eine kleine Layoutänderung vorgenommen und deutsche Nutzer müssen sich vor neuen Abmahnungen schützen.

Leider wurde bei dem Update der Impressumslink, über den wir uns vor einer Weile erst gefreut haben, wieder entfernt. Und dieser ist für alle Facebook-Seiten, die nicht rein privat betrieben werden, Pflicht.

Welchen kurzfristigen Workaround es gibt, erfahrt ihr in diesem Artikel.

Eine Milliarde Dollar

Diese Summe hat YouTube innerhalb von 12 Monaten an die Musik-Industrie ausgeschüttet. Das klingt wirklich nach einem großen Batzen.

Allerdings sollte man genauer hinschauen. Zum einen stellt sich die Frage, ob diese Einnahmen die sinkenden Tonträger-Verkäufe auffangen. Zumindest scheint es der Musikindustrie nach vielen schlechten Jahren erstmals wieder etwas besser zu gehen.

Problematisch finde ich aber auch, dass den absoluten Großteil der Einnahmen ein paar Top-Stars einstecken. Die breite Masse an Musikern bekommt sicher kaum was vom Kuchen ab.

Keine klassischen Schulfächer mehr?

Wir haben zwei schulpflichtige Kinder und ich muss schon sagen, dass ich im Großen und Ganzen schon recht ernüchtert vom deutschen Schulsystem bin. Irgendwie wirkt alles sehr veraltet und erstarrt und ein Teil Lehrer scheint auch nicht wirklich motiviert zu sein.

Besser läuft es da bereits heute in Finnland. In der aktuellen Pisa-Studie liegt Finnland z.B. auf Platz 5 und auch sonst hört man viel Positives von dort.

Nun will man angeblich auch noch die ganzen klassischen Fächer abschaffen und eine andere Art Schule einführen. Ich finde das spannend und interessant. Schließlich stammt das aktuelle Schulkonzept noch aus dem 19. Jahrhundert und hat dringend eine Weiterentwicklung nötig.

Wird Verschlüsselung Pflicht?

HTTPS wird seit längerer Zeit von Google gepuscht und mittelfristig wird man die eigenen Websites wohl entsprechend umstellen müssen.

Nun scheint auch WordPress in diesem Bereich Druck zu machen. Ab 2017 will man nur noch Hoster empfehlen, die SSL standardmäßig anbieten.

Zudem sollen bestimmte Features im kostenlosen CMS nur noch bei aktiver Verschlüsselung nutzbar sein. Mal schauen, was da noch so kommt.

Sonneninsel

Der Begriff Sonneninsel bekommt eine ganz neue Bedeutung. Eine kleine Insel im Südpazifik verbraucht aktuell sehr viel Diesel, um die Einwohner mit Strom zu versorgen.

Nun will Tesla die komplette Insel auf Solarenergie umstellen. Mit mehr als 5.000 Solarmodulen will man rund 1,4 Megawatt erzeugen und so den Energiebedarf decken.

Mehr Informationen zu diesem spannenden Test-Projekt gibt es hier.

Raspberry-Pi

Der Raspberry-Pi hat die Computer-Bastel-Welt verändert. Noch nie war es so günstig kleine Mini-Computer für alle möglichen Anwendungen zu bauen.

Eine Übersicht über 30 ausgefallene Raspberry-Pi-Projekte findet sich in diesem Artikel.

Da gibt es z.B. einen Mini-Macintosh, einen Arcade-Automaten oder auch einen Türöffner per Sprache. Da möchte man auch gleich losbasteln.

Deep Web

Wer glaubt, dass das Internet nur aus den Inhalten besteht, die man bei Google findet oder in Facebook sieht, der irrt sich. Da gibt es noch eine ganze Menge mehr.

Neben dem Dark Web, welches durch Waffenhandel und ähnliches mittlerweile in aller Munde ist, gibt es noch das sogenannte Deep Web. Dabei handelt es sich um Informationen, zu großen Teilen in Datenbanken, die einfach nicht über Google zu finden sind. Einfach weil dafür z.B. eine Registrierung notwendig ist oder ähnliches.

Es wird geschätzt, dass das Deep Web etwa 400-500 mal größer ist, als das Surface Web (also jenes, das in Google durchsuchbar ist). Mehr interessante Infos dazu gibt es in diesem Artikel.

Die Erde im Zeitraffer

Ein neues Google Projekt trägt den Namen Timelapse. Damit sollen Veränderungen der Erdoberfläche innerhalb von gut 30 Jahren (1984-2016) visualisiert werden.

Das bringt unter anderem interessante Einblicke in die Veränderungen der Natur, aber man kann damit auch schauen, wie sich z.B. einzelne Orte entwickelt haben.

Das Tool finde ich sehr spannend, zumal es auch für Deutschland funktioniert.

Ich wünsche euch ein schönes Wochenende.