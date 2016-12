Global Market Finder – Wer braucht da noch den Google Keyword-Planer?

Werbung

Wie so ziemlich jeder, der beruflich irgendetwas mit Internet macht, mitgekriegt haben sollte, hat Google schon lange den Zugriff auf den hauseigenen Keyword Planer eingeschränkt. Allgemein ist dieser auch nur noch für Kunden zugänglich, die laufende AdWords-Kampagnen haben und ihn damit, mehr oder weniger, indirekt bezahlen. Ist jetzt nicht unbedingt so teuer wie es klingt, zumal SEO Suites ja ebenfalls Geld Kosten.

Doch warum zahlen, wenn es auch kostenlos geht? Es geht und zwar mit dem Global Market Finder. Auch ein Tool von Google. Wie lange das noch funktioniert, bleibt offen, aber zum aktuellen Zeitpunkt läuft es tatsächlich relativ problemlos.

Was es ist, wo ihr es findet und wie es euch helfen kann, die richtigen Keywords zu finde, erfahrt ihr hier im Artikel.



Was soll denn ein Global Market Finder sein?

Ein sehr, sehr altes Google-Tool, welches allem Anschein nach auf dieselbe Schnittstelle wie der Keyword Planer zurückgreift. Dies sorgt dafür, dass der Finder weiterhin korrekte Suchvolumen anzeigt. Auch ohne AdWords-Kampagne.

Das Tool ist dafür gedacht globale, also weltweite Märkte zu finden. Eigentlich, aber eigentlich ist ja immer sehr relativ und so lässt sich das Ganze auch zu einer Art Keyword Planer 2.0 umfunktionieren, der weiterhin korrekte Suchvolumen und AdWords-Gebote anzeigt. Klingt nicht schlecht, oder?

Den Global Market Finder richtig nutzen

Zunächst einmal klickt ihr auf diesen Link hier, um den Global Market Finder im Browser zu öffnen. Dort wählt ihr unter »Land auswählen« Deutschland und unter »Sprache wählen« dementsprechend natürlich Deutsch.

Unter Keywords tragt ihr nun eure Keywords ein. Bis zu 100 Suchwörter sind hier problemlos möglich. Pro Zeile ein Keyword, ihr kennt das Spielchen von ähnlichen Online-Tools.

Rechts unter »Filter« muss G20 angegeben sein, um nachher entsprechende Ergebnisse zu erhalten. Jetzt schnell noch das Captcha eingeben und auf »Potenzial anzeigen« klicken. Mehr ist gar nicht nötig.

Diese Resultate liefert der Global Market Finder

Nachdem ihr auf »Potenzial anzeigen« geklickt habt, listet der Global Market Finder euch eine Liste mit Ländernamen auf. Sucht euch Deutschland raus, klickt auf das Plus und siehe da, schon präsentiert euch das Tool all eure eingegeben Suchbegriffe bzw. Keywords in einer Liste.

Das geniale ist nun, dass die Suchanfragen hier korrekt sind und auch das empfohlene AdWords-Gebot wieder Erkenntnisse über das Potenzial eines Keywords verrät.

Aber es wird noch besser, mit einer kleinen versteckten Zusatzfunktion, die euch hilft passende Keywords zu finden und die einigen wohl ebenfalls schon vom Keyword Planer bekannt sein sollte.

Weitere Keyword-Ideen ausgeben und anzeigen lassen

So kann der Global Market Finder, genau wie der Keyword Planer, auch weitere Keyword-Ideen generieren und anzeigen. Dazu klickt ihr unter der Darstellung eurer Keywords einfach auf den klickbaren Text »Zusätzliche Keyword-Vorschläge aus dem Keyword-Planer anzeigen« und schon öffnen sich weitere, automatisch erstellte Ideen.

Durchaus praktisch, vor allem für diejenigen, die noch weitere Keywords zu einem Thema suchen oder benötigen und dabei nicht ganz so kreativ sind.

Einige Schwächen hat das Tool dann aber doch

Der Global Market Finder ist nicht Googles neuste Erfindung und das merkt ihr relativ schnell. So wird davon berichtet, dass bestimmte, nicht automatisch übersetzbare Begriffe, auch nicht gescannt werden können.

Auch sollen Keywords mit extrem geringem Suchvolumen nicht angezeigt werden. Ergo zeigt das Tool nur gängige, häufig gesuchte Begriffe an und auch nur ab 200 bzw. 300 Suchanfragen, aber eben nichts darunter.

Auch mit Markennamen und nicht übersetzbaren Synonymen tut sich das Tool ein wenig schwer. Schade, aber vereinbar, weil die sonstige Funktion bekannt und gewohnt geliefert wird und zwar gratis, was mit dem Keyword Planer ja nicht mehr geht. Da schraubt man seine Ansprüche auch mal zurück.

Wie lange geht das wirklich gut?

Am Ende bleibt nur die Frage, wie lange das gut geht? Es ist davon auszugehen, dass Google das alte Tool mehr oder minder vergessen hat. Einige findige SEOs haben das erkannt und herausgefunden, dass der Global Market Finder allem Anschein nach dieselben Daten wie der Keyword Planer nutzt, was auch nur logisch erscheint, da Google ja eigene Schnittstellen verwenden wird und nicht unterschiedliche Datenbanken aufbaut, was schließlich ziemlich unlogisch wäre.

Alle Tests der einschlägigen SEOs sprechen nach meiner Recherche jedenfalls davon, dass die Daten identisch sind und daher auch gefahrlos genutzt werden können.

Das wiederum könnte aber dazu führen, dass Google das Tool entweder bald deaktiviert, oder die Funktion einfach entfernt. Schließlich hatte Google ja seine Gründe, den Keyword Planer einzuschränken, da macht es wenig Sinn einen Workaround der Nutzer zu erlauben.

So oder so: Zum aktuellen Zeitpunkt funktioniert das Ganze jedenfalls wunderbar und so sollte jeder, der noch ein paar Keywords auf der langen Bank hat, diese einmal durch das Tool jagen. Morgen kann es schon zu spät sein. Oder übermorgen. Oder es funktioniert tatsächlich noch längere Zeit, das weiß niemand so genau.