Urteil, Hacker, Drohnen, Trump und mehr – Links der Woche

Die Vorweihnachtszeit hält nicht nur Glühwein und kuschlige Abende bereit, sondern auch die eine oder andere überraschende oder unterhaltsame News.

In meinen Links der Woche geht es deshalb unter anderem um ein Aufsehen erregendes Urteil, Hacker, Drohnen und mehr.

Weitab der Realität

Es war lange Zeit recht ruhig im Internet-Recht, aber pünktlich zum Jahresende kann man mal wieder nur die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Das LG Hamburg, durchaus bekannt für fragwürdige Entscheidungen im Online-Business, hat sich mal wieder einen echten Kracher geleistet. Es hat Links auf widerrechtlich hochgeladene Inhalte unter Strafe gestellt.

Bei offensichtlich geklauten Medien oder so könnte ich das evtl. noch verstehen. Aber in dem betreffenden Fall geht es um ein Bild, welches Teil einer Collage war und ohne Angabe des Urhebers nach Creative-Commons-Lizenz eingebaut wurde.

Das soll laut Gericht also bedeuten, dass wir in Zukunft alle verlinkten Internetseiten z.B. darauf prüfen sollen, ob alle Bilder legal und passend gekennzeichnet sind. Manchmal fragt man sich echt, wer in diesem Land Recht sprechen darf.

Hacker erpressen San Francisco

Naja, es war nicht ganz San Francisco, sondern der kommunale Verkehrsbetrieb, der unter anderem die bekannten Straßenbahnen betreibt.

Nach einem Hackerangriff wurde das Fahrkarten-System in der Stadt lahmgelegt und rund 73.000 Dollar als Lösegeld gefordert. Das hat man aber abgelehnt und das System nach ein paar Tagen wieder online gebracht.

In der Zwischenzeit fuhren Einwohner und Gäste kostenlos.

Adventszeit für Selbstständige

Wer selbstständig ist kennt das sicher. In den Wochen vor Weihnachten kommen nochmal viele Kunden auf einen zu und wollen irgendwas erledigt haben.

Aber auch jene, die keine Kunden haben, können sich oft nicht entspannt auf Weihnachten freuen. Viele kleine und große Dinge sorgen dafür, dass man gestresst ist.

In diesem Artikel gibt es 5 Tipps, wie man sich als Selbstständiger die Adventszeit etwas entspannter gestalten kann.

Erstes Drohnen-Paket

Amazon hatte schon vor längerer Zeit angekündigt Tests mit Paketlieferdrohnen durchzuführen.

In Großbritannien hat man nun wohl das erste Paket auf diese Art an einen Kunden zugestellt. Das passierte nach Angaben von Amazon 14 Minuten nach der Bestellung.

Nach und nach will man die Zahl der Testkunden erhöhen und auf diese Weise das System weiter optimieren. Mal schauen, was das wird. Irgendwann regt sich keiner mehr wegen dem Geräusch von Windrädern auf, sondern über das Surren der vielen Drohnen. ;-)

Treffen mit Trump

Nach der Wahl waren viele Tech-Startups und -Unternehmen in den USA geschockt. Mit Trump hatte man weder gerechnet, noch wollte man diesen als Präsidenten.

Aber man muss sich nun mit der Realität abfinden und deshalb sind viele CEOs der größten Tech-Firmen in den Trump Tower gekommen. Details sind noch nicht bekannt, aber Trump muss sich schon anstrengen, um die Wogen zu glätten. Dem einen oder anderen scheint es gefallen zu haben.

Die Forderung Trumps nach einer Datenbank für Muslime in den USA lehnt die Tech-Branche aber ab. Ich halte das auch für ein Unding. Was kommt als nächstes? Halbmonde an der Kleidung? Unglaublich.

Flucht

Das bekannte Internet-Archiv archive.org hat erste Konsequenzen aus dem Wahlsieg von Donald Trump gezogen. Man will eine Kopie der Datenbank in Kanada aufbauen, bevor der neue Präsident an die Macht kommt.

Grund dafür ist die Furcht vor Einschränkungen des Internets, die durch den rechtskonservativen Präsidenten erwartet werden.

Dass der Umzug nicht einfach und vor allem nicht billig wird, erkennt man am Umfang der Daten. Rund 50 Petabytes sollen es sein. Deshalb bittet die Organisation auch um Spenden.

Hoster-Übernahmen

Es passiert einiges in der Hosting-Branche. Vor kurzem wurde Host Europe vom großen US-Hoster Godaddy für rund 1,69 Milliarden Euro übernommen. Damit will man einen Fuß in die Tür in Europa bekommen.

Nun wurde bekannt, dass Strato von United Internet übernommen wurde. Dafür wurden zwar nur 600 Millionen Euro fällig, aber damit wechselt einer der größten deutschen Hoster den Besitzer.

Das sieht nach einer Konsolidierung in der Branche aus, in der aber auch kleine Anbieter durchaus ihre Nische finden können.

Interview mit mir

Ein interessantes Interview konnte ich mit meinem Hoster führen, also der Hoster mit mir.

Im Blog von DomainFactory ist das Interview mit mir erschienen und darin geht es unter anderem um Tipps zur Hoster-Auswahl, Domainendungen und Mobile First.

Zudem gebe ich einen kleinen Einblick in meine Hobbies. :-)

Gründungen in Deutschland

In einem interessanten Artikel wird auf die wichtigsten Erkenntnisse des vierten Deutschen Startup Monitors zurückgeblickt.

So geht es unter anderem um Gründungen durch Frauen, wo gegründet wird und wie es mit der internationalen Ausrichtung aussieht.

Interessant sind auch die genannten Zahlen. So schaffen Startups z.B. im Schnitt 14,4 Arbeitsplätze, was schon sehr ordentlich ist.

Ich wünsche euch einen schönen und erholsamen vierten Advent.