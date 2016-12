Wie viele Stunden arbeitest du in der Woche? Video-Antworten auf Leserfragen Teil 11

Werbung

Ich beantworte heute eine weitere Leserfrage, die mich erreicht hat.

Diesmal geht es um meine Arbeitszeit. Dabei gehe ich nicht nur darauf ein, wie viel ich heute arbeite, sondern auch wie sich das über die Jahre entwickelt hat.

Am Ende des Artikels gibt es noch eine Umfrage. Würde mich sehr freuen, wenn du daran teilnimmst.

(Hier geht es zu meiner Videoserie mit weiteren Leserfragen und meinen Antworten.)



Wochenarbeitszeit

Alex hat mir die folgende Frage gestellt:

Wie viele Stunden arbeitest du in der Woche?

Diese Frage war eine gute Gelegenheit auf die mehr als 10 Jahre meiner Selbstständigkeit zurückzublicken. Natürlich ändert sich in dieser langen Zeit eine Menge.

Auch bei meinen Arbeitsstunden hat sich viel verändert. Deshalb schildere ich im Video, wie das am Anfang war und wie sich dies mit der Zeit geändert hat.

Wobei da ja auch eine große Rolle spielt, dass ich früher quasi 2 Selbstständigkeiten hatte, als Webdesigner und Blogger. Heute blogge ich ja nur noch.

Auf jeden Fall war das wieder eine interessante Frage und ich hoffe euch gefällt, was ich im folgenden Video dazu sage.

(Die Playlist mit allen meinen Antwort-Videos findest du in meinem YouTube-Kanal.)

Meine Antwort gibt es übrigens auch als Podcast (iTunes Link) in Form einer MP3 Datei.

Jede Woche werde ich in Zukunft eine weitere Frage von euch beantworten. Bis dann.

Umfrage – Nebenberufliche Arbeitszeit

Mich würde nun natürlich brennend interessieren, wie viele Stunden ihr in der Woche im Schnitt an eurem Online-Business arbeitet. Dabei richtet sich meine Frage an alle, die sich nebenberuflich im Internet etwas aufbauen.

Ich würde mich freuen, wenn ihr an der folgenden Umfrage teilnehmt.

Wie viel Zeit investierst du nebenberuflich pro Woche in deine Website/s? bis zu einer Stunde

1-2 Stunden

3-4 Stunden

5-6 Stunden

7-8 Stunden

9-10 Stunden

mehr als 10 Stunden Ergebnis anschauen

