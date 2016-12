Meine Meinung zum neuen offiziellen Amazon Affiliate Plugin – Video

Werbung

In einem Video stelle ich das neue offizielle Amazon-Plugin vor und gehe auf dessen Funktionen ein.

Zudem nenne ich Vor- und Nachteile des Plugins und schildere meine Meinung dazu.

Über euer Feedback zum Plugin würde ich mich freuen.



Meine Meinung zum neuen offiziellen Amazon Affiliate Plugin

Amazon hat vor kurzem ein eigenes WordPress-Plugin für PartnerNet-Affiliates veröffentlicht.

Mit diesem neuen Plugin setzt Amazon nun auf eine andere Strategie, da bisher ja nur eigene Widgets im PartnerNet-Account zu finden waren, die zudem recht veraltet sind.

Ich konnte das Plugin bereits vor einiger Zeit testen und habe mein Feedback dazu abgegeben.

Im folgenden Video schildere ich meine Meinung zu dem Plugin und für wen es interessant ist.

Funktionen

Das Plugin bietet einige grundlegende Funktionen an.

So kann man im WordPress-Artikel-Editor nach Produkten auf Amazon suchen und diese sehr bequem in den eigenen Artikel per Shortcode einbinden. Das ist wirklich gut gelöst und die kleine Produktbox sieht nett aus.

Zudem kann man auch mehrere Produkte in einem Grid oder einer Art Karussell anzeigen lassen. Auch das ist hübsch.

Neben den bereits vorhandenen 4 Vorlagen kann man in einem Editor eigene Vorlagen erstellen, in denen man die Daten der Amazon-API ausgeben kann. Zudem ist es möglich die vorhandenen Vorlagen anzupassen.

Werbung

Vor- und Nachteile

Das Plugin bietet ein paar Vorteile, bringt auch auch Nachteile gegenüber anderen Amazon-Plugins mit sich.

Vorteile:

Es ist ein offizielles Plugin von Amazon, was für den problemlosen Einsatz und eine zuverlässige Weiterentwicklung spricht.

Das Plugin stellt einen guten Ersatz für die etwas veralteten Produkt-Widgets dar.

Die Produktanzeige ist hübsch und gut gelungen.

Der Vorlagen-Editor ist mächtig und erlaubt die freie Gestaltung der Produktanzeige.

Man kann per Shortcode nur den Preis eines Produktes direkt im Text anzeigen lassen.

Nachteile:

Bisher bietet das Plugin nur wenige Möglichkeiten. Außer den normalen Produktboxen ist nichts möglich.

Für Einsteiger ist die Vorlagen-Erstellung bzw. Anpassung zu kompliziert.

Mir fehlen interessante Zusatz-Funktionen, wie die Anzeige von neuen Produkten, Schnäppchen, Bestseller, Sidebar-Integration und mehr.

Das Backend ist auf englisch.

Fazit

Das Plugin Amazon Associates Link Builder ist ein guter erster Schritt vopn Amazon. Für normale WordPress-Blogger, die hin und wieder mal das eine oder andere Produkt einbinden wollen, ist es eine interessante Alternative zu den veralteten Amazon-Widgets.

Für richtige Affiliates bietet es dagegen zu wenige Möglichkeiten. Es ist zwar kostenlos, aber ich würde dennoch eher ein kostenpflichtiges Amazon-Plugin für alle empfehlen, die mehr machen wollen, als nur hin und wieder ein Produkt einzubinden.

Was ist eure Meinung zu diesem Plugin und den Weg, den Amazon damit beschreitet?

Was haltet ihr vom offiziellen Amazon-Affiliate-Plugin? Ich finde es toll und werde es einsetzen.

Interessant, aber noch hat es zu wenige Funktionen.

Ich setze lieber auf ein Plugin von einem anderen Entwickler.

Ich habe dazu (noch) keine Meinung.

Ich bin kein Amazon-Affiliate.

An sich interessant, aber ich nutze kein WordPress. Ergebnis anschauen

Loading ... Loading ...