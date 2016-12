Viel Amazon, wenig Content – Optimierungstipps für ferngesteuertesauto24.de

Werbung

Die heutige Website ist schon wirklich gut gemacht. Auf den ersten Blick wirkt sie professionell und bietet viele interessante Funktionen.

Welche Probleme ich dennoch gefunden habe und was ich optimieren würde, erfahrt ihr im Folgenden.

Dieser Artikel ist Teil der Amazon PartnerNet Artikelserie.



ferngesteuertesauto24.de Vorstellung

Worum es auf ferngesteuertesauto24.de geht, ist nicht schwer zu erraten. Hier beschäftigt sich jemand mit einem Hobby, für das viele Menschen viel Geld ausgeben.

Also anscheinend ein gutes Thema für eine Nischenwebsite mit Amazon-Produkten. Mit 40.500 Suchen in Google pro Monat (hier erfahrt ihr, wie ihr kostenlos an die Suchvolumen-Daten herankommt) ist das Suchvolumen für „ferngesteuertes auto“ nicht schlecht. Auch andere ferngesteuerte Fahrzeuge werden häufig gesucht.

Die AdWords-Klickpreise sind dagegen nicht so hoch, aber wenn man sich die Preis in Amazon für solche Produkte anschaut, dann ist das schon lohnenswert.

Bei einer Analyse mit XOVI konnte ich aber feststellen, dass diese Website noch sehr neu ist. Es gibt bisher kaum Rankings und Sichtbarkeit, was bei einer so neuen Website auch nicht verwunderlich ist.

Amazon PartnerNet Nutzung

Das Amazon-Partnerprogramm ist hier an sich noch gar nicht im Einsatz. Stattdessen gibt es bisher nur normale Amazon-Links. Das möchte der Betreiber aber später dann natürlich ändern.

Dennoch ist es interessant zu schauen, wie der Einbau erfolgt.

Hintergrundartikel

Insgesamt gibt es bisher 4 Hintergrundartikel, die von der Länge her okay sind. Darin werden Themen rund um ferngesteuerte Autos behandelt.

In diesen Hintergrundartikeln gibt es allerdings keine Amazonlinks, aber immerhin teilweise interne Links.

Produktvorstellungen

Es wurden bisher 7 einzelne Produktvorstellungen erstellt, die interessant aufgebaut sind. Darin finden sich Fakten zum Produkt, ein Foto, ein Video, sowie Vor- und Nachteile.

Das Problem dabei ist, dass es zwar auch einen kleinen Fazit-Text gibt, dieser aber wirklich sehr kurz ausfällt. Insgesamt findet sich also recht wenig Text in den Produktvorstellungen.

Angebote, Bestseller …

Des Weiteren hat der Betreiber alles eingebaut, was man bzgl. Amazon so anbieten kann.

So gibt es aktuelle Angebote, die sehr schön dargestellt werden. Es wird sogar zwischen Angebot (bis 40% Rabatt) und Schnäppchen (über 40% Rabatt) unterschieden.

Nicht fehlen dürfen auch die Bestseller, die aber nach meinem Geschmack besser in einer klaren Liste bei den Nutzer ankommen. Hier wirkt es nicht zwingend so, als wäre das wirklich eine Auflistung der Bestseller. Aber auch das mag Geschmackssache sein. Interessant ist, dass ein paar Bestseller auch in der Sidebar angezeigt werden.

Ebenfalls gut gemacht ist der Kaufberater, bei dem man mehrere Kriterien angeben kann und dann Produkte empfohlen bekommt. Wobei es teilweise zu viele waren. Schließlich nutzt man den Kaufberater ja, um wenige Empfehlungen zu bekommen, unter denen man sich dann entscheiden kann.

Die Vergleichstabelle ist in Ordnung und wird sicher den Nutzern gefallen.

Probleme

Das größte Problem dieser Website liegt nicht bei Amazon, sondern bei Google. Es gibt so gut wie keine Seite 1 Rankings bisher und da braucht man sich eigentlich noch nicht mit der Amazon-Optimierung beschäftigen.

Um bessere Rankings zu erzielen, ist zum einen mehr Content erforderlich. Nicht nur mehr Hintergrundartikel, sondern auch mehr Text bei den Produktvorstellungen.

Zudem fehlen einfach noch Backlinks und die Ladezeit könnte teilweise auch besser sein.

Ein anderes Usability-Problem ist, dass es keine Suchfunktion gibt.

Was Amazon angeht, so ist mir aufgefallen, dass kaum Textlinks verwendet werden. Weder in den Hintergrundartikeln, noch bei den Produktvorstellungen. Doch nicht jeder klickt auf die Buttons und zusätzliche Textlinks haben noch nie geschadet.

Optimierung-Tipps

Aus den Problemen ergeben sich meine Optimierungs-Tipps.

So sollte erstmal für mehr Content gesorgt werden. Ich würde auch die Produktvorstellungen überarbeiten und mit mehr Text ausstatten.

Wie wäre es mit eigenen Fotos, die bei den Produktvorstellungen ergänzend angezeigt werden. Das würde authentischer wirken und zusätzliche Rankings in der Bilder-Suche bringen. Auch im Social Web könnte man diese teilen.

Weihnachten wird gar nicht thematisiert. Einen Artikel hätte ich dazu aber veröffentlicht, auch wenn es jetzt zu spät ist. Aber bei solch typischen Geschenken, sollte man solche Anlässe nutzen.

Die schon angesprochene Suchfunktion sollte ergänzt werden.

Die Haupt-Navigation finde ich nicht ideal. Die Übersicht der Produktvorstellungen sollte dort auch rein.

Und bei der Vergleichstabelle sollten alle vorgestellten Produkte mit rein.

Fazit

Alles in allem eine ganz gut gemachte Website, die aber noch zu weit am Anfang steht, um schon viel sagen zu können. Mehr eigene Inhalte und ein paar Backlinks sind notwendig, damit überhaupt Besucher kommen.

Das ist eigentlich ein typischer Fall, wo ich erstmal nur nützliche Inhalte erstellt und veröffentlicht hätte. Erst wenn es Rankings gibt und die Besucherzahlen gut sind, hätte ich mich an den Einbau der Amazon Produkte, Listen, Angebote etc. gemacht.

Dennoch sehe ich hier Potential, wenn der Betreiber dran bleibt und die Probleme behebt.

