Kostenloses eBook, Datenrettung, neuer Podcast und vieles mehr – Links der Woche

Werbung

Auch wenn morgen der Weihnachtsmann durch deutsche Wohnzimmer ziehen wird, möchte ich euch zum Wochenausklang nochmal mit interessanten Lesetipps versorgen.

So gibt es mal wieder schlechte Nachrichten von Yahoo, kuriose Fälle von Datenrettung, kostenlose Angebote und vieles mehr.

Viel Spaß damit.

Ich wünsche euch und euren Familien frohe und vor allem friedliche Weihnachten.



WordPress eBook geschenkt

Passend zu Weihnachten gibt es vom Autor der Minimal-WordPress-Themes zwei Sachen kostenlos bzw. deutlich günstiger.

Zum einen gibt es das Theme-Paket Minimal WordPress Themes zum Schnäppchen-Preis von 9,99 Euro. Diese Themes sind sehr einfach gehalten und dadurch sehr schnell und gut für eigene Layouts geeignet.

Das eBook WordPress Performance Handbuch* gibt es als Kindleversion aktuell kostenlos (statt 4,95 Euro). Darin gibt es eine Menge Tipps, wie man die eigene WordPress-Website schneller machen kann.

Wie lange diese Angebote verfügbar sind, kann ich nicht sagen. Also lieber nicht zu lange warten.

Datenrettung

Für manch einen ist ein professioneller Datenrettungs-Dienst die letzte Hoffnung. Wenn wichtige Firmendaten auf Computern nicht mehr lesbar sind, kommen die Profis zum Einsatz.

Dass manche dieser Fälle auch lustige Seiten haben, zeigt dieser Artikel. So ist z.B. der Hammer, der vom Dach fällt oder die Festplatte in der Waschmaschine schon kurios.

Dass dennoch in vielen Fällen die Daten gerettet werden konnten ist beruhigend. Dennoch sind ordentliche Backups im Vorfeld sicher die bessere und nervenschonendere Lösung.

Werbung

Yahoo mit neuem Hack

Nun scheint Yahoo entgültig den Boden unter den Füßen zu verlieren. Nachdem man bereits im September einen großen Hack zugeben musste, wurde nun scheinbar ein weiterer entdeckt.

Mehr als 1 Milliarde Konten sollen ausspioniert worden sein. Daten wie Namen, E-Mail-Adressen, Telefonnummern und Geburtsdaten wurden entwendet.

Lesbare Passwörter zwar angeblich nicht, aber wohl die Sicherheitsfragen, so dass Yahoo aktuell dazu rät diese zu deaktivieren. Man oh man, was ist da bloß alles schief gelaufen.

Amazon Business in Deutschland

Wer auf Amazon etwas für die eigene Firma kaufen will, kann das ab sofort über Amazon Business tun.

Amazon hat den Service für Unternehmen und Selbstständige vor kurzem gestartet und bietet besondere Funktionen an. So z.B. einen Kauf auf Rechnung, der bisher für Firmen nicht möglich war.

Ebenso gibt es Schnittstellen zu Einkaufssoftware-Lösungen. Für Firmen sicher einen Blick wert. Für Selbstständige ändert sich nicht so wirklich viel.

Top-Artikel in dieser Woche auf Selbstaendig-im-Netz.de

Viel Masse

Wissenschaftler hat die Frage beschäftigt, wie viel all das jemals von Menschen Hergestellte eigentlich wiegt.

Dazu gehören Häuser, Autos, Straßen, Fabriken, aber auch technische Geräte, Verpackungen etc.. Es ist erstaunlich, was da zusammenkommt.

Pro Quadratmeter Erdoberfläche sind es mittlerweile rund 50 Kilogramm. Das visualisiert sehr gut, was wir mit unserem Planeten machen.

Slack für den C64

Das nenne ich mal abwärtskompatibel. Der Team-Messenger Slack ist nun auch auf Hardware aus den 80er Jahren lauffähig.

Genauer gesagt hat ein Entwickler einen Slack-Client für den C64 erstellt. Damit, und einem Raspberry Pi, kann man das Tool nun nutzen.

Okay, es ist nicht viel mehr als ein Marketing-Stunt, aber ein gut gemachter.

Investierst du lieber Zeit oder Geld in deine Selbständigkeit? Zeit, da ich noch nicht so viel verdiene.

Zeit, da mir meine Arbeit Spaß macht.

Geld, da mir meine Freizeit wichiger ist.

Geld, da andere viele Arbeiten besser können als ich.

Sowohl als auch. Das kommt auf die jeweilige Aufgabe an. Ergebnis anschauen

Loading ... Loading ...

Online Marketing Podcast

Eisy war bisher eigentlich nur für lesenswerte Artikel bekannt. Nun widmet er sich aber auch anderen Medien.

Er hat einen Online Marketing Podcast gestartet, in dem bereits einige Folgen erschienen sind. So z.B. über das Amazon Partnerprogramm, Linkaufbau und Fake-Testseiten.

Auf jeden Fall ein Hörtipp.

Beliebte Programmiersprachen

Auf t3n.de werden beliebte Programmiersprachen vorgestellt. Dazu hat ein Computer-Spezialist Recherche betrieben.

Demnach sind besonders Java, C und Python beliebt. Aber auch JavaScript und PHP stehen recht weit oben. Dass besonders Java so beliebt ist scheint überraschend zu sein, aber Java steckt in so vielen Geräten, wo man es nicht vermuten würde.

Aber zumindest wird aus der Liste klar, was man als angehender Programmierer lernen sollte.