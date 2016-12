Online-Marketing – 5 Experten-Prognosen und Tipps für 2017

Selbstständigen im Netz stehen viele Online-Marketing Instrumente zur Verfügung. Doch nicht alles ist immer sinnvoll und ständig ergeben sich neue Möglichkeiten.

In diesem Artikel blicken 5 Online-Marketing Experten zurück auf 2016 und schildern ihre Erfahrungen. Zudem schauen sie auf 2017 voraus und geben Tipps.

Des Weiteren gibt es eine Umfrage. Ich würde mich freuen, wenn ihr zahlreich daran teilnehmt.



Das Online-Marketing ist ein weites Feld und bietet viele Möglichkeiten. Doch gerade Einsteiger sind oft von den vielen Instrumenten überfordert. Auf was es ankommt und welche Fehler vermieden werden sollten, erfahrt ihr im Folgenden.

Meine Interviewpartner sind (alphabetisch):

„Content ist nach wie vor King. Aber er braucht eine durchdachte Content-Strategie als Grundlage. Eine Keyword-Recherche ist hierfür unerlässlich und ganz genauso wichtig die Konkurrenzanalyse. Ich habe auch dieses Jahr wieder einigen Kunden mit einer überlegten Keyword-Recherche und darauf aufbauender Content-Strategie zu mehreren tausend neuen Besuchern pro Monat verholfen. Völlig ohne aktiven Backlinkaufbau übrigens! Das spricht Bände. Natürlich, meine Kunden haben fleißig Content produziert. Diese Hingabe ist ein ganz entscheidender Faktor.“

David Asen

„Mein größtes Problem in 2016 war wohl, überhaupt noch zu definieren, was SEO jetzt eigentlich ist. Klar, es gibt nach wie vor Technical SEO – und das auch zu Recht. Aber wer wirklich in Suchmaschinen vorne stehen will, muss schon über sehr viele Aspekte nachdenken. So ganz habe ich das für mich noch nicht erklärt: Wo endet SEO, wo beginnt Online-Marketing? Was bin ich jetzt eigentlich? Von Herzen eigentlich SEO, aber mittlerweile dann doch eher jemand, der versucht, viel breiter zu denken.“

Markus Hövener

„Eine meiner wichtigsten Erkenntnisse in diesem Jahr war, dass Google den Weg zur Gleichschaltung des Internets und Beschneidung für zielorientiertes (Suchmaschinen-)Marketing weiter voran treibt. Als ich mich vor ca. 8 Jahren für das Thema Google AdWords begeistern konnte, waren Suchmaschinenwerbung und SEO die beiden effektivsten Marketingkanäle, da man u.a. mit den Informationen aus z.B. Google Analytics und dem Keyword Planer sehr gezielt Marketing und Werbung zielgesteuert und damit kundenspezifisch betreiben konnte. Hier übernimmt Google immer mehr das Steuer, aber lässt dabei leider Transparenz, Konsistenz und Konsequenz vermissen. Das effektive Arbeiten in der SEO, als auch bei AdWords wird immer schwieriger bzw. unmöglicher.“

Olaf Kopp

„Externes Marketing ist wichtig. Es reicht heutzutage nicht mehr lediglich zu bloggen, wenn der eigene Leserkreis einfach zu klein ist, um damit Erfolg zu haben. Wichtig ist Marketing zu betreiben und auf anderen traffic-reichen Portalen oder Seiten auf sich aufmerksam zu machen. Diese Erkenntnis habe ich häufiger denn je am eigenen Leib erfahren müssen.“

Alexander Nicolas Kouba

„Die digitalen Möglichkeiten verändern sich. Formate wie Chatbots, 360 Grad Videos und Facebook Live waren dieses Jahr sehr beliebt und konnten gleichermaßen von vielen Advertisern sinnvoll genutzt werden.“

Marc Stahlmann

Kurzum: Entweder ein Unternehmen kreiert intern eine Online-Marketing-Abteilung mit geschultem Personal oder ist gewillt, einige tausend Euro pro Jahr (manchmal auch pro Monat) in die Hand zu nehmen, um Resultate zu generieren. Erst in dieser Größenordnung führen Investitionen nämlich auch zum Erfolg und lohnen sich letztendlich. Alles darunter – bei den Beträgen, wo manche sparen wollen – das ist das wirklich rausgeschmissene Geld. Natürlich gilt: Man wähle seine SEO-Agentur mit Bedacht. Hier gibt es zu viele, die einem das Blaue vom Himmel versprechen, aber nicht liefern.“ David Asen

„Dass Menschen immer wieder glauben, sie könnten für 500 EUR einen tollen Internetauftritt gestaltet bekommen, der automatisch für sie Umsatz generiert. Unternehmen müssen verstehen, dass ein Internet-Business keine Website ist. Dementsprechend ist es wichtig ein Zusammenspiel aus Content, SEO, Kundenbindung, Verkauf, Markenidentität, Keyword-Research, Kundenbetreuung etc. zu schaffen, dass perfekt aufeinander abgestimmt ist und so zum Erfolg führt. Ist diese Gesamtheit nicht gegeben, entstehen Flaschenhälse oder noch schlimmer unüberwindbare Stopps, die alle Bemühungen zum Scheitern verurteilen.

„Der häufigste Fehler ist wohl der, dass man keine klare Strategie hat. Da werden mal ein paar Links aufgebaut, dann ist wieder was anderes wichtiger. Bei all den Möglichkeiten, die es gibt, muss man einen klaren Fokus behalten und absolut zielgerichtet vorgehen.“

Markus Hövener

„Ich habe das Gefühl, dass viele Online-Marketing-Verantwortliche von einer taktischen Sau zur nächsten laufen, die durch das Dorf getrieben wird. Das geschieht oft sehr unreflektiert und Ressourcen werden dadurch verschwendet. Das mag an fehlender Erfahrung, der oft jüngeren Kollegen liegen, fehlender Cleverness oder einfach an fehlendem Basiswissen. Es wird zu schnell entschieden und nicht darüber nachgedacht, ob das Thema mittelfristig überhaupt bestand hat. “

Olaf Kopp

2. Seriosität: Häufig verliert eine Homepage an Seriosität, wenn Bildelemente nicht angezeigt werden, Links nicht funktionieren oder diese grundsätzlich veraltet wirkt. Das kommt leider bei einer Fülle an Seiten vor.

„Kampagnen, um Kampagnen zu fahren. Es sollte immer ein klares Ziel, sowie Nebenziele gesetzt werden. Es lässt sich mittlerweile alles auswerten und messen, deswegen sollte es eigentlich keine planlosen Kampagnen mehr geben.“

Marc Stahlmann

„Ich würde es so beantworten: Kein Mensch braucht heutzutage mehr Werbeprospekte im Postfach und trotzdem werden sie seit Jahrzehnten verteilt, heute genauso wie früher. Warum? Weil es nach wie vor funktioniert. Sonst würden es führende Unternehmen nicht noch immer tun. Ähnlich verhält es sich mit E-Mail-Marketing. Im Vergleich zu Social-Media, sprich Facebook, Snapchat, Twitter und Co. ist es fast schon ein Dinosaurier, aber es ist ein Klassiker, der auf „ewig“ seinen Platz in der Kundenbindung haben wird.

„Ich denke, dass E-Mail-Marketing eine starke Zukunft hat, wenn man denn auch eine klare Botschaft hat. Mein Gefühl: In den sozialen Kanälen werde ich mit allerlei Irrelevantem zugemüllt, aber über E-Mail erreicht man mich sehr zielsicher. Aber auch hier ist es wichtig, dass die E-Mail schnell auf den Punkt kommt und mir klare Vorteile kommuniziert.“

Markus Hövener

„An das Thema E-Mail-Marketing wage ich mich gerade erst heran und muss da noch meine eigenen Erfahrungen sammeln. Ich finde es spannend und sehe in Kombination mit Content-Marketing und Marketing-Automation großes Potential.“

Olaf Kopp

„Die Rolle des E-Mail Marketings hat in der Vergangenheit stark zugenommen und dieser Trend wird auch weiterhin anhalten. Dennoch hat eine Email einen starreren Charakter als eine Telefonnummer, eine Facebook-, SMS oder Whatsapp-Nachricht oder ähnliches. Ich sehe daher in der Zukunft einen noch viel stärkeren Trend hin zu Marketing in diesen mobilen und rascheren Anwendungen, bei denen die Nutzer noch stärker erreichbar sind und wesentlich interaktiver und schneller agieren. “

Alexander Nicolas Kouba

„E-Mail Marketing ist ein extrem wichtiger und in Zeiten von Social Media auch unterschätzter Kanal. Als Werbender hat man hier die komplette Kontrolle über den Adressenbestand, eigene Daten, und kann diese Zielgruppe punktgenau erreichen. “

Marc Stahlmann

„Nun, es gibt einige interessante Trends, allerdings möchte ich bewusst nicht auf diesen Zug aufspringen, sondern jeden ermutigen, sich folgende Frage zu stellen: Was will der Kunde, wie kann ich es ihm bestmöglich bieten? Hierbei spielen die Zielgruppen-Analyse, am besten mit Erstellung eines Kunden-Avatars, und die Content-Strategie wohl die gewichtigsten Rollen.

Google kommt seinem Ziel immer näher, den relevantesten Content zu erkennen und mit der besten Position in den Suchergebnissen zu belohnen. Von dem her hat man heute mehr denn je, trotz der immer größer werdenden Konkurrenz, die Möglichkeit, mit relevantem Content nachhaltig zu punkten. Hier spreche ich speziell kleine und mittlere Unternehmen an, die neue Kundengruppen über das Internet erreichen wollen. Hier halte ich einen Fokus auf die Evergreens des Online-Marketing für weitaus zielführender, als eine Investition in diverse Social Media-Kanäle. Viele Firmen, speziell auch kleinere, spezialisierte, werden damit gut fahren, sich eine einzigartige Identität aufzubauen, indem sie sich in Ihrer Content-Strategie durch diverse Storry-Telling-Techniken als Inovatoren, Trendsetter etc. positionieren. Dies muss dann natürlich Hand in Hand gehen mit einem Beziehungsaufbau zu diversen Influencern der eigenen Branche, denn diese müssen die eigene Positionierung übernehmen und in die Welt hinaustragen, um ihr Glaubwürdigkeit zu verschaffen.

Mit einer solchen Content-Strategie als Basis, mit der man die eigene Markenidentität ganz gezielt definiert, sollte man dann natürlich in den sozialen Medien aktiv werden und gemäß der eigenen Identität individuellen Content schaffen, der Anreiz bietet geteilt zu werden. Als Beispiel sei hier ein kleines Mode-Startup genannt, dass sich als faires, umweltschonendes und trotzdem oder gerade deshalb besonders stylisches Label etabliert und einen Kurzfilm dreht, der genau diese Punkte kommuniziert, indem es zeigt, dass es seine ganze Kleidung regional in Deutschland fertigen lässt und sich gleichzeitig in Kambodscha für die Kinderarbeiter in den Webstuben einsetzt. Hier geht es um die Kommunikation ethischer Werte auf der emotionalen Ebene. Auf sowas sprechen die sozialen Netze besonders an und es lassen sich starke virale Effekte erzielen.“

David Asen