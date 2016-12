CIA Kartenarchiv, beliebte Suchbegriffe, Gründer-Quiz und mehr – Links der Woche

Werbung

Ich hoffe ihr habt die Zeit zwischen den Jahren gut überstanden und euch vom Weihnachtsstress ein wenig erholt.

Morgen ist bereits Silvester und natürlich wünsche ich euch einen guten Rutsch und dass ihr alle gesund ins neue Jahr kommt.

Bis dahin könnt ihr euch mit meinen Links der Woche die Zeit vertreiben.



CIA Kartenarchiv

Die CIA hat ja nicht gerade den besten Ruf und gehört dennoch zu den wichtigsten Geheimdiensten der USA. Zu deren Arbeit gehören auch Karten, die für Entscheidungsträger wichtig sind.

Seit 75 Jahren werden dort Landkarten erstellt, die wichtige Entwicklungen und Informationen dokumentieren. Viele Beispiele wurden nun auf Flickr veröffentlicht.

Das beginnt mit einigen Karten aus dem zweiten Weltkrieg, die interessante Informationen enthalten. Aber auch viele andere Brennpunkte der letzten mehr als 70 Jahre Weltgeschichte wurden in Landkarten dargestellt. Spannend.

Beliebte Suchbegriffe

Google hat mal wieder in den eigenen Statistiken gewühlt und die beliebtesten Suchanfragen 2016 zusammengestellt. Auf dieser Seite finden sich die häufigsten Suchanfragen weltweit, aber auch nach einzelnen Ländern.

So ist z.B. „Pokémon Go“ der beliebteste Suchbegriff der Welt in diesem Jahr. Wenig überraschend taucht in den Top 5 u.a. auch Donald Trump auf.

Für den einen oder anderen Website-Betreiber sind diese Top-Suchbegriffe sicher interessant, da sie teilweise auch noch 2017 für viele Besucher sorgen können.

Das schnelle deutsche Netz?

Erst vor ein paar Tagen hatte ich Probleme mit meinem Internet daheim. Auf einmal ging nichts mehr. Doch der Telekom-Support konnte mir helfen und schnell war das Problem behoben. Da ich vorher so gut wie nie Probleme hatte, kann ich also nicht viel schlechtes zum deutschen Internet sagen.

Diesem Artikel zufolge ist Deutschland allerdings nur Mittelfeld bei der Internet-Anbindung. In Europa liegt man nur auf Platz 17 und weltweit auf Platz 26.

Während man in Großstädten hierzulande sicher kaum klagen kann, sieht es auf dem Land oft eher schlecht aus. Es ist schon traurig, dass wir da so hinterher hängen.

EuGH gegen Vorratsdatenspeicherung

Die Vorratsdatenspeicherung ist sehr umstritten. Die einen halten diese für notwendig, um gegen Kriminelle und Terroristen vorgehen zu können. Andere sehen darin einen zu starken Eingriff in die Privatsphäre.

Vor allem die anlasslose Speicherung der Daten unschuldiger Bürger wurde kritisiert. Nun hat das EuGH den Bedenken Rechnung getragen und die Speicherung stark eingeschränkt.

Ich finde das Urteil gut, denn natürlich müssen auch Ermittler die moderne Technik nutzen können. Auf der anderen Seite ist ein Überwachungsstaat ohne Regeln aber auch keine Lösung.

Website-Zeitleisten

Was aktuell gerade im Webdesign angesagt ist, sieht man natürlich sehr leicht. Man muss einfach mal die eigenen Lieblingswebsites anschauen.

Doch wie sahen diese vor 5 Jahren aus oder vor 10 Jahren? Dabei hilft das Projekt UX Timeline. Dort kann man sich in einer Zeitleiste die Layoutentwicklung von bekannten und weniger bekannten Websites anschauen.

So ist es z.B. interessant zu sehen, wie sich Netflix oder MailChimp entwickelt haben.

Zeit zwischen den Jahren nutzen

Manche machen einfach Urlaub zwischen Weihnachten und Neujahr. Andere gehen stattdessen arbeiten, aber so richtig produktiv sind viele dennoch nicht.

Auf t3n.de gibt es einen interessanten Artikel mit Tipps, wie man diese besondere Zeit nutzen kann.

Auch für Selbstständige sind da einige gute Ratschläge dabei, da man gerade im Bereich Verwaltung einiges erledigen kann, wozu man sonst nicht so richtig kommt.

Bist du glücklich in deiner Selbständigkeit? Ja, sehr sogar.

Meistens schon.

Ich bin weder glücklich noch unglücklich.

Eher nicht.

Ich bin total unglücklich. Ergebnis anschauen

Mittwald Campus

Mittwald ist eine der Hosting-Firmen, die ich für meine Projekte nutze. Ein guter deutscher Hosting-Anbieter, wo Qualität über Quantität geht.

Im neuen CMS Campus von Mittwald gibt es viel Know How für alle, die ein Content Management System nutzen. Dort finden sich Webinare, Schulungen, Interviews, Artikel und einiges mehr für TYPO3, Joomla, WordPress und andere beliebte CMS.

Finde ich gut, dass immer mehr Hoster solche Informationsangebote bereitstellen.

Gründer Quiz

Zum Abschluss meiner Links der Woche könnt ihr euer Wissen unter Beweis stellen.

In diesem Gründer-Quiz bekommt ihr 10 Zitate vor mehr oder weniger bekannten Gründern präsentiert und ihr habt die Wahl aus 3 Gründern. Wer hat das gesagt?

Dass dies gar nicht so einfach ist, musste ich auch feststellen. Ich hatte 5 von 10 Zitaten richtig zugeordnet.

Viel Spaß dabei und einen guten Rutsch.