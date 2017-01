Windows 10 – Meine Erfahrungen und wie viele von euch Windows 10 nutzen

Werbung

Windows 10 ist nun schon weit mehr als ein Jahr auf dem Markt und nach der anfänglichen Aufregung haben sich die meisten daran gewöhnt.

In diesem Artikel gehe ich ein wenig auf meine eigenen Erfahrungen mit Windows 10 ein und schaue mir zudem an, wie viele von euch auf das aktuelle Betriebssystem von Microsoft setzen.

Am Ende des Artikels würde ich gern eure Erfahrungen mit Windows 10 erfahren.



Windows 10 – Meine Erfahrungen

Als Windows 10 angekündigt wurde, freute ich mich grundsätzlich schon darauf. Nachdem Windows 8.1 irgendwann ganz okay war, erhoffte ich mir von Windows 10 noch einige Verbesserungen.

Allerdings war das Presseecho erstmal durchwachsen. Viele Features wurden gelobt, aber die Datensammelwut hatte nun auch Microsoft ergriffen und so sendete Windows 10 eine Menge Daten „nach Hause“. Man musste erstmal selbst die Einstellungen anpassen.

Zudem lief Windows 10 bei manchen nicht rund, was aber bei einem neuen Betriebssystem, das auf alte Rechner stößt, nun auch nicht so ungewöhnlich ist.

Ich habe Windows 10 relativ am Anfang der 12 monatigen kostenlosen Wechselphase auf meinem privaten PC installiert. Da war vorher Windows 8.1 drauf, so dass der Wechsel nicht ganz so dramatisch war. Einiges erinnerte an die Vorgängerversion, viele andere Dinge wurden auf jeden Fall besser gemacht.

Es hat ein wenig gedauert sich an manch geänderte Dinge zu gewöhnen, aber insgesamt war ich recht schnell begeistert vom neuen Betriebssystem.

Ich habe danach lange überlegt, ob ich mit meinem Arbeits-PC auch auf Windows 10 wechseln soll. Letztlich habe ich mich dagegen entschieden und bin bei meinem Windows 7 geblieben. Das hat mittlerweile zwar auch einige Jahre auf dem Buckel, aber es läuft reibungslos und da meine Hardware hier im Büro noch gut, aber nicht mehr ganz Up-to-date ist, wollte ich keine Probleme riskieren.

So habe ich also nun privat Windows 10 und beruflich Windowws 7 im Einsatz und bin insgesamt zufrieden. Die vielen Probleme, die man früher mit Windows immer mal hatte, gehören schon länger der Vergangenheit an. Ich weiß gar nicht wie viele Jahre es her ist, dass ich mal einen Blue-Screen hatte. Microsoft hat mit seinen letzten Betriebssystemen einiges richtig gemacht, auch wenn man bei Windows 8 und besonders bei Windows Vista noch viel Luft nach oben war.

Aber mit Windows 10 hat man aus den Fehlern gelernt und die meisten Nutzer scheinen zufrieden zu sein. Wenn ich mir demnächst mal einen neuen Arbeitsrechner anschaffe, dann wird dieser natürlich Windows 10 enthalten und da freue ich mich schon drauf.

Werbung

Wie viele von euch nutzen Windows 10?

Vor einer Weile hatte ich eine Umfrage gestartet, in der ich euch gefragt habe, ob ihr zu Windows 10 wechseln wollt oder lieber bei eurem bestehenden Betriebssystem bleibt.

Hier seht ihr die Ergebnisse der Umfrage, an der 345 Leser teilgenommen haben:

Werdet ihr Windows 10 im Büro nutzen?` Ich bleibe erstmal bei meinem Windows 7. (34%, 117 Stimmen)

Ja, ich werde es sofort installieren, wenn es verfügbar ist. (21%, 73 Stimmen)

Ja, aber ich werde noch etwas warten, bis alle Start-Probleme behoben sind. (19%, 67 Stimmen)

Ich nutze generell kein Windows. (13%, 46 Stimmen)

Ich bleibe erstmal bei meinem Windows 8. (7%, 23 Stimmen)

Ich weiß es noch nicht. (4%, 13 Stimmen)

Ich bleibe erstmal bei meinem Windows XP. (2%, 6 Stimmen) Teilnehmerzahl: 345 (1 Stimmen)

Loading ... Loading ...

Rund ein Drittel der Teilnehmer (34%) blieb erstmal bei Windows 7, welches auch heute noch das beliebteste Betriebssystem von Microsoft ist. Ich gehöre zumindest mit meinem Bürorechner auch zu dieser Gruppe.

Immerhin 21% hat angegeben, dass sie sofort wechseln wollten bzw. sofort gewechselt haben, als Windows 10 verfügbar war. Das ist zumindest ein großer Vertrauensvorschuß, der nicht wirklich enttäuscht wurde.

19% hatten grundsätzlich vor auf Windows 10 zu wechseln, wollten aber noch abwarten, bis die Kinderkrankheiten am Anfang behoben wurden. Das ist mittlerweile der Fall, so dass auch diese Gruppe gewechselt sein dürfte.

13% der Nutzer, die an der Umfrage teilgenommen haben, nutzen generell kein Windows und deshalb ist auch Windows 10 nicht interessant. Allerdings liest man in letzter Zeit häufiger, dass ein Teil der amerikanischen Mac-Nutzer auf das neue Surface Studio von Microsoft gewechselt sind. Das ist aber auch ein schickes Teil, welches hoffentlich 2017 auch in Deutschland erhältlich sein wird.

7% fanden Windows 8 so gut, dass sie erstmal dabei bleiben wollten. Ich kann über Windows 8 zwar nichts wirklich schlimmes sagen, aber Windows 10 ist deutlich besser.

4% war sich noch nicht sicher, während 2% der Nutzer bei Windows XP bleiben wollte. Das kann eigentlich nur an bestimmten älteren Software-Lösungen liegen. Ansonsten kann ich mir keinen wirklich plausiblen Grund vorstellen bei Windows XP zu bleiben.

Wie zufrieden seid ihr mit Windows 10?

Zum Abschluss würde ich gern noch von euch wissen, wie zufrieden ihr mit Windows 10 seid. Bitte nehmt an der folgenden Umfragen teil. Danke.

Wie zufrieden bist du mit Windows 10? Ich bin sehr zufrieden mit Windows 10.

Es ist besser, als ich erwartet habe.

Es geht so. Es gibt gute und schlechte Dinge.

Ich will mein Windows 7 zurück.

Ich habe Windows komplett den Rücken gekehrt.

Ich habe noch keine Erfahrungen mit Windows 10. Ergebnis anschauen

Loading ... Loading ...