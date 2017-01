Tests, Probleme & Amazon-Affiliatelinks – Optimierungstipps für neoprenanzug-test24.de

Werbung

Ich finde es immer gut, wenn jemand ein eigenes Hobby nutzt, um dazu eine Nischenwebsite zu erstellen.

Schließlich kennt sich diese Person in dem Thema aus und das sorgt meist für qualitativ bessere Artikel.

Im Falle der heutigen Nischenwebsite bin ich mir nicht sicher, ob das Thema ein Hobby des Erstellers ist oder nicht. Die Probleme liegen aber nicht unbedingt bei den Inhalten.

Ich habe mir die Website genauer angeschaut und spreche im Folgenden Probleme beim Einbau der Amazon Affiliatelinks an und gebe Optimierungstipps.

Dieser Artikel ist Teil der Amazon PartnerNet Artikelserie.



neoprenanzug-test24.de Vorstellung

Worum es auf der Website neoprenanzug-test24.de geht wird schnell klar. Das Hauptkeyword ist auf jeden Fall in der Domain vorhanden.

Etwas negativ fällt mir aber der Rest der Domain auf. „Test24“ klingt nicht nur mittlerweile komisch für viele Nutzer, sondern es wird eben auch auf „Tests“ hingewiesen.

Wenn diese in der Website dann wirklich durchgeführt werden, ist das natürlich okay. Wenn allerdings keines der Produkte wirklich getestet wurde, dann begibt sich der Betreiber auf rechtlich sehr dünnes Eis, zumal in der Website an diversen Stellen ebenfalls von Tests gesprochen wird.

Die Website ist mittlerweile gut 3 Monate alt, also noch recht jung. Da wundert es nicht, dass es bisher nur wenige Verkäufe gab. Laut dem Betreiber sind auch nur 5-10 Personen pro Tag dort unterwegs. Das ist nicht ungewöhnlich, auch wenn es gern schon etwas mehr Besucher sein dürften.

Dennoch gibt es meiner Meinung nach keinen Grund zu Panik. Auch bei mir war es teilweise so, dass erst nach einem halben Jahr wirklich gute Rankings erzielt wurden. Und auch dann kommt erst Geld rein.

Zudem sind mir eine Menge Probleme aufgefallen, deren Behebung sicher positive Auswirkungen auf die Rankings und damit den Traffic und die Einnahmen haben dürften.

Werbung

Amazon PartnerNet Nutzung

Hintergrundartikel

Es gibt insgesamt 9 Hintergrundartikel, die einzelne Aspekte rund um die Neoprenanzüge beleuchten. Das ist in Ordnung und auch der Umfang der Artikel ist okay. Der eine oder andere könnte etwas länger sein, aber gut.

In nur wenigen sind aber Amazon-Affiliatelinks eingebaut. Dafür gibt es eine gute interne Verlinkung.

Produktvorstellungen

Es gibt eine Reihe von Artikeln über einzelne Produkte. Diese werden teilweise Produktvorstellungen genannt und teilweise Tests.

Hier werden aber nach meiner Wahrnehmung nur Fakten zu den Produkten zusammengestellt, was ja auch okay ist. Aber es sind eben keine Tests.

Die beiden Plugins WP Product Review* und AAWP* werden zur Präsentation der Produkte und deren Bewertung genutzt.

Es gibt auch Vergleichstabellen, die ganz gut aussehen und sicher mit einem Tabellen-Plugin erstellt wurden.

Zudem gibt es in der Hauptnavigation verwandte Produktarten.

Probleme

Beim Anschauen dieser Nischenwebsite sind mir einige Probleme augefallen, die ich beheben würde.

So gibt es nur in 3 der 9 Hintergrundartikel Affiliatelinks. Warum nicht in allen?

Es gibt auf der Homepage keinen einzigen Affiliatelink. Auch das würde ich anders machen.

Die zwei Seiten zu den verwandten Produkten bestehen nur aus Bestseller-Listen. Generell gibt es zu wenig eigenen Text auf den Seiten mit den Bestseller-Listen. Und was mich am meisen überrascht ist, dass es keine Preise in den Bestseller-Listen gibt. Mit AAWP ist die Ausgabe der Preise doch kein Problem.

Klickt man in der Hauptnavigation auf „Vergleich“, gelangt man zu einer leeren Seite. Nur die Unterseiten sind mit Text gefüllt.

Insgesamt muss ich sagen, dass es mir zu wenig Text bei den einzelnen Produktvorstellungen ist. Zudem werden auch da keine Preise angezeigt und es gibt keine Affiliatelinks im Text.

Die Ladezeiten der Nischenwebsite sind wirklich schlecht. Der Quellcode sieht furchtbar aus. Fast alles CSS-Informationen sind direkt in der Seite eingebettet. Damit ist das Code zu Content-Verhältnis sehr schlecht. Ich würde die CSS-Angaben auslagern. So müssen diese auch nur einmal von den Besuchern geladen werden.

Optimierung-Tipps

Im Folgenden ein paar Optimierungstipps, die sich natürlich aus den eben genannten Problemen ergeben.

Ich würde für etwas umfangreichere Produktartikel sorgen. Eigener Text ist sehr wichtig für das Ranking und 300 Wörter sollten es mindestens sein.

Ich würde mir wünschen, dass der Betreiber eine ehrliche Bezeichnung vornimmt. Wenn es Tests sind, dann kann man diese auch so nennen. Ansonsten sollte man das Wort Test vermeiden.

Generell würde ich mehr Affiliate-Links einbauen, gerade im Fließtext.

Aktuelle Preise der Produkte sollten in die Produktvorstellungen, die Bestseller-Listen und die Vergleichstabellen. Mit dem verwendeten Plugin AAWP kann man mittels Shortcode den Preis z.B. auch in die Tabellen einfügen.

Die Button-Bezeichnung in den Produktvorstellungen und deren Farbe finde ich auch nicht ideal. Hier lieber eine klarere Bezeichnung testen (z.B. „zum Angebot“) und eine aufmerksamkeitsstärkere Farbe (z.B. rot oder grün) verwenden.

Das verwendet Caching-Plugin W3 Total Cache ist zu viel des Guten für eine so kleine Site. Hier wäre ein Plugin wie Cache Enabler oder Cachify die bessere Alternative. Zudem sollte die Auslagerung der CSS-Angaben vorgenommen werden.

Fazit

Wenn ich auf einer Nischenwebsite viel von „Tests“ lese, habe ich immer ein komisches Bauchgefühl. Viele neue Nischenseiten-Betreiber gehen damit zu sorglos um und täuschen damit nicht nur die Besucher, sondern riskieren auch rechtlichen Ärger.

Neben den genannten Probleme und Optimierungsmöglichkeiten ist der Betreiber auch zu ungeduldig. Das ist ein Problem, was viele Einsteiger haben. Auch Nischenwebsites werfen nach 3 Monaten nicht massig Geld ab. Selbst meine Nischenwebsites starten meist erst nach so ca. 6 Monaten durch.

In der ersten Zeit heißt es erstmal an der Website arbeiten, Probleme beheben, Optimierung vornehmen, Backlinks aufbauen und Ausdauer beweisen.

Wie baut ihr Amazon Affiliatelinks in eure Website ein? Als normale Textlinks per Hand

In Form von Affiliate-Bannern

Ich nutze die verschiedenen Amazon-Widgets

Mit Hilfe eines Amazon-Plugins

Ich habe ein Amazon/Affiliate-Theme im Einsatz

Ich nutze das Amazon Partnerprogramm nicht. Ergebnis anschauen

Loading ... Loading ...