VG WORT – Wahrnehmungsvertrag, neue Termine, Sonderaussschüttung und mehr

Das Jahr 2016 war ein gutes Jahr für Autoren, die an der Ausschüttung der VG Wort teilnehmen. Aufgrund eines Urteils bekommen die Verlage nun keinen Anteil mehr und deshalb bleibt mehr Geld für die Autoren übrig.

Doch auch 2017 ändert sich einiges. So ist es nun zwingend notwendig einen Wahrnehmungsvertrag abzuschließen, es wurden neue Termine festgelegt und es gibt mehr Einblicke in die Vergütung.

Alle Autoren, die bisher mit der VG Wort Geld verdient haben oder dies in Zukunft tun wollen, sollten auf jeden Fall weiterlesen.



Wahrnehmungsvertrag in Zukunft notwendig!

Mit der VG Wort existiert seit Jahrzehnten eine Verwertungsgesellschaft, die deutschen Autoren eine Entschädigung für unerlaubte Kopien zahlt. Wer mehr über die VG Wort wissen will, erfährt die Hintergründe in diesem Artikel von mir.

Das Schöne an der VG Wort ist, dass man als Autor von Texten mit relativ wenig Aufwand zusätzliche Einnahmen bekommen kann, auch wenn man im Internet publiziert (z.B. als Blogger).

Allerdings ist es durch das Urteil und das neue Verwertungsgesellschaftengesetz notwendig geworden, einen Wahrnehmungsvertrag abzuschließen. Das neue Verwertungsgesellschaftengesetz (VGG) ist bereits am 1. Juni 2016 in Kraft getreten. Darin werden einige Dinge neu geregelt, die aber im Detail für die meisten nicht so interessant sind.

Durch das Gesetz gibt es zusätzliche Pflichten seitens der VG Wort, die dazu führen, dass die VG Wort nur noch für solche Rechteinhaber aktiv werden kann, die einen Wahrnehmungsvertrag abgeschlossen haben. Deshalb sollte man das tun, wenn man es bisher nicht gemacht hat, da es ansonsten dazu kommen kann, dass man keine Auszahlungen mehr erhält.

Neben den eigenen Stammdaten gehört die Angabe einer Berufsbezeichnung und der eigenen Hauptthemen dazu. Zudem muss man sich für mindestens eine von 3 Berufsgruppen entscheiden. Ebenso muss man sich für eine der gewählten Gruppen entscheiden, um dann ggf. sein Wahlrecht auf Veranstaltungen der VG Wort ausüben zu können.

Nach dem Ausfüllen der Formulare muss man die als PDF erstellten Vertragsunterlagen ausdrucken und per Post an die VG Wort senden.

Für die diesjährige Meldung zum Jahr 2016 braucht man als Online-Autor (M.E.T.I.S) allerdings noch nicht zwingend einen Wahrnehmungsvertrag. Allerdings empfiehlt es sich diesen dennoch zeitnah zu unterschreiben, da es ansonten später nicht mehr möglich ist an der Meldung teilzunehmen.

Wer bereits einen Wahrnehmungsvertrag mit der VG Wort abgeschlossen hat, muss dagegen nicht aktiv werden.

Neue Termine

Sehr wichtig für alle Autoren sind auch die Änderungen bei den Terminen. Bisher konnte man als Online-Autor bis Ende September die eigenen Texte melden, die den Mindestzugriff für das Vorjahr erreicht hatten. Die Ausschüttung der Vergütung erfolgte dann im Oktober.

Das hat sich nun geändert. Ab diesem Jahr ist die Meldung der eigenen Artikel bereits ab Anfang Januar möglich. Man muss also nicht wie bisher ein halbes Jahr warten, um die Artikel des Vorjahres zu melden.

Dafür ist nun auch der Meldeschluss für Urheber ein Stück nach vorn gerutscht. Man muss seine Meldung bis Ende Juni abgegeben haben (bisher war das bis Ende August möglich).

In der zweiten Septemberhälfte erfolgt dann die Ausschüttung der Vergütung.

Da es für Neulinge immer etwas schwer zu verstehen ist, wie die Meldung bei der VG Wort geschieht, hier ein Beispiel:

Für alle meine Artikel (sowohl in 2016 erschienene, als auch ältere Artikel), die zwischen dem 1.1.2016 und dem 31.12.2016 auf meinen Blogs und Websites frei zugänglich und mit einem VG Wort Zählpixel versehen waren (und die die Mindestaufrufzahl von 1.500 Aufrufen im Jahr 2016 erreicht haben und mindestens 1.800 Zeichen umfassen), kann ich ab Anfang Januar 2017 eine Meldung abgeben. Dafür habe ich bis Ende Juni 2017 Zeit.

Ende September 2017 erfolgt dann die Auszahlung der Vergütung.

Leider gibt es noch keine Angabe seitens der VG Wort, wie hoch die Vergütung für einzelne Artikel aus dem Jahr 2016 ist (bei der letztjährigen Meldung waren es sehr gute 20,- Euro pro Artikel). Höchstwahrscheinlich wird der Betrag geringer als im Vorjahr sein, da durch die Nachforderung an die Verlage die Einnahmen der VG Wort letztes Jahr deutlich höher als normal waren. Im Laufe der nächsten Wochen sollte diese Information aber veröffentlicht werden. Ich bin gespannt.

Dann kann man sicher auch mit der Meldung beginnen, die aktuell, als ich diesen Artikel schreibe, noch nicht möglich ist. Hoffen wir mal, dass es bald losgehen kann, denn Anfang Januar ist ja eigentlich schon. :-)

Sonderausschüttung

Nicht geändert hat sich der Termin für die Sonderausschüttung. Wer bisher nicht in der VG Wort aktiv war und in 2016 auch keine Zählpixel in seine Artikel eingebaut hat, kann an der Sonderausschüttung teilnehmen.

Bis zum 31.1.2017 gibt man dazu in einem Online-Formular die Website-URL ein, auf der die eigenen Texte erschienen sind und wählt aus, wie viele es ungefähr waren (es zählen auch hier nur die Artikel, die mindestens 1.800 Zeichen umfassen).

Die wählbaren Artikelzahl-Bereiche sind 1-20, 21-60, 61-120, 121-240, 241-480 und mehr als 481 Artikel.

Bei der letzten Ausschüttung gab es z.B. 60 Euro, wenn man 61-120 Artikel für die Sonderausschüttung angegeben hat. In diesem Jahr wird sich an diesen Beträgen wohl nicht viel ändern.

Allerdings sollte man bei der Angabe der Anzahl eigener Artikel ehrlich sein, da eine Einzelprüfung durch die VG Wort nicht auszuschließen ist. Hat man bei der Meldung zu viele Artikel angegeben, kann das Ärger geben.

Ausschüttungsbrief

Zu guter Letzt noch der Hinweis auf einen interessanten Einblick. Die Website der VG Wort ist nicht gerade die übersichtlichste und manche Informationen findet man dort gar nicht. So kann man zwar sehen, welche Artikel die Mindestaufrufzahl erreicht haben, aber nicht, wie viel man für einzelne gemeldete Artikel dann als Vergütung bekommen hat.

Diese Infos kann man allerdings unter dem Punkt „Dokumente“ im eigenen VG Wort Admin (T.O.M.) einsehen. Dort kann man sogenannte „Ausschüttungstexte“ in PDF-Form anfordern. Darin findet sich dann eine Auflistung aller Artikel, die vergütet wurden und wie viel man jeweils dafür bekommen hat.

Das ist eine recht umfangreiche Liste, bei mir sind es immerhin 47 PDF-Seiten für das vergangene Jahr. Es ist aber auf jeden Fall mal interessant zu sehen, was einzelne Artikel konkret eingebracht haben.

Jetzt loslegen

Wer noch nicht in der VG Wort ist, aber im Internet viele längere Texte (mehr als 1.800 Zeichen) veröffentlicht, die auch häufig aufgerufen werden (mehr als 1.500 mal im Jahr), sollte nun aktiv werden.

Dazu muss man sich bei der VG Wort registrieren und idealerweise auch gleich den Wahrnehmungsvertrag abschließen.

Dann kann man damit beginnen die eigenen Artikel mit den VG Wort Zählpixeln auszustatten, was am besten mit Hilfe eines Plugins geht.

Je eher man in diesem Jahr anfängt, um so mehr Artikel werden die Mindestaufrufzahl bis Ende 2017 erreichen. Wichtig ist dabei noch zu wissen, dass man auch alte Artikel mit dem Zählpixel ausstatten kann. Auch diese können Geld bringen. Ich habe einige alte Artikel, die mir jedes Jahr eine Vergütung von der VG Wort einhringen, da sie jedes Jahr mehr als 1.500 mal gelesen werden.

