Roboter-Soldaten, Künstliche Intelligenz, 5.000 Dollar Büro und mehr – Links der Woche

Der Winter zeigt sich mal in Deutschland und ich darf Schnee schieben. Gut, dass nun Wochenende ist.

Damit ihr auf dem Weg in die Freizeit etwas Unterhaltung habt, findet ihr im Folgenden wieder einige Links der Woche.

Diesmal vor allem mit interessanten News, aber auch spannenden Entwicklungen. Viel Spaß damit.



Roboter-Soldaten

Wird der Robocop so langsam real? Damit meine ich nicht den Helden des Films, sondern dessen Gegenspieler, einer autonomen Roboter.

Eine südkoreanische Firma hat einen 1,5 Tonnen Roboter vorgestellt, in dem entweder ein Soldat sitzt oder der ferngesteuert wird. Vier Meter ist das Teil groß und soll besonders in gefährlichen Gebieten zum Einsatz kommen.

Es ist schon etwas gruselig, dass so langsam alle möglichen Zukunftsvisionen aus Filmen und Büchern real werden.

Firmenübernahmen

2016 war ein durchwachsenes Jahr, aber in der Tech-Branche gab es einige große Schlagzeilen. Große Firmenübernahmen wurden da vor allem aus den USA gemeldet.

So hat z.B. Microsoft das Netzwerk LinkedIn für mehr als 26 Milliarden Dollar übernommen. Aber es gab sogar noch größere Deals.

Auf t3n.de findet ihr eine Liste mit den 10 größten Tech-Übernahmen 2016. Einige davon waren mir gar nicht bekannt. Es ist schon erstaunlich, was da so vor sich geht.

5.000 Dollar Büro

Das Büro von Drew Wilson sieht wirklich schick aus. Retro-Möbel, wie sie gerade wieder IN sind, ein großes Logo an der Wand, moderne Technik, 2 Bäder und eine Küche inklusive.

Es sieht wie eines der vielen tollen, aber auch teuren Büros von Silicon Valley Startups aus. Doch der Gründer wollte trotz einer großen Finanzierungsrunde nicht viel Geld ausgeben und hatte sich als Grenze 3.000 Dollar gesetzt. Am Ende wurden es zwar knapp 5.000, aber dennoch ist das eigentlich recht bescheiden.

Allerdings sollte man sich als deutscher Gründer daran nur bedingt orientieren. 5.000 Dollar sind für Gründer viel Geld. Ich habe mir am Anfang nur einen PC gekauft.

Amazon gegen eBay

Früher war eBay vor allem eine Plattform, auf der man eigene alte Sachen versteigern konnte. Heute ist es zum einen eine Shopping-Plattform und zum anderen ein Kleinanzeigenmarkt.

Nun hat Amazon diesen Bereich für sich entdeckt und testet in Indien ein neues Geschäftsmodell. In einer 9 Millionen-Stadt können Privatpersonen ihren Kram über Amazon zum Kauf anbieten. Amazon selbst übernimmt sogar die Abholung, die Verpackung und die Zustellung.

Ich finde interessant, dass Amazon nun auch sowas testet, aber ich kann mir nur schwer vorstellen, dass Amazon daran was verdient. Aber vielleicht will man auch einfach nur noch mehr Leute zu Amazon bringen, die dann sicher dort auch mal was kaufen.

StudiVZ

Es gibt immer noch News zu StudiVZ? Auch wenn die News schon ein paar Tage älter ist, so finde ich es überraschend, dass das längst vergessene deutsche Social Network noch irgendwen interessiert.

Ganze 10 Millionen Dollar hat ein US-Unternehmen für das Netzwerk nun auf den Tisch gelegt. Dafür, dass es kaum noch jemand nutzt, finde ich das ganz erstaunlich.

Hauptgrund werden wohl die noch immer vorhandenen rund 10 Millionen Nutzerkonten sein. Adressdaten sind halt sehr begehrt.

Sicherheitslücken

Google hat viele führende Produkte auf dem Markt und tut anscheinend auch viel für die Sicherheit der Nutzer. Doch nicht überall scheint das so gut zu funktionieren, wie eine aktuelle Auswertung zeigt.

Android, das führende mobile Betriebssystem, liegt mit mehr als 500 gemeldeten Sicherheitslücken im Jahr 2016 an der Spitze. Google Chrome ist zudem der Browser mit den meisten Lücken.

Was in der Liste aber auch auffällt, sind die Linux Betriebssysteme. Früher war genau der Sicherheitsaspekt für viele ein Grund Linux zu nutzen. Das scheint sich mittlerweile geändert zu haben.

Fluggeräte der Zukunft

Da es auf dem Boden, zumindest in den Industrieländern, immer voller wird, scheint man mehr und mehr auf die Luft ausweichen zu wollen. Die Amazon Drohne ist da nur eines der bekanntesten Testprojekte.

Auf wired.de hat man verschiedene Initiativen zusammengetragen, die die Luftfahrt revolutionieren wollen. Dazu gehören neben Flughäfen direkt in der Innenstadt vor allem Drohnen, neuartige Flugzeuge und auch Jetpacks.

Ich bin gespannt, ob sich davon etwas durchsetzt oder ob das alles Fantasie bleibt.

Künstliche Intelligenz

Vor kurzem hatte ich in meinen Links der Woche schon über die Zukunft der Arbeit geschrieben. Da konnte man mit Hilfe eines Online-Tools ermitteln, wie wahrscheinlich der eigene Job von Maschinen übernommen werden kann.

In diesem Bereich spielt natürlich auch die künstliche Intelligenz eine wichtige Rolle. In Büros sind nicht so sehr Maschinen wichtig, sondern eher Kopfarbeit gefragt.

Eine japanische Versicherung hat nun 34 Mitarbeiter durch eine künstliche Intelligenz ersetzt. Dabei geht es um Routine- und Recherchearbeit. Ich finde es ehrlich gesagt nicht so überraschend, dass man da jetzt eher auf einen Computer setzt.

Generell finde ich die News etwas übertrieben. Es wurden schon so viele Tätigkeiten und einige Jobs durch Computer ersetzt. Das ist eine Entwicklung, die sich sicher fortsetzen wird.

Ich wünsche euch auf jeden Fall ein schönes Wochenende. Das nimmt einem zum Glück kein Computer ab. ;-)