SEO Rankingfaktoren 2017 – Was ihr aus der aktuellen Searchmetrics Studie lernen könnt

Wie jedes Jahr, seit der ersten Studie 2012, präsentiert das bekannte Unternehmen Searchmetrics (mit gleichnamiger SEO Suite), auch dieses mal wieder die hauseigene Rankingfaktoren Studie zum Thema Google-Ranking.

Die mit über 60 Seiten doch sehr umfangreiche Studie, umfasst alle Erkenntnisse des vergangenen Jahres, Auswirkungen bestimmter Faktoren und Eindrücke der kommenden SEO-Trends 2017.

Wer keine Lust oder Zeit hat, sich durch die umfangreiche PDF-Datei zu arbeiten, der darf gerne meine folgende Zusammenfassung zum Thema lesen.

Ich habe mir viel Mühe gegeben, alle wichtigen Punkte herauszuarbeiten und dazu mit eigenen Meinungen und Erfahrungen aus dem Alltag zu ergänzen. Viel Spaß und ich hoffe es hilft dem ein oder anderen dabei, aktuelle Entwicklungen der Suchmaschinenoptimierung besser zu verstehen.



Die gruselige Intelligenz von Google erscheint

Was sofort auffällt und Thema ist: Google wird schlauer. Viel schlauer. Aus dem ehemaligen oft noch sehr durchschaubaren Algorithmus, ist inzwischen Rank Brain geworden. Eine künstliche Intelligenz, die Unterschiede erkennt, Schlüsse zieht, in Echtzeit auf bestimmte Ereignisse oder Begebenheiten reagiert. Aktuell ist die Angst groß, so scheint mir, doch noch sind gar nicht so viele Auswirkungen von Rank Brain zu spüren.

Dennoch wird SEO, das lässt sich schon am Anfang sagen, deutlich komplexer und zunehmend schwieriger. Auch deshalb kündigt Searchmetrics bereits an, dass dies die letzte Studie ihrer Art sein wird. In Zukunft sollen Branchen ganz direkt beleuchtet und analysiert werden, weil pauschale Aussagen für bessere Rankings bei Google, so vermutlich nicht mehr möglich sind. Spannend, was da noch auf uns zukommt.

Google kennt keine klassischen Updates mehr

Durch die künstliche Intelligenz von Google wird es vor allem schwieriger Erfolge direkt zu messen oder detailliert zu beobachten. Google und klassische Updates, wo plötzlich alle zuletzt abgehakten SEO-Maßnahmen fruchten, Backlinks indexiert werden oder ähnliches, wird es nicht mehr geben.

Google 2017 setzt immer mehr auf Echtzeitberechnungen, nicht mehr auf monatliche oder auch wöchentliche Updates. Maßnahmen werden damit sofort gültig, Google kontrolliert und bewertet Änderungen direkter und ohne viel Wartezeit, alles soll schneller und mit weniger Einfluss geschehen. Daraus dann Schlüsse und Erkenntnisse zu ziehen, wird vermutlich ziemlich schwer und nur mit viel Aufwand möglich sein.



Nutzersignale sind wichtiger als jemals zuvor

Google war schon immer mächtig, doch Google war noch nie so mächtig wie aktuell. Mit Android, dem Chrome Browser, Google Fonts, Analytics und vielen weiteren Diensten, weiß Google jederzeit ganz genau was Nutzer wollen, wie sie reagieren, worauf sie klicken und welche Auswirkungen das alles für den einzelnen hat. So clever wie 2016 war Google jedenfalls noch nie und das wird sich bemerkbar machen, denn 2017 wird dies deutlicher spürbar werden, da bin ich mir sicher.

Wie lange bleibt ein User auf eurer Seite? Klickt er viel herum, nutzt er Links, sucht er danach noch weiter oder ignoriert er gar einzelne Abschnitte komplett? Solche Nutzersignale sind für Google ein absoluter Ranking-Faktor geworden. Längst bestimmen solche Signale, wie wertvoll eine Website von Google eingestuft und gelistet wird. Nur was Nutzern wirklich hilft und was sie tatsächlich auch mögen, wird Chancen auf die vorderen Plätze innerhalb der Suchmaschine haben.

Auch Social Signals stehen nach wie vor mit Top-Positionen in Verbindung. Immer noch fällt es aber schwer, das räumt Searchmetrics auch gleich ein, direkte Zusammenhänge deutlich zu machen. Große Seiten, die entsprechend gut ranken, kümmern sich eben auch um Social Media und sind dort entsprechend präsent.

Trotzdem: Wer bei Google oben ist, ist meist auch in sozialen Netzwerken ganz vorn mir dabei. Welche Zusammenhänge es da wirklich gibt, bleibt aber vollkommen unklar. So oder so gehören Social Signals aber einfach dazu und sich wichtig, auch als Nutzersignal.

Nutzererfahrung spielt ebenfalls eine große Rolle

Die Nutzersignale sind schön und gut, doch auch die Erfahrung selbiger wird für Google immer nachvollziehbarer und damit auch wichtiger. Mit zu den wichtigsten Ranking-Faktoren gehören daher auch interne Links. Nicht blind und sinnlos gesetzt, sondern clever und ergänzend. Mit guter interner Verlinkung kann Google Inhalte besser deuten und der Nutzer wird gezielt zu weiterführenden Informationen geleitet. Nur müssen und sollten diese Links ihn dann eben auch interessieren.

Top 10 Positionen bei Google enthalten außerdem immer mehr Bilder und Videos, wobei Bilder in der Studie erst ab 200 Pixel gewertet wurden, also bei entsprechender Größe. Nutzer wollen mehr als nur Text und das zeigen auch die jeweiligen Top-Positionen bei Google, weshalb multimediale Inhalte ein wichtiger Ranking-Faktor geworden sind oder weiterhin bleiben. Immerhin ist das »Content ist King« -Prinzip nun auch nicht so neu.

Interessant ist allerdings, dass die Top Ranking deutlich weniger auf AdSense setzen. Im Vergleich zum Vorjahr, besitzen die Top Rankings bei Google daher nur noch halb so viel AdSense-Einbindungen wie im Jahr zuvor. Weniger Werbung, direkteres Marketing mit Links und Empfehlungen, scheint einer der Trends gewesen zu sein.

Backlinks und die einfache Wahrheit

Backlinks sind nach wie vor wichtig. Wer was anderes behauptet, redet meiner Meinung nach einfach nur Unsinn. Das große ABER kommt allerdings, denn Backlinks verlieren seit Jahren an Kraft und Bedeutung. Das macht sie, wie gesagt, absolut nicht unwichtig, aber sie sind eben nur noch ein Faktor von Vielen, nicht mehr DER Faktor, der alles andere aufwiegt und Schrottseiten nach oben befördert, wie es früher oft der Fall war.

Vergleichsweise sind Backlinks, zumindest meiner Ansicht nach, aber trotzdem noch wichtiger als viele andere Faktoren. Zumindest ich stelle immer wieder fest, dass gute Links nach wie vor ihre Wirkung zeigen und das deutlich schneller als jede andere Optimierung.

Interessant dabei ist, dass sie wieder beidseitig wertvoller geworden sind. Verlinkungen auf externe Seiten, mit passendem Thema oder weiterführenden Infos, nimmt Google wieder extrem positiv auf. Dieser ganze Mist von wegen »Alle Links müssen NoFollow sein«, stimmt einfach nicht mehr. Sinnvoll zu anderen Websites verlinken, ist genau so wichtig wie eine gute interne Verlinkung. Es zeigt Relevanz, wenn es passt und gehört zu einem ehrlichen Beitrag einfach dazu.

Backlinks haben also immer noch viel Power, zuletzt sogar wieder etwas mehr und funktionieren nach wie vor hervorragend, um Rankings möglichst schnell zu verbessern. Aber eben nicht mehr in der Masse, sondern nur noch ehrlich oder mit entsprechender Qualität. Das wird auch noch lange so bleiben, wenn ihr mich fragt, denn Links sind nun einmal der wichtigste Anhaltspunkt im Internet.

Inhalte werden natürlicher und damit auch sinnvoller

Bei den Inhalten ist weniger SEO, mehr Sinn gefragt. Die Zeiten von Keyword-Spamming sind vorbei, denn das bringt es einfach nicht mehr. Im Gegenteil sogar: Laut Searchmetrics spielen Keywords eine immer unwichtiger werdende Rolle beim Thema SEO. Es geht eher darum, Themen sinnvoll und mit natürlichen Texten ganzheitlich abzudecken, anstatt bestimmte Keywords zu nennen.

So haben viele Seiten mit umkämpften Keywords, selbiges nicht einmal mehr im Title oder der Description zur jeweiligen Seite. Keywords verlieren einfach an Relevanz. Es geht darum, Nutzer bestmöglich mit Informationen und passenden Inhalten zu versorgen. Nutzersignale und Nutzererfahrung spielen ein wichtigere Rolle, als ob ein vermeintlich wichtiges Keyword enthalten ist. Aber das hatten wir ja weiter oben schon geklärt.

Das alles bedeutet für SEO im Jahr 2017 folgendes:

Signale der Nutzer sind enorm wichtig geworden. Egal ob in Chrome, über die Suchmaschine, mit Android, oder via Analytics und anderen Tools – Google weiß genau was Nutzer wollen, wie sie sich verhalten und worauf sie reagieren. Positive Nutzersignale werden enorm wichtig.

Webmaster müssen liefern was der Nutzer sehen, lesen oder anschauen möchte. Umfassend, aber eben nicht zu umfassend. Wenn der Nutzer ein kurzes Rezept sucht und keinen Roman lesen möchte, werdet ihr mit Unmengen an Text nicht mehr ranken können. Liefert das, was Nutzer wollen, denn wenn diese glücklich sind, wird Google das in Zukunft merken.

Keywords verlieren im Umkehrschluss ihre Bedeutung. Haben sie auch schon etwas länger. Es geht um perfekte Themenabdeckung, nicht mehr um Keyword-Spamming.

Wer technisch nicht perfekt ist, hat bald keine Chance mehr auf die Top 10. Perfekt optimierte Websites werden die Grundvoraussetzung für jedes gute Ranking. Das ist kein Luxus oder Perfektionismus mehr, es geht einfach nicht ohne perfektes Fundament.

Trotz gewisser Faktoren ist nichts mehr pauschal. Google wird individuell und clever, passt sich an und bewertet immer mehr den Einzelfall oder liefert Nutzern angepasste Ergebnisse. Das macht die Suchmaschine weniger vorhersehbar und kaum manipulierbar. Vorbei die Zeiten, wo dies oder jenes fast immer Ergebnisse brachte, jetzt hilft es nur noch wirklich gut zu sein und zwar so, dass Nutzer die Inhalte lieben, teilen, verlinken, sowie lesen. Vom Anfang bis zum Ende.

Domains werden weniger wichtig und sind zum Teil kaum noch relevant. COM und DE Domains sind daher auf dem absteigenden Ast. Die Domainlängen nehmen dagegen weiter zu, kurze, besonders beliebte TLDs verlieren an Relevanz.

Mein Fazit zum Thema SEO und Ranking-Faktoren

Jetzt mal ehrlich: Bis das alles für Blogger, Nischenseitenbetreiber und so weiter wichtig wird, vergeht noch viel Zeit. Für Selbständige und große Marken dagegen, ist es wichtig zu handeln und umzustellen. Wer unbedingt auf Platz 1 bei Google sein muss, weil es ihm Aufträge oder Kunden bringt, der muss entsprechend umdenken und handeln. Mehr für den Nutzer, weniger künstliche Optimierung, das bringt den Erfolg.

Alle anderen werden auch im kommenden Jahr noch viele Erfolge mit Backlinks erzielen, da bin ich mir sicher. Der Content muss cleverer und umfangreicher werden, mitsamt Videos und vielen Bildern, das sollte natürlich klar sein, doch nach wie vor werden starke Backlinks viel ausgleichen können. So war es in den letzten Jahren und so ist es auch 2017 wieder, wartet nur ab.

SEOs machen nämlich immer viel Panik, weil sie durch die Panik Geld mit ihrem Service oder ihrer Software verdienen. Natürlich hat sich Google verändert, doch ganz extrem umdenken müssen deshalb trotzdem nur Weltmarken. Um mit einem Blogartikel zu ranken, braucht ihr eben nicht alles perfekt erfüllen, auch 2017 nicht. Bei umkämpften Top-Keywords ist das natürlich was anderes, aber da habt ihr ohne betreuende Agentur im Rücken heute eh kaum noch Chancen.

Mein Fazit: Google ändert sich und gerade die Updates in Echtzeit sind eine spannende Entwicklung. Websites müssen umfangreicher werden, mit Grafiken und Videos punkten, aufbereitet sein wie ein gutes Buch, um zu funktionieren. Über Mobile müssen wir nicht mehr reden, das ist nun einmal einfach Pflicht. Trotzdem wird nichts so heiß gegessen, wie es gekocht wird und für alle, die nicht um die besten Top-Keywords kämpfen, reicht es wenn sie die genannten Punkte beachten und an sich und ihrer Seite entsprechend arbeiten.

Meine Mutter sagte immer, ich soll alles was kommt als Herausforderung sehen. Dann sind Probleme nur eine neue Aufgabe und Scheitern bedeutet nur, dass man es noch einmal anders versuchen sollte. In diesem Sinne: Viel Glück mit SEO im Jahr 2017.

Eine nette Infografik zu dieser Studie findet ihr übrigens hier.

