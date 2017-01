„Erfolg ist kein Glück“ – Die Hymne für Selbstständige von Kontra K

Werbung

Okay, okay, bevor sich einer aufregt. :-)

Natürlich hat die Gruppe Kontra K das Lied „Erfolg ist kein Glück“ nicht primär für Selbstständige geschrieben, aber es passt halt wie die Faust aufs Auge.

In diesem Artikel stelle ich das Lied etwas genauer vor und gehe darauf ein, was ich von Glück und Talent halte und was wirklich wichtig für den Erfolg ist.



Die Hymne für Selbstständige von Kontra K

Auf Kontra K bin ich durch meine große Tochter gestoßen. Ich bin, im Gegensatz zu früher, sehr offen für viele Arten Musik und so war ich mit meiner Tochter schon auf einer Reihe von Konzerten.

Bei Kontra K waren wir zwar noch nicht, aber als sie dieses Lied gehört hat und ich den Text mitkommen habe, dachte ich mir gleich, dass es das perfekte Lied für Existenzgründer und Selbstständige ist.

Im Folgenden schaue ich mir den Songtext genauer an und gehe auf einzelne Passagen ein. Wer das Lied nicht kennt, kann es sich im YouTube-Kanal der Band anschauen bzw. anhören.

Erfolg ist kein Glück

Immer wieder lese ich, dass man heute eh keine Chance mehr hat eine erfolgreiche Website aufzubauen und dass die erfolgreichen Selbstständigen im Netz einfach Glück hatten. Okay, ein wenig Glück hilft natürlich dabei, aber das ist nur ein kleiner Teil.

Viel wichtiger sind Tugenden wie Durchhaltevermögen, Ausdauer, Engagement und so weiter. Allerdings wollen die meisten davon nichts hören, sondern glauben eher den Versprechen mancher Online-Gurus, die Erfolg über Nacht und ohne Arbeit versprechen.

Besser als im Lied „Erfolg ist kein Glück“ von Kontra K habe ich die Wahrheit bisher kaum gehört. Darin finde ich mich als Selbstständiger wieder, denn es handelt sich um eine klare Abrechnung mit all jenen, die glauben, dass nur Leute mit Talent und Glück erfolgreich werden.

Scheitern und weitermachen

Bereits ganz am Anfang des Songs wird auf wichtige Tugenden von Selbständigen eingegangen. Scheitern ist ein wichtiges Thema für Selbstständige, denn dazu wird es zwangsläufig kommen. Trotz all der guten Pläne wird einem die Realität einen Strich durch die Rechnung machen und zwangsläufig für Fehlschläge sorgen. Hier heißt es nicht nur wieder aufzustehen, sondern noch einen Gang zuzulegen.

Auch die zweite Zeile enthält eine sehr wichtige Botschaft meiner Meinung nach. Wer länger durchhält, als die Konkurrenz, hat schon viel erreicht.

Kein „Nein“ akzeptieren

Weiter unten in der ersten Strophe geht es ebenfalls um das „Nicht aufgeben“ und darum, immer weiter zu machen. Das ist natürlich künstlerisch überspitzt, aber es triff den Punkt. Als Selbstständiger sollte man nicht einfach aufgeben, nicht einfach ein „Nein“ akzeptieren. Es gilt immer weiter zu machen und hart zu arbeiten.

Auch wenn hoffentlich kein Blut fließt, so wird es eine Menge Schweiß kosten und sicher auch die eine oder andere Träne. Aber aufgeben zählt nicht.

Wo ein Wille ist …

Die vorletzte Zeile der ersten Strophe kann ich nur unterstreichen. Immer wieder höre ich von angehenden Selbstständigen, dass etwas nicht geht und dass man etwas nicht kann. Das ist in den allermeisten Fällen aber nur eine Schutzbehauptung, um vor sich selbst das Aufgeben zu rechtfertigen. Wo ein Wille ist, da ist in den allermeisten Fällen auch ein Weg.

Talent, welches in der letzten Zeile der ersten Strophe zur Sprache kommt, wird zudem vollkommen überschätzt. Übung und „aus Fehlern lernen“ führen dazu, dass man etwas sehr gut kann. Und das ist bei Selbstständigen nicht anders.

Jetzt anfangen!

Zu Beginn der zweiten Strophe wird das „Loslegen“ angesprochen. Wie oft habe ich schon gehört, dass es einfach zu spät ist einen erfolgreichen Blog, eine erfolgreiche Nischenwebsite oder was auch immer zu starten. Angeblich sind alle guten Themen schon belegt und die Konkurrenz einfach zu stark. Das ist quatsch. Immer wieder neue Dinge ausprobieren, lernen und weiter machen, darum geht es. Es ist niemals zu spät.

Für den Erfolg muss man aber auch hart arbeiten. Nichts wird einem geschenkt. Wenn man dran bleibt, kann man irgendwann die Früchte der eigenen Arbeit ernten.

Es ist ein Marathon

In der Mitte der dritten Strophe geht es dann wieder um das Talent und was das eigentlich wirklich ist. Auch wenn Perfektion gar nicht sein muss, zumindest für Selbstständige, dauert es dennoch Jahre, bis man etwas wirklich sehr gut kann. Da muss man durch.

Leider tun viele erfolgreiche Menschen so, als wäre alles leicht und ohne Arbeit zu erreichen. Von Außen sieht es bei erfolgreichen Menschen dann auch oft so leicht aus. Das entspricht aber einfach nicht der Realität. Leute, die heute erfolgreich sind, haben schon viele, viele Jahre darauf hingearbeitet und nicht aufgegeben. Darum geht es.

Fazit

Ich könnte noch viele andere Textstellen aus diesem Lied ansprechen, denn das Lied ist durchgehend wirklich toll und hat für mich nie besser beschrieben, was für Existenzgründer und Selbstständige wichtig ist.

Ich hoffe es nehmen sich mehr Gründer zu Herzen, was für den Erfolg wichtig ist.

Was ist am wichtigsten für den Erfolg als Selbständige/r? Talent

Ausdauer

Selbstdisziplin

Glück

Kontakte

