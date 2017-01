Neuer Name für Yahoo, Cookie-Verordnung, Alexa-Ärger und mehr – Links der Woche

Werbung

Ungemütlich ist es draußen und deshalb bin ich ganz froh im Büro arbeiten zu können. Aber das Wochenende steht bevor und darauf freue ich mich natürlich auch.

Wie immer habe ich zum Wochenausklang interessante und lesenswerte Artikel aus dem Netz zusammengetragen.

Viel Spaß damit und ein erholsames Wochenende.



Neuer Name für Yahoo

Der Internet-Dino hat es aktuell nicht leicht. Man steht gerade in Verhandlungen mit Verizon bzgl. einer Übername und muss sich immer wieder mit den Folgen großer Hackerattacken herumschlagen.

Nun plant man wohl die Umbennung in Altaba, was irgendwie komisch klingt. Eher nach einem Startup aus China. Grund für die Umbennung sind wohl unter anderem die negativen Presseberichte in letzter Zeit. Die Cheffin Marissa Meyer geht ebenfalls von Board.

Ich finde es schon etwas traurig, dass Yahoo verschwindet, auch wenn ich den Dienst schon lange nicht mehr genutzt habe. Aber Yahoo war von Anfang an da, als ich 1994 das Internet für mich entdeckt habe.

Neue Cookie-Verordnung

In der EU ist eine neue E-Privacy-Verordnung in Planung. Damit sollen veraltete Regelungen dem Internetzeitalter angepasst werden. Diese stößt bei vielen Experten aus dem Internet-Bereich auf Kritik, obwohl es da durchaus gute Regelungen für Website-Betreiber gibt.

So sollen Nutzer in Zukunft selber in den Browsereinstellungen Cookies deaktivieren, anstatt über komplizierte und nervige Popups oder ähnliches auf der Website.

An anderen Stellen des Entwurfs werden die Nutzer aber deutlich mehr geschützt. So sollen fast alle Datenerfassungen in Zukunft nur noch nach Zustimmung der Nutzer möglich sein. Das wird in der Praxis, wenn es denn so kommt, für viel Chaos und wenig Komfort sorgen. Zudem wird damit mal wieder der technische Rückstand zu anderen Regionen in der Welt vergrößert.

Mal schauen wie sich das entwickelt und was wir dann wieder an unseren Website ändern müssen.

Neues Google AdWords

Ich nutze Google AdWords eher selten, aber es ist immer noch ein mächtiges Werbe-Instrument.

Nun hat Google dem Tool einen neuen Anstrich verpasst. Das war auch dringend notwendig. Einblicke in das neue Backend findet ihr hier.

Mich würde ja mal interessieren, ob ihr Werbung im Internet schaltet.

Ärger mit Alexa

Ich selber habe mir auch eine Alexa-Box zugelegt und bin damit wirklich sehr zufrieden. Als eine der ersten Sachen habe ich aber die Bestellfunktion von Alexa deaktiviert.

Das war auch gut so, wie diese Geschichte zeigt. Da hat ein Fernsehreporter über diese verbale Bestellfunktion berichtet und einen Beispielsatz genannt. Daraufhin haben die Alexa-Geräte der Zuschauer begonnen ein Puppenhaus zu bestellen.

Eine Produkt-Rückgabe ist bei Amazon zwar kein Problem, aber dieser Vorfall zeigt, dass die Sprachsteuerung durchaus Probleme mit sich bringt. Ich finde es dennoch ein tolles Stück Technik.

Hochhaus mit Bäumen

Die Großstädte wachsen immer weiter und oft bleibt leider die Natur dabei auf der Strecke. Das ist nicht nur schade, sondern sorgt auch für große Probleme, wie z.B. Smog.

Auf wired.de wird ein Projekt für ein Hochhaus vorgestellt, das den Smog bekämpfen soll. Die Idee dabei ist, auf dem Hochhaus rund 23.000 Bäume anzupflanzen.

Das Hochhaus wird in Taipeh stehen und soll 130 Tonnen CO2 pro Jahr aufnehmen. Mal schauen, ob sich das durchsetzt und wie das Haus nach ein paar Jahren aussieht. Schön sehen die Pläne ja aus, aber tun sie eigentlich immer.

Endlich fertig

Die Elbphilharmonie in Hamburg war eines dieser deutschen Großbauprojekte, welches aus dem Ruder gelaufen ist. Die Kosten sind explodiert und es schien nicht fertig zu werden.

Nun hat dieses Konzerthaus im Laufe der Woche doch noch Eröffnung gefeiert. Wer selber nicht vor Ort sein kann, bekommt von Google nun auf seinem Smartphone die Gelegenheit dazu.

In der App „Google Arts & Culture“ kann man unter anderem virtuelle Rundgänge durch das Gebäude vornehmen oder sich das Eröffnungskonzert per 360° Video nochmal anschauen.

Zanox kauft ein

Das internationale Affiliatenetzwerk Zanox expandiert weiter. Aktuell wurde bekannt, dass ein Tochterunternehmen von Zanox den US-Anbeiter ShareASale übernommen hat.

Es handelt sich um eines der größten Affiliatenetzwerke der USA und soll integriert werden. Interessant sind dabei vor allem die technischen Innovationen.

Mal schauen, wie sich das auf Zanox selbst auswirkt, welches auf mich im Backend doch ein wenig angestaubt wirkt.

Windows 10 mit mehr Datenschutz

Ich bin mit Windows 10 sehr zufrieden, aber der Datenschutz war nicht gerade toll. Microsoft hat sich da ebenfalls von der Datensammelwut hinreißen lassen.

Nun will man nachbessern und im nächsten Windows-10-Update deutlich bessere Sicherheitsoptionen anbieten. Dann soll man endlich wirklich Herr über die eigenen Daten sein.

Da fragt man sich doch mal wieder: Warum nicht gleich so?

Euch wünsche ich auf jeden Fall ein schönes Wochenende.