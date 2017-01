Social Media und Social Networks – 4 Experten-Prognosen und Tipps für 2017

Alle Jahre wieder befrage ich Social Media Experten, wie das neue Jahr werden wird. Sie geben praktische Tipps für den Erfolg auf Facebook und Co.

Zudem blicken die 4 Experten auch auf das vergangene Jahr zurück und geben Einblicke in ihre Lieblingstools.

Alle Expertenprognosen für 2017:

Meine Interviewpartner sind (alphabetisch):

Wer als Unternehmen mit Social Media durchstarten will, sollte entsprechendes Ad-Budget einplanen. Es wäre einfach zu schade, die extrem genauen Targeting-Möglichkeiten für die Business-Ziele nicht zu nutzen.“ Felix Beilharz

„Social Media sind keine Spielwiese mehr und die Zeit des Ausprobierens ist auch vorbei. Es geht „knallhart“ darum, die eigene Zielgruppe auf sich selbst aufmerksam zu machen und dafür zu sorgen, dass man als Publisher in die Köpfe der User kommt. Nur so ist es überhaupt nocht möglich, aus dem übergroßen Angebot herauszustechen und sich selbst als Marke zu etablieren.

Wer Text in Videos hat, sollte unbedingt einen Untertitel verwenden – Studien zeigen eine deutlich höhere Verweildauer im Video, wenn ein Untertitel vorhanden ist.“ Felix Beilharz

„Man muss einfach noch stärker darauf achten, dass alle Inhalte problemlos am Smartphone funktionieren. Das gilt insbesondere für Blogbeiträge und Videos. Letztere werden ja z.B. auf Facebook am Smartphone meist erstmal ohne Ton abgespielt, oft sogar komplett.

Generell muss diesem Umstand, dass mehr als 80% der Social Media Nutzung via Smartphones und Tablets erfolgt, Rechnung getragen werden. Eine Mobile-Adaption reicht dabei nicht mehr, die Strategie muss auf «Mobile First» ausgerichtet sein.“ Thomas Hutter

„Eigentlich keine, weil die immer stärkere mobile Nutzung bereits seit 2014 erkennbar ist und entsprechend haben wir unsere Kunden bereits im letzten Jahr auf Mobile First getrimmt.

„Eine funktionierende Social Media Strategie muss heutzutage den User im Mittelpunkt haben – sonst nichts. Es geht einzig darum, die passenden User aus der richtigen Zielgruppe zu erreichen und diesen Leuten genau das zu geben, was sie haben wollen… und zwar jederzeit und an jedem Ort, ganz egal, wo sie sich aufhalten.

Informationen muss genau dann verfügbar sein, wenn die User darauf zugreifen wollen. Heute merkt sich niemand mehr eine URL und tippt sie dann zuhause am Desktop Rechner in den Browser ein. Publisher müssen via Social Media Trends aufnehmen und sich daran teilweise orientieren, wenn es der eigenen Marke nützt – vor allem aber müssen Dinge wie eventbegleitende Informationen genau dann verfügbar sein, wenn der Event auch tatsächlich stattfindet.“

Björn Tantau