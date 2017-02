Nischenseiten-Challenge 2017 – Termin, Neuerungen und euer Feedback

Werbung

Das neue Jahr hat begonnen und das ist ein untrügliches Zeichen dafür, dass die nächste Nischenseiten-Challenge vor der Tür steht.

Bereits zum 5. mal wird es im Verlauf von 3 Monaten darum gehen eine kleine Website zu planen, umzusetzen und erste Einnahmen zu erzielen.

Doch diesmal wird es ein paar Neuerungen und Änderungen geben. Euer Feedback dazu ist sehr willkommen.

Zudem erfahrt ihr im Folgenden wann es genau losgeht.



Nischenseiten-Challenge 2017 – Termin

Bevor ich ausführlicher zu den Details der Challenge komme, möchte ich erstmal den Starttermin nennen. Auch wenn einige lieber eher loslegen würden, so brauchen die Vorbereitungen doch noch etwas Zeit. Zudem habe ich noch Urlaub im Februar und möchte nicht während der Challenge abwesend sein.

Deshalb startet die Nischenseiten-Challenge 2017 am 13.März. Insgesamt läuft diese wieder 3 Monate bzw. 13. Wochen. Das bedeutet, dass die letzte Woche am 5.Juni starten und am 11.Juni zu Ende geht.

Kritikpunkte an der Nischenseiten-Challenge 2016

Während und nach der letzten Nischenseiten-Challenge gab es doch einige Kritik, die ich größtenteils auch nachvollziehen konnte. Die wichtigsten Kritikpunkten waren:

Unübersichtlichkeit

Mehr als 300 Teilnehmer hatten sich für die letztjährige Nischenseiten-Challenge angemeldet. Es ist zwar schön, dass das Interesse so groß ist, aber das führte dazu, dass es sehr, sehr unübersichtlich war. Durch meine eigene Nischenwebsite hatte ich nicht so viel Zeit für die Aufbereitung der Teilnehmer und ihrer Reports. Viele haben sich deshalb gewünscht, dass es diesmal deutlich übersichtlicher abläuft. Teilnehmer-Abbrüche

Viele Teilnehmer haben entweder gar keinen Report veröffentlicht oder zwischendurch irgendwann abgebrochen. Das ist zwar teilweise nachvollziehbar, aber für die Challenge und die Leser natürlich weder schön noch hilfreich. Regelmäßige Reports bis zum Ende der Challenge und ggf. noch darüber hinaus wurden von vielen gewünscht. Qualität der Reports

Die Qualität vieler Teilnehmer-Reports ließ ebenfalls zu Wünschen übrig. Bei vielen waren es nur ein paar Sätze und ein Backlink. Das ist natürlich für die anderen Teilnehmer nicht wirklich hilfreich. Qualität der Nischenwebsites

Auch die Qualität der erstellten Nischenwebsites wurde teilweise bemängelt. Natürlich kann ich niemandem vorschreiben, welche Inhalte verfasst werden und wie die Ausrichtung der Website ist. Ich kann nur mit gutem Beispiel vorangehen. Aber ich möchte in Zukunft auch keine Plattform mehr für minderwertige Spam-Websites bieten. Fehlendes Feedback

Da ich mit meiner eigenen Nischenwebsite und meinen normalen täglichen Aufgaben sehr eingespannt war, gab es leider von mir nicht so viel Feedback und Kommunikaton, wie ich mir das selber vorgenommen hatte und wie ihr euch das vorgestellt habt.

Diese Kritikpunkte habe ich mir zu Herzen genommen und überlegt, wie ich es in diesem Jahr besser machen könnte

Neuerungen und Änderungen in 2017

Ich habe lange überlegt, was ich ändern kann, damit die Nischenseiten-Challenge wieder interessanter und hilfreicher wird. Zudem möchte ich noch mehr Wert auf die Qualität von Nischenwebsites legen und keine Plattform für Faketest-Seiten oder ähnliches bieten.

Deshalb habe ich mir die folgenden Neuerungen für die Nischenseiten-Challenge überlegt:

Eingeschränkter Teilnehmerkreis

Im Gegensatz zu den bisherigen Challenges wird es ein eingeschränktes Teilnehmerfeld geben. Ich denke an 4-5 Teilnehmer, die offiziell an der Nischenseiten-Challenge teilnehmen und wirklich 13 Wochen lang ausführlich und zuverlässig über ihre Fortschritte berichten. Zudem erhoffe ich mir dadurch natürlich eine höhere Qualität bei den entstehenden Nischenwebsites und den wöchentlichen Reports.

Wie ich diese Teilnehmer auswähle, steht noch nicht fest. Wenn ihr Vorschläge oder Ideen dazu habt, dann einfach in die Kommentare damit.

Diese handvoll Teilnehmer werde ich coachen. Das bedeutet, dass es natürlich keine Profis sein werden, sondern dass diese Teilnehmer anhand meines eBooks ihre erste (oder zweite ;-) Nischenwebsite Schritt für Schritt aufbauen und ich jede Woche Feedback geben und helfen werde.

Auf nischenseiten-guide.de wird es keine Möglichkeit mehr geben sich anzumelden und Reports einzustellen. Aber natürlich könnt und sollt ihr auch diesmal an der Nischenseiten-Challenge teilnehmen und eine eigene neue Website erstellen. Gute externe Reports verlinke ich deshalb dort gern und gehe auch auf das eine oder andere interessante Projekt genauer ein. Zudem kann ich mir Interviews oder ähnliches mit nicht-offiziellen Teilnehmern vorstellen.

Damit ich die Zeit für das Coaching habe, muss ich darauf verzichten eine eigene Nischenwebsite zu erstellen. Das ist aber kein Problem, ich freue mich schon auf meine Coaching-Aufgabe. Zudem sollte das dafür sorgen, dass ich mehr Zeit für die Verwaltung der Challenge und z.B. für regelmäßige Videos und Podcasts habe.

Ich werde zudem mehr Zeit für die Kommunikation mit den Lesern und den inoffiziellen Teilnehmern haben. Dazu werde ich unter anderem auf sin-forum.de ein Unterforum zur Nischenseiten-Challenge 2017 erstellen und dort regelmäßig aktiv sein, um eure Fragen zu beantworten. Aber natürlich werde ich das auch in den Kommentaren meines Blogs tun.

Aktuell bin ich noch auf der Suche nach ein bis zwei Helfern, die sich mit Nischenwebsites auskennen und mir dabei helfen eure Fragen zu beantworten, externe Reports zu sichten und so weiter.

Das neue Format wird deutlich übersichtlicher sein, da nur 4-5 Nischenwebsites im Fokus stehen und definitiv von der ersten bis zur letzten Woche betreut werden. Zudem gibt es über die ganze Zeit Reports und ich gebe wöchentlich Tipps.

Dass ich diesmal selber keine Nischenwebsite erstelle, ist zwar etwas schade, aber ich freue mich auf das Coaching und die neue Herangehensweise der Challenge. Zudem bleibt mir viel mehr Zeit für Feedback und die Organisation der Challenge.

Neue eBook Ausgabe

Zum Start der Nischenseiten-Challenge wird es zudem eine zweite überarbeitete Ausgabe meines Nischenseiten-Aufbau E-Books geben.

In den letzten 2 Jahren haben sich ein paar Dinge geändert und natürlich habe ich viel dazugelernt. Der Großteil des E-Books ist aber weiterhin gültig, da ich schon immer Wert auf zeitlose Tipps gelegt habe. Es kommen lediglich ein paar Tipps und Infos hinzu, ein paar technische Sachen werden aktualisiert und ich lege noch etwas mehr Wert auf die Qualität.

Alle Käufer der 1. Auflage des E-Books können sich die 2. Auflage natürlich kostenlos herunterladen, wenn sie erscheint. Dazu dann mehr, wenn die Nischenseiten-Challenge startet.

Euer Feedback und eure Fragen

Nachdem ich hier nun meine geplanten Änderungen für die Nischenseiten-Challenge vorgelegt habe, würde ich ich über eure Meinung dazu freuen.

Was findet ihr gut an dem neuen Format?

Was würdet ihr anders machen?

Wie sollen die offiziellen Teilnehmer ausgewählt werden?

Zudem könnt ihr hier in den Kommentaren Fragen stellen, wenn etwas an meinen Ausführungen und Informationen zum neuen Format der Nischenseiten-Challenge noch unklar ist.

In den nächsten Wochen wird es weitere Informationen geben und natürlich genauere Details zum Ablauf der Challenge und zur Auswahl der offiziellen Teilnehmer.

Nächste Woche erscheint der erste Nischenseiten-Challenge 2017 Newsletter und es wird weitere Informationen darin geben. Meldet euch dafür nun einfach und schnell an.

