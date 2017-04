Konkurrenzanalyse, Keyword-Recherche und mehr – SEO-Tool SeoHunter vorgestellt

Dazu gibt man einfach einen Begriff ein und das Tool schaut sich dann die Top 10 in Google an und gibt eine optisch ansprechende Analyse aus.

Diese Begriffe kann man in eigene Listen übernehmen, um diese dann weiter zu nutzen.

Von der Funktion her bietet SeoHunter hier eine Alternative. Man kann nach Begriffen suchen und bekommt hunderte ähnliche Suchbegriffe mitsamt den genauen Suchvolumenangaben.

Worum es hier geht ist relativ einfach zu erraten. Man gibt eine URL ein und dann spuckt einem das Tool Backlinks dieser Website aus.

Das ist unter anderem nützlich, um den eigenen Backlinkaufbau voranzutreiben. Man kann sich auf diese Weise Ideen für das Setzen von Backlinks holen oder auch interessante Ideen für Kooperationsmöglichkeiten finden.

Über den Umfang der gefundenen Backlinks kann ich natürlich nicht so viel sagen. In der Regel haben Dritt-Tools natürlich nicht so umfangreiche Daten wie Google selbst. Aber es ist dennoch hilfreich.