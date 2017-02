Eure Fragen und der offizielle Newsletter zur Nischenseiten-Challenge 2017

Werbung

Die ersten Informationen zur Nischenseiten-Challenge habe ich letzte Woche veröffentlicht.

Ich gehe aber davon aus, dass ihr sicher noch weiteren Fragen rund um die Aktion habt. In diesem Artikel könnt ihr mir die Fragen stellen.

Zudem stelle ich meinen Nischenseiten-Challenge Newsletter vor und ihr könnt euch natürlich dafür anmelden.

Nischenseiten-Challenge Hauptquartier | Nischenseiten-Guide.de



Eure Fragen zur Nischenseiten-Challenge 2017

Die Nischenseiten-Challenge läuft in diesem Jahr etwas anders ab, als ihr das aus den Vorjahren gewohnt seid. Dennoch bleibt das Hauptziel gleich.

Ich möchte Einsteigern eine Möglichkeit bieten innerhalb von 3 Monaten ihre erste Website aufzubauen und das Wichtigste von der Ideenfindung, über die Umsetzung, bis hin zu Vermarktung dabei zu lernen. Deshalb wird auch diese Challenge wieder öffentlich stattfinden.

Dennoch ändern sich doch einige Dinge im diesem Jahr. Deshalb denke ich, dass ihr einige Fragen dazu haben werdet. Zudem helfen mir eure Fragen bei der Planung der Aktion, da ich ja auch manchmal den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehe.

Deshalb habt ihr in diesem Artikel die Möglichkeit Fragen an mich zu senden. Im folgenden Formular könnt ihr mich alles fragen, was mit Nischenwebsites und der Nischenseiten-Challenge zu tun hat.

Dein Name *

Deine Nischenseiten-Frage? *

Wie viel ist 13 - Vier? (* = Pflichtfeld)

Ob technische Probleme, Fragen zur Traffic-Gewinnung, Unklarheiten zur Challenge oder was auch immer. Nutzt einfach das folgende Formular und teilt mir mit, was ihr genauer wissen wollt oder wo ihr Hilfe braucht. Beschreibt dabei euer Problem so genau wie möglich, damit ich euch wirklich helfen kann.

Ich werde die Fragen dann in meinen wöchentlichen Artikeln während der Nischenseiten-Challenge aufgreifen und beantworten.

Newsletter zur Nischenseiten-Challenge 2017

Morgen erscheint der erste Nischenseiten-Challenge 2017 Newsletter und es wird neue Informationen darin geben.

So werde ich weitere Einblicke in die Aktion geben und auch während der Challenge interessant Infos und auch Angebote darüber versenden.

Meldet euch dafür nun einfach und schnell an.

Name E-Mail* Anmelden (Natürlich könnt ihr den Newsletter jederzeit abbestellen. Eure eMail-Adresse behandle ich natürlich vertraulich und gebe diese an niemanden weiter und verwende die eMail-Adresse ausschließlich für den Nischenseiten-Challenge-Newsletter. Datenschutzerklärung)