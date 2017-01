Einnahmen-Analysen deutscher Blogs im Dezember 2016

Werbung

Zu Beginn des neuen Jahres hatte ich mal wieder Lust auf die Einnahmen anderer deutscher Blogs zu schauen. Gerade der Dezember ist auf Grund der Weihnachtseinkäufe im Netz oft ein recht lukrativer Monat.

Allerdings haber ich insgesamt nur 5 Einnahme-Reports gefunden, die halbwegs ordentliche Einnahmen ausgewiesen haben.

Deshalb wird es zwar eine etwas kompakte Einnahmen-Analyse, aber dafür kann ich mich den 5 Blogs etwas auführlicher widmen und die Einnahmen unter anderem mit meiner letzten Analyse vom August 2016 vergleichen.



Hinweis:

In dieser Liste werden Blogger aufgelistet, die Einnahmen mit einem Blog (und ggf. noch zusätzlichen Websites und Leistungen) erzielen und diese selber veröffentlicht haben.

Ich kann weder für die Richtigkeit der Angaben garantieren, noch handelt es sich dabei um eine endgültige Top-Liste oder ähnliches, da die meisten Blogger ihre Einnahmen nicht veröffentlichen. Stattdessen sollen die folgenden Infos einen Einblick in die Verdienstmöglichkeiten, Entwicklung und Einnahmequellen deutschsprachiger Blogs geben.

5. kleckerlabor.de = 75,- Euro (NEU)

Auf Platz 5 meiner Liste liegt ein Künstlerblog, der das erste mal in meiner Liste vertreten ist.

Auf kleckerlabor.de geht es um Kunst und es gibt Tipps für andere Künstler, wie man z.B. Etsy.com nutzen kann, um online Geld zu verdienen.

Dass das kein leichtes Unterfangen ist, zeigen die Einnahmen dieses Blogs:

Etsy = 75,- Euro

Es handelt sich um indirekte Einnahmen, da diese durch 3 Bestellungen im Etsy-Shop der Blogbetreiberin zustande gekommen sind.

Dagegen gibt es im verlinkten Report kaum Infos zum Blogs selbst, was sehr schade ist.

Ich würde mich freuen, wenn es beim nächsten Report z.B. mehr Infos zu den Besucherzahlen des Blogs geben würde.

4. amberlight-label.blogspot.de = 117,39 Euro



An Position 4 liegt der DIY-Blog amberlight-label.blogspot.de mit eher durchschnittlichen Einnahmen. Es sind zwar etwas mehr als im August 2016, aber deutlich weniger als noch im November.

Dort finden sich Artikel rund um DIY-Themen, wie Stricken, Bastelmaterial, selbst gemachte Produkte und einiges mehr.

An sich also ein Themenbereich, bei dem es in den USA richtig große und erfolgreiche Blogs gibt.

Die Einnahmen sahen aber nicht ganz so gut aus im Dezember:

Amazon Partnerprogramm = 87,93 Euro

Zanox = 10,38 Euro

Lead Alliance = 9,60 Euro

Namensbänder = 7,72 Euro

Blogfoster = 1,76 Euro

Außer dem Amazon Partnerprogramm, welches sicher auch vom Weihnachtsgeschäft profitiert hat, sahen die anderen Einnahmequellen eher schwach aus.

Immerhin 21 Blogbeiträge wurden im Dezember verfasst und die Seitenaufrufe lagen mit 41.820 auf Rekordniveau. Das ist zumindest ein positives Signal für die Zukunft.

Im gesamten Jahr 2016 wurden 1.827,37 Euro eingenommen, was weniger als 2015 ist.

Zudem waren die Einnahmen deutlich niedriger als noch im Dezember 2015 (240,39 Euro).

Insgesamt also ein Blog mit Potential, aber die Einnahmesituation ist noch nicht zufriedenstellend.

3. latin-mag.com = 179,44 Euro



Ebenfalls etwas mehr als noch im August 2016, meinem letzten Einnahmereport, hat latin-mag.com verdient.

Der Blog veröffentlicht Informationen über Lateinamerika. Das umfasst unter anderem Reisetipps, Essen, Musik, Bücher und mehr.

Ein spannendes Thema, welches durchaus für viele Besucher sorgt. Dennoch tut sich auch dieser Blog mit dem Geld verdienen schwer:

Google AdSense = 140,51 Euro

sonstige Einnahmequellen = 20,- Euro

Amazon Partnerprogramm = 15,32 Euro

Stockfotos = 3,61 Euro

Im Dezember war Google AdSense die Top-Einnahmequelle, was sicher auch an Weihnachten lag.

Dagegen tut man sich hier mit Amazon sehr schwer. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass Bücher einfach nicht so lukrativ sind.

Es handelt sich eher um ein schwerer zu monetarisierendes Thema. Ich würde aber mal Reise-Partnerprogramme testen, die sicher keine hohe Conversion-Rate haben, aber dafür pro Sale richtig viel Geld abwerfen.

Der Bloginhaber wird sich Ende Januar für 3 Wochen nach Panama verabschieden. Mal schauen, wie sich das auf die Besucherzahlen auswirkt.

Im Dezember sahen diese aber sehr gut aus. 59.878 Besuche und 75.527 Seitenaufrufe waren Top-Werte.

Übrigens waren die Einnahmen im Dezember 2016 etwas niedriger als noch im Dezember 2015 (186,44 Euro).

2. investieren-sparen-tipps.de = 583,37 Euro



Auf dem zweiten Platz meiner kleinen und sicher nicht repräsentativen Liste ist investieren-sparen-tipps.de gelandet.

Dort geht es, wie der Blog-Name schon vermuten lässt, um die Themen Geld, Sparen, Einnahmequellen und so weiter.

An sich ein Thema, mit dem man gutes Geld verdienen kann und deshalb sahen die Einnahmen im Dezember auch gar nicht so schlecht aus:

Google AdSense = 135,97 Euro

Digistore24 = 103,89 Euro

EuroClix = 43,88 Euro

Questler = 7,59 Euro

Amazon-Partnerprogramm (Nischenwebsite) = 292,04 Euro

Auch hier liegt Google AdSense vorn, aber auch Digistore24 sah immer noch ganz gut aus, auch wenn diese Einnahmenquelle niedriger lag als im Vormonat.

Das Amazon Partnerprogramm bringt ausschließlich auf der Nischenwebsite des Bloginhabers Einnahmen. Dort aber funktioniert es anscheinend sehr gut.

Der Dezember 2016 sah deutlich besser aus als der Vorjahresmonat (Dezember 2015), wo es nur 30,05 Euro waren.

Insgesamt lagen die Einnahmen 2016 bei 2.926,44 Euro.

Im Schnitt arbeitete der Bloginhaber 40 Stunden pro Monat an seinem Blog. Und die Ausgaben liegen bei ca. 20 Euro pro Monat für das Hosting.

Mit 12.715 Besuchern und etwas mehr als 20.000 Seitenaufrufen im Blog lagen die Besucherzahlen allerdings niedriger als im Vormonat.

1. trainyabrain-blog.com = 680,45 Euro



An der ersten Stelle meiner kleinen Einnahmenliste steht trainyabrain-blog.com. Die Einnahmen konnten gegenüber August 2016 gesteigert werden und Hauptanteil hat daran ein Videokurs.

Der Blog selbst beschäftigt sich mit dem Thema Schwangerschaft und beinhaltet Tipps, Hilfen, Problemlösungen und mehr.

Eine ausführliche Analyse des Blogs und seiner Einnahmequellen findet ihr übrigens in diesem Artikel von mir.

Die Einnahmen im Dezember 2016 sahen wie folgt aus:

Videokurs = 374,26 Euro

Amazon Partnerprogramm = 149,62 Euro

Bannerwerbung = 100,- Euro

cyclotest Affiliate = 53,42 Euro

i-Tunes Partnerprogramm = 3,15 Euro

Das Weihnachtsgeschäft bei Amazon lief auch für diesen Blog ganz gut.

Den Hauptteil der Einnahmen verbuchte aber der eigene Videokurs. Dafür waren aber nur 5 Verkäufe notwendig, was sehr gut zeigt, dass man mit eigenen Produkten sehr gutes Geld verdienen kann.

Allerdings sind 5 Sales bei 77.536 Besuchern und 192.730 Seitenaufrufen jetzt auch nicht so viel, so dass hier sicher noch an der Conversion Rate auf der Landing Page gearbeitet werden kann.

Es erschienen zudem nur 3 Artikel im Dezember und einer davon war die November-Statistik. Da muss in Zukunft wieder mehr kommen.

Die Ausgaben lagen bei insgesamt 182 Euro für das Hosting, Digimember, Vimeo, Webinar Software und mehr. Hier werden einige Tools und Services genutzt, die durchaus Kosten verursachen.

Gegenüber dem Dezember 2015, wo man 611,76 Euro einnehmen konnte, sind die Einnahmen 12 Monate später etwas höher.

Fazit

Natürlich ist bei nur 5 Blogreports keine wirklich umfassende Analyse möglich. Dennoch bieten die einzelnen Blogs einige interessante Einblicke.

So zeigt sich mal wieder, dass sich viele Blogs trotz ordentlicher Besucherzahlen sehr schwer tun Geld zu verdienen. Das bestätigt die Ergebnisse meiner großen Einnahmen-Umfrage, bei der die Blogs im Schnitt die niedrigsten Einnahmen gegenüber anderen Website-Typen hatten.

Hier sieht man diese Auswertung nochmal genau:

Bei Blogs ist halt die inhaltliche Ausrichtung sehr wenig auf Produkte und Kaufinteressen der Leser ausgerichtet. Das sorgt dafür, dass man zwar viele Besucher anlockt, aber die wenigsten irgendein Kaufinteresse haben. Entsprechend wenig Umsatz macht man mit Partnerprogrammen.

Deshalb kann ich diesen Bloggern nur empfehlen mal in sich zu gehen und zu überlegen, wer die eigenen Besucher sind und welche Wünsche, Bedürfnisse und Probleme sie haben. Dann kann man zumindest hin und wieder einen passenden Artikel verfassen und dort eine Lösung in Form eines Produktes (natürlich mit Affiliatelink) einbauen.

Darüberhinaus ist es natürlich ebenfalls zu empfehlen die Google AdSense Platzierung zu optimieren. Auch das sorgt normalweise für deutlich höhere Einnahmen.

Zu guter Letzt zeigt das Beispiel des Nummer 1 Blogs, dass eigene Produkte sehr lukrativ sein können. Auch hier sollte man überlegen, ob so etwas möglich und machbar ist.

