YouTube – Lohnt sich das 2017 noch?

Die Existenz bei YouTube baut also auf fremden Mächten auf, über die ihr kein Einfluss habt, was immer ein wenig heikel und risikoreich ist. Überlegt euch genau, ob ihr euch darauf einlassen wollt.

Trotzdem: Geld mit YouTube zu verdienen wird schwieriger werden und Let’s Player reagieren teilweise schon damit, Videos auf einer eigenen Website zu präsentieren, statt auf YouTube. Zum Geld verdienen scheint YouTube sich also nicht mehr zu eignen. Da braucht ihr schon Millionen an Aufrufen und eine große, ständig wiedergesehende Bibliothek von Videos.

Schlussendlich ist der Hype bei YouTbue einfach vorbei. Alle dachten es wird DAS große Ding, doch in Wahrheit lässt sich nur mit Klicks gar nicht viel verdienen. Nicht so viel zumindest, um wirklich hochwertigen Content oder gar Serien dort auszustrahlen.

So bleibt YouTube die Plattform für Menschen, die sich gerne selbst filmen und in den Mittelpunkt stellen, und das lohnt sich nur mit Millionen an Klicks, niedrigen AdBlock-Raten, sowie möglichst wenig Aufwand. Alles sehr schwierig. Der große Hype ist jedenfalls vorbei und viele verlieren derzeit einfach das Interesse.

Ist YouTube also wirklich die Zukunft? Aktuell hat sich eher herausgestellt, dass es ähnlich wie ein Soziales Netzwerk funktioniert. YouTuber unter sich, die in ihren Videos auftauchen, Treffen veranstalten und in ihrem eigenen kleinen Kosmos berühmt sind. Mehr nicht. Denn alles was abseits dieser Welt hochgeladen wird, hat meist nur geringen Erfolg. Ob sich das so schnell ändern wird?