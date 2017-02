Top 10 Einnahmen internationaler Blogs – Dezember 2016

Werbung

Ich hatte mal wieder Lust, die Einnahmen internationaler englischsprachiger Blogs zu analysieren.

Deshalb gibt heute, nach längerer Pause, mal wieder einen Einnahmenreport, in dem ich die Top 10 Verdiener vorstelle.

Ich schaue mir die Blogs und deren Einnahmen im Folgenden genauer an.



Hinweis:

In dieser Liste werden Blogger aufgelistet, die Einnahmen mit einem Blog (und ggf. noch zusätzlichen Websites und Leistungen) erzielen und diese selber veröffentlicht haben. Ich habe die Top 10 zusammengetragen, die ich finde konnte.

Ich kann weder für die Richtigkeit der Angaben garantieren, noch handelt es sich dabei um eine endgültige Top-Liste oder ähnliches, da die meisten Blogger ihre Einnahmen nicht veröffentlichen. Stattdessen sollen die folgenden Infos einen Einblick in die Verdienstmöglichkeiten, Entwicklung und Einnahmequellen englischsprachiger Blogs geben.

10. believeinabudget.com = 11.195,28 Dollar



Der Blog believeinabudget.com hat im Dezember mehr eingenommen, als noch in meinem letzten Report vom September 2016.

In diesem Blog dreht es sich vor allem um die Themen Bloggen, Online-Business und Sparen. Die Betreiberin ist nun etwas mehr als ein Jahr Vollzeit-Bloggerin und es läuft recht gut.

Die Einnahmen sahen wie folgt aus:



Affiliate Marketing = 6.916,21 Dollar

Kurse & Produkte = 1.935,20 Dollar

Freelancing = 1.077,- Dollar

Werbung = 716,87 Dollar

Partnerschaften & Sponsoren = 550,- Dollar

Das Affiliate Marketing ist mittlerweile die Haupteinnahmequelle des Blogs und auch die eigenen Kurse und Produkte gehen ganz gut.

Dagegen hat sie ihre Freelancing Aufträge zurückgefahren, die vor einem Jahr noch ihre Haupteinnahmequelle waren.

Übrigens hatte sie im Dezember 2015 nur 4.238,99 Dollar eingenommen. Die Entwicklung ist also sehr positiv.

Lediglich 392,- Dollar fielen als Ausgaben für einen Virtual Assistant, Services und Stock Fotos an.

Insgesamt hat sie 90.302,12 Dollar in 2016 mit ihrem Blog verdient.

Das ist leider ihr letzter Einnahmereport.

9. brendanmace.com = 14.830,76 Dollar



Der Blog brendanmace.com konnte ebenfalls die Einnahmen gegenüber meinem September-Report steigern.

Er beschäftigt sich darauf ebenfalls mit dem Online-Business und berichtet von seinen Reisen, die er ständig unternimmt.

Dennoch verdient er sehr gut:

Zero Hour Work Days = 9.668,72 Dollar

WarriorPlus = 1.380,24 Dollar

Google AdSense = rund 1.000,- Dollar

Amazon Partnerprogramm = 856,10 Dollar

HostGator = 600,- Dollar

JvZoo = 544,81 Dollar

Coaching Sessions = 400,- Dollar

ClickBank = 194,33 Dollar

Aweber = 110,56 Dollar

7 Steps to Passive Income = 42,- Dollar

ListSpark = 34,- Dollar

Seine Einnahmen stammen hauptsächlich von seinem eigenen Kurs.

Allerdings hat er deutlich weniger als in den letzten Monaten verdient, aber dafür hat er im Dezember auch kaum gearbeitet.

Die Google AdSense Einnahmen sind okay.

Den Einnahmen stehen immerhin 7.553,67 Dollar an Ausgaben gegenüber, die vor allem für Affiliate-Provisionen, Werbung und Tools anfielen.

8. horkeyhandbook.com = 20.492,- Dollar (NEU)

Neu in meiner Top-Liste dabei ist der Blog horkeyhandbook.com, auf dem es ebenfalls um Online-Business-Themen geht.

Zudem wird dort über Freelancing und nebenberufliche Selbstständigkeit berichtet.

Kurs-Verkäufe = 42% (ca. 8.606,- Dollar)

Leistungen (Schreibaufträge, VA, Coaching) = 39% (ca. 7.992,- Dollar)

Affiliate Marketing = 19% (ca. 3.892 Dollar)

Die Betreiberin des Blogs hat eine gute Aufteilung bei den Einnahmequellen gefunden.

Die eigenen Kurse bringen am meisten ein, aber auch die indirekten Einnahmen durch ihre angebotenen Leistungen sehen gut aus.

Die Affiliate Einnahmen sind gestiegen und wachsen zum dritten wichtigten Standbein heran.

Insgesamt gibt es eine gute Entwicklung der Einnahmen.

6.521 Dollar wurden untern anderem für Tools, Virtual Assistants und Affiliate Provisionen ausgegeben.

Leider war es auch der letzte Einnahmereport von ihr.

7. matthewwoodward.co.uk = 23.298,25 Dollar



Auf Platz 7 meiner Top 10 ist der Blog matthewwoodward.co.uk gelandet. Auch dieser konnte sich über mehr Einnahmen im Vergleich zum September freuen.

Die Themen seiner Blogbeiträge sind unter anderem Bloggen, eMail-Marketing, Social Media und natürlich Geld verdienen.

Die Einnahmen im Dezember sahen wie folgt aus:

Affiliate Marketing = 12.457,52 Dollar

sonstiges = 10.840,73 Dollar

Neben einem geheimen Projekt, welches er immer noch nicht öffentlich gemacht hat, setzt er ausschließlich auf über 60 Partnerprogramme.

Da macht es einfach die Summe und die kann sich sehen lassen.

Gegenüber dem Dezember 2015 sanken die Einnahmen allerdings. Die lagen damals noch bei 31.856,96 Dollar.

Anfang Dezember war er in Thailand bei einer Konferenz und auch deshalb gab es insgesamt nur 4 neue Artikel.

Das hat sich auch ein wenig auf den Traffic ausgewirkt. 92.213 Sitzungen und 147.442 Seitenaufrufe sind etwas weniger als im Vormonat.

Die Ausgaben lagen bei 538,36 Dollar für Hosting, Newsletter und Facebook Werbung.

6. johnnyfd.com = 28.498,47 Dollar (NEU)

Ein weiterer neuer Blog, der es in meine Top 10 geschafft hat, ist johnnyfd.com.

Den Blog des digitalen Nomaden gibt es auch schon seit 2014 und allein im letzten Jahr hat er 17 Länder bereist. Im Blog selbst geht es um Themen wie Geld verdienen, Dropshipping und Einblicke in seine Reisen.

Bei den Einnahmen dominiert eine Einnahmequelle:

Affiliate Marketing = 22.327,96 Dollar

Dropshipping = 3.135,60 Dollar

Kurse = 1.182,00 Dollar

Investments = 1.005,82 Dollar

Udemy = 598,26 Dollar

Bücher = 147,96 Dollar

YouTube = 100,87 Dollar

Auch bei diesem Blog stammt der Großteil der Einnahmen aus dem Affiliate Marketing.

Aber auch das Dropshipping läuft sehr ordentlich. Damit hat er über 90.000 Dollar im gesamten Jahr 2016 verdient.

Udemy brachte dagegen eher weniger ein, genauso wie auch YouTube.

Insgesamt hat er in 2016 325.785,19 Dollar verdient, was schon eine Hausnummer ist.

Die Ausgaben im Dezember lagen bei 1.577,25 Dollar und fielen vor allem für Tools, Services und seine Reisen an.

5. shoutmeloud.com = 34.390,- Dollar



In die Top 5 hat es der erfolgreiche indische Blog shoutmeloud.com geschafft.

Darin geht es vor allem ums Bloggen, Online-Business, Geld verdienen und Technik. Man muss aber dazu sagen, dass die folgenden Einnahmen nicht nur von diesem einen Blog stammen, sondern von einem kleinen Blog-Netzwerk, das der Betreiber besitzt.

Affiliate Marketing = 31,635,64 Dollar

ShoutMeLoud Shop = 1.179,97 Dollar

ClickBank = 332,- Dollar

AdsOptimal = 302,25 Dollar

Google AdSense = 293 Dollar

ShoutMyDomain = 260,76 Dollar

Media.net = 226,44 Dollar

Ezoic AdSense Optimizer = 99,41 Dollar

Viglink = 25,90 Dollar

PushEngage = 24,50 Dollar

Amazon KDP = 10,70 Dollar

Auch hier dominiert das Affiliate Marketing deutlich. Mit weitem Abstand folgen die anderen Einnahmequellen, die aber nicht so wirklich ins Gewicht fallen.

Gegenüber dem Dezember 2015 konnte die Einnahmen gesteigert werden. Damals waren es 21.472,05 Dollar.

Der größte Teil der 1.006.162 Sitzungen und 1.487.790 Seitenaufrufe stammt von Google. Nur ein sehr geringer Teil kam über Facebook und Co.. Hier will der Betreiber in Zukunft mehr machen.

Insgesamt hatten die Blogs in 2016 über 11 Millionen Sitzungen und fast 17 Millionen Seitenaufrufe.

12.943,10 Dollar fielen als Ausgaben an. Vor allem Gehälter und Reisekosten in die USA schlugen zu Buche.

4. justagirlandherblog.com = 41.700,- Dollar



Angestiegen sind auch die Einnahmen des Blogs justagirlandherblog.com.

Hier dreht sich alles um Deko, Organisation und das Bloggen.

Und damit erzielt die Betreiberin sehr ordentliche Einnahmen:

Affiliate Marketing = 27.507,- Dollar

Building a Framework eBook und Kurs = 5.845,- Dollar

BookBoss = 5.032,- Dollar

Simplify + The Intentional Life Planner = 2.542,- Dollar

Paperless Home eBook = 774,- Dollar

Wie schon häufig in dieser Liste gesehen, macht auch hier das Affiliate Markting den Löwenanteil der Einnahmen aus.

Auch auch die eigenen Produkte kamen sehr gut an.

Seit ein paar Monaten zeigt der Blog keine Werbung mehr an und das war wohl eine ganz gute Entscheidung.

Im Dezember 2015 wurde mit 20.441,- Dollar lediglich die Hälfte eingenommen.

Im verlinkten Artikel gibt es zudem interessante Einblicke, was sie anders gemacht hätte, wenn sie heute noch mal mit ihrem Blog anfangen würde.

Im Dezember waren es ca. 460.000 Seitenaufrufe, was sehr ordentlich ist.

6.340 Dollar fielen für Affiliates, Dienstleister, Werbung, Tools und andere Dinge an.

3. sooverthis.com = 55.285,- Dollar



Auf dem Treppchen ist der Blog sooverthis.com gelandet, weil die Einnahmen deutlich angestiegen sind.

Hier geht es mal wieder ums Bloggen, Sparen und ums Geld verdienen. Das kommt sehr gut bei der Leserschaft an.

Die Einnahmequellen unterscheiden sich allerdings deutlich von den anderen Blogs in dieser Liste:

Werbung auf Kundenwebsites = 45.367,- Dollar

Werbung auf eigenen Websites = 8.884,- Dollar

Google AdSense = 684,- Dollar

Affiliate Marketing = 350,- Dollar

Insgesamt war es ein Einnahmerekord für den Bloginhaber.

Hier dominiert die Werbung, die er vor allem an Kundenwebsites vermittelt. Aber auch auf seinen eigenen Projekten verdient er damit recht gut.

Dagegen läuft das Affiliate Marketing sehr schlecht und auch Google AdSense bringt nicht viel ein.

Die Ausgaben lagen bei 2.003,- Dollar.

2. makingsenseofcents.com = 91.764,63 Dollar



Er liegt zwar dem zweiten Platz, hat aber weniger verdient als noch im September. Der Blog makingsenseofcents.com brachte dennoch gute Einnahmen.

Dort dreht sich alles um Online Marketing, Lebens-Tipps, Geld sparen und Geld verdienen.

Dennoch können sich die Einnahmen sehen lassen:

Affiliate Marketing = 55.878,63 Dollar

Making Sense of Affiliate Marketing Kurs = 19.506,- Dollar

Sponsoren = 14.000,- Dollar

Werbung = 2.380,- Dollar

Auch hier dominiert das Affiliate Marketing, welches insgesamt besser denn je funktioniert.

Der eigene Kurs über das Affiliate Marketing bringt aber auch ordentliche Einnahmen.

Insgesamt hat die Betreiberin 979.321 Dollar in 2016 mit ihrem Blog eingenommen. Wahnsinn.

Im Dezember 2015 waren es „nur“ 39.292,05 Dollar. Es geht also deutlich aufwärts.

Die Ausgaben lagen bei 11.068,63 Dollar für Werbung, Virtual Assistant, Software und mehr.

1. smartpassiveincome.com = 151.137,88 Dollar



An der Spitze meiner meiner Top 10 steht ein alter Bekannter. Pat von smartpassiveincome.com konnte trotz Einnahmenrückgang gegenüber dem September sehr gute Werte erzielen.

Er bloggt noch immer über passive Einnahmen, Tipps für Online-Business-Betreiber und ähnliches.

Die Einnahmequellen sahen im Detail so aus:

Affiliate Marketing = 110.160,30 Dollar

Software und Apps = 16.896,37 Dollar

Buch, Hörbuch und eBooks = 12.328,09 Dollar

Podcast Sponsoren = 6.931,94 Dollar

Nischenwebsites = 4.821,18 Dollar

Hier zeigt sich ein weiteres mal, wie gut das Affiliate Marketing funktionieren kann.

Bei den Software-Einnahmen dominiert vor allem sein Podcast-Plugin. Und das Hörbuch hat sich sehr, sehr gut verkauft. Weit besser als Buch oder eBook.

Gegenüber Dezember 2015 (107.999,33 Dollar) konnte er seine Einnahmen deutlich steigern.

Man muss zudem bedenken, dass er den halben Dezember krank war. Zudem war er mit seiner Familie im Weihnachtsurlaub in Australien.

Dennoch hat er, unterstützt durch sein Team, die Optimierung des Blogs (des neuen Layouts und der Features) vorangetrieben.

In meiner ausführlichen Analyse seiner Einnahmen hatte ich die Performance des Blogs ja bemängelt. Zudem wurde z.B. auch die Navigation überarbeitet.

Dennoch musste er feststellen, dass er 20% weniger Traffic von Suchmaschinen in 2016 erhalten hat. Daran will er weiter arbeiten.

Die Ausgaben beliefen sich auf 34.152,45 Dollar, vor allem für sein Team, aber auch für die Videoproduktion, für SEO Services und einiges mehr.

Fazit

Ich finde die Liste der Top-Verdiener immer wieder interessant, weil man wirklich einiges von diesen Blogs lernen kann. Ich würde sicher nicht alles machen, was manch einer hier tut, aber vieles ist schon sehr spannend.

Es fällt auf jeden Fall auf, dass das Affiliate Marketing unter den Top 10 Blogs dominiert. Es ist die Einnahmequelle mit dem größten Potential. Selbst eigene Produkte und Kurse, auch wenn diese ebenfalls gut funktionieren, kommen da nicht heran.

Dagegen sind Werbung und Google AdSense kaum vertreten. Ausnahmen bestätigen hier eher die Regel.

