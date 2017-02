Eure Ziele, Pläne und Erwartungen für 2017 – Blogparade-Auswertung Teil 1

Werbung

Es ist mal wieder soweit. Das neue Jahr ist ein paar Wochen alt und ich schaue mir die Beiträge zu meiner jährlichen Blogparade an.

Es ging dabei auch diesmal wieder um eure Ziele, Pläne und Erwartungen für 2017. 22 Blogger haben teilgenommen und die ersten 7 Beiträge stelle ich im Folgenden vor.

Der zweite Teil folgt kommende Woche.



Mein Rückblick und meine Ziele

Bevor ich auf die Teilnehmer-Beiträge eingehe, möchte ich noch kurz meine eigenen Artikel zu der Blogparade vorstellen.

Ich habe zum einen auf das vergangene Jahr zurückgeblickt und einige Highlights herausgepickt. Zudem gibt es in meinem Jahresrückblick eine Reihe von Statistiken, die genauere Einblicke in die Entwicklung meines Blogs ermöglichen.

Aber ich habe natürlich auch auf das Jahr 2017 vorausgeschaut und meine Ziele und Planungen für 2017 niedergeschrieben. Dabei habe ich erstmal analysiert, welche Ziele aus dem letzten Jahr ich wirklich erreicht habe. Danach ich gehe relativ konkret darauf ein, was ich im ersten Halbjahr vorhabe.

Eure Beiträge zur Blogparade Teil 1

Nun aber zu den Teilnehmern meiner Blogparade. Insgesamt 22 Blogger haben auf ihre Erfahrungen aus dem letzten Jahr zurückgeblickt und ihre Ziele und Pläne für 2017 definiert.

Gewohnheiten, Ziele und Lesestoff

In seinem Blogparadebeitrag hat Samuel erst einmal auf das vergangene Jahr zurückgeblickt und seine Ziele und deren Erreichung analysiert. Dabei war er recht erfolgreich. Unter anderem geht er auch auf nicht so konkrete Ziele und Fehler ein, was recht interessant ist.

Natürlich blickt er in seinem Beitrag auch voraus und definiert seine Ziele für 2017. Es sind zwar nur drei größere Ziele, aber ich finde gut, dass er diese recht konkret festhält.

Es ist gut so, wie es ist

Recht ausführlich hat Heike in ihrem Beitrag das vergangene Jahr Revue passieren lassen und ihre Zielerreichung analysiert. So gibt es z.B. statische Einblicke und sie schaut sich an, wie gut sie ihre geplanten Maßnahmen eingehalten halt. Sie hat zudem versucht das Verhältnis von Arbeitszeit und Ertrag zu optimieren. Das ist etwas, was jeder Selbstständige regelmäßig angehen sollte.

In 2017 möchte sie ihre Online-Magazine weiter ausbauen und unter anderem einen neuen Wunschkunden finden. Insgesamt ist sie aber sehr zufrieden, wie es gerade für sie läuft und hofft einfach, dass es so weitergeht.

Raus aus dem Heimbüro

Fabian hat in seinem Artikel ebenfalls auf seine Erfahrungen im letzten Jahr zurückgeblickt. Ein Umzug hat gut getan und Vater ist er Ende des Jahres auch geworden. Das rückt natürlich alles in eine etwas andere Perspektive. Im Online-Business gab es Licht und Schatten, aber insgesamt geht es voran.

Für 2017 möchte er genau da ansetzen, wo er aufgehört hat. Seinen Podcast möchte er fortführen und der Umzug in ein externes Büro ist für ihr wichtig. Zudem versucht er sich auf weniger Projekte zu fokussieren, um diese besser betreuen zu können.

Wunschziel Weltreise

Anne und Marcus sind bei dieser Blogparade auch wieder dabei. Sie schildern in ihrem Beitrag zum einen, welche Ziele sie 2016 erreichen konnten und welche nicht. Zudem gibt es einige interessante Statistiken über ihren Blog und ihre Einnahmen.

Für 2017 haben sie sich einiges vorgenommen. So führen Sie einen Online-Kongress durch, planen ein eBook und einen weiteren Videokurs. Zudem wagen sie den Schritt in den englischsprachigen Raum. Ein YouTube-Kanal auf englisch steht auf der ToDo-Liste. Mal von ihren Projekten leben zu können und auf Weltreise zu gehen ist das Ziel am Horizont. Mal schauen, ob sie dies bereits 2017 erreichen.

Aufräumen und schöner machen

Eine Menge Bewegung gab es nach Adrians Erfahrung 2016 beim Design diverser Online-Dienste. Er merkte selber, wie wichtig ihm ein gutes Design ist. Dennoch empfindet er die Entwicklung im Netz nicht unbedingt positiv. Viel Müll ist da seiner Meinung nach unterwegs.

Für 2017 hat er sich vor allem vorgenommen das Design seines Blogs zu verändern und auf neue Technik zu setzen. Zudem will er auch inhaltlich aufräumen und aktualisieren. Also genau das, was nach einigen Jahren einfach notwendig wird und wichtig ist.

Mach das, was du liebst

Einen harten Schnitt hat Manuela im Jahr 2016 vorgenommen, wie sie in ihrem Beitrag verrät. Sie hat ein altes Projekt eingestampft, um mehr Zeit für ihre Blogs zu haben. Der Grund war, dass sie nur noch das machen wollte, was ihr wirklich Spaß macht, auch wenn sie dafür erstmal auf gute Einnahmen verzichtet hat. Zudem schildert sie einige Highlights aus dem vergangenen Jahr.

In 2017 will sie sich nun vor allem auf ihre beiden Blogs konzentrieren und diese soweit bringen, dass sie davon leben kann. Interessant finde ich, dass sie im Frühling wohl nach Teneriffa gehen wird, um von dort zu arbeiten. Da werde ich ja direkt neidisch. :-)

Analyse und Ausbau

Heike kam bereits mit einem Beitrag in diesem Artikel vor. Aber sie hat noch einen weiteren verfasst, diesmal für ihren Blog „Das Elternhandbuch“. Darin blickt sie auf dieses Projekt zurück und teilt ihre Erfahrungen mit uns.

Und natürlich blick sie auch nach vorn und schildert, was sie in diesem Jahr damit vorhat. Neben einer Analyse der Bloginhalte, soll das Projekt weiter ausgebaut und auch die Social Media Aktivitäten sollen ausgeweitet werden.

So geht es weiter

Das soll es mit dem ersten Schwung der Blogparade-Teilnehmer gewesen sein. Es würde mich freuen, wenn ihr den einen oder anderen der vorgestellten Blogs besucht und dort einen Kommentar hinterlasst. Das ist es schließlich, was Blogs ausmacht.

Nächste Woche folgt dann der zweite von insgesamt drei Teilen dieser Auswertung. Bis dann.