Startup-Wettbewerbe, alte Computer, Neuauflage und mehr – Links der Woche

Das Wochenende bringt angenehme Temperaturen mit sich und der Schnee wird sich dann wohl endgültig verziehen, zumindest vorerst.

Damit ihr gut in das Wochenende starten könnt, habe ich einige interessante Lesetipps für euch parat.

Unter anderem geht es um ein Museum, alte Computer, Neuauflagen und einiges mehr. Viel Spaß damit.



190 Startup-Wettbewerbe

Man hat das Gefühl, neue Startup-Wettbewerbe sprießen überall aus dem Boden. Rund 190 Stück sollen es in diesem Jahr sein.

Auf dieser Seite kann man sich eine PDF-Liste dieser Wettbewerbe herunterladen. Damit behält man den Überblick und es gibt darin auch Tipps, wie man das beste rausholt.

Für Gründer und Startups ist es jedenfalls eine gute Sache, dass es so viele Wettbewerbe gibt. Das bringt Know How, Geld und Aufmerksamkeit.

Zuse Museum

Dem Computer-Pionier Konrad Zuse wurde ein neues Museum in Hoyerswerda gewidmet. Dieses hat nun seine Pforten geöffnet.

Dort gibt es diverse Zuse-Rechner zu sehen, aber auch eine Menge Computer der DDR-Firma Robotron.

Mehr als 1.000 Quadratmeter umfasst die Ausstellung und ich schaue da sicher mal demnächst vorbei.

Inspiration

Auch wenn der erste Monat im neuen Jahr bereits vorbei ist, so möchte euch doch noch etwas zur Motivation mit auf den Weg geben.

Hier findet ihr 6 TED-Talks, die besonders motivierend und inspirierend sind.

So z.B. geht es um die Frage, wie die Menschen in 100 Jahren aussehen werden, über Träume und andere interessante Themen.

Ende der hohen Roaming Gebühren

Auch wenn es in den letzten Jahren schon besser geworden ist, so traut man sich im Ausland dennoch nicht wirklich das Smartphone intensiv zu nutzen.

Doch nun hat die EU endgültig die Weichen dafür gestellt, dass die hohen Roaming-Gebühren ab Juni 2017 abgeschafft werden.

Dadurch wird auch das Surfen im Ausland nun deutlich billiger. Ab Juni sind es maximal 7,70 Euro pro Gigabyte. Bis 2022 sinkt die Obergrenze dann sogar schrittweise auf 2,50 Euro.

Top-Artikel in dieser Woche auf Selbstaendig-im-Netz.de

Alt und Neu

Die ersten Business-Computer belegten in den 60er Jahren noch ganze Großraumbüros. Diese Großrechner waren echte Monster.

Umso unglaublicher ist es, dass so einer noch im Einsatz ist. In diesem Artikel wird über eine US-Behörde berichtet, die einen IBM-7074-Mainframe einsetzt.

Spannender Artikel, der unter anderem zeigt, wie das Gerät mit einer Web-App verbunden ist.

Internet-Business-Boom

Ein interessanter Artikel über die amerikanische Internet-Ökonomie enthält unter anderem die Einnahmen der Top-Unternehmen, die was mit dem Internet zu tun haben.

Daran kann man schon gut sehen, wie wichtig das Internet mittlerweile für die Gesamtwirtschaft ist.

Allerdings könnte der Artikel noch etwas genauer sein. Schließlich ist dort z.B. Apple mit drin, die ihren Umsatz zu großen Teilen aber mit Hardware machen. Andere B2B Unternehmen, die sehr stark vom Internet profitieren, kommen dagegen gar nicht vor.

Dennoch enthält der Artikel interessante Zahlen.

Positive Nachrichten von Yahoo

Über Yahoo habe ich in den letzten Monaten häufiger hier berichtet. Leider handelte es sich meist um negative Schlagzeilen.

Doch nun gibt es auch mal wieder positive Nachrichten vom Internet-Dino. Im vierten Quartal 2016 konnte man den Umsatz um 15% steigern. 1,5 Milliarden Dollar wurden eingenommen.

Vor allem mit Werbung, aber auch mit der Yahoo-Suchmaschine verdient man Geld. Mal schauen, ob das den Kaufpreis wieder steigert.

Neuer Dune-Film

Der Original-Dune-Film von 1984 gehört zu meinen Lieblingsfilmen. Er ist einfach abgedreht und unterhaltsam, auch wenn die Technik aus heutiger Sicht natürlich teilweise etwas schmerzt.

Nun wurde angekündigt, dass es eine Neuauflage des Films geben soll und nicht nur einen, sondern eine Film-Serie.

Und da der Regisseur Denis Villeneuve sein soll, bin ich guter Hoffnung. Der hatte erst letztens den tollen Film Arrival gemacht.

Kino-Wahnsinn

Weil wir gerade beim Thema Film sind. Ich gehe gern ins Kino, aber meins ist leider ein relativ stinknormales. Was man da auf hongkiat.com zu sehen bekommt, ist schon was ganz anderes.

Dort werden 20 ausgefallene „Kinosäle“ vorgestellt. So schaut man da zum Beispiel in Betten, am Strand oder in Pools den Film.

Da könnte man ja direkt mal eine kleine Weltreise unternehmen, um diese Kinoerlebnisse selber zu machen.

Ich wünsche euch aber erstmal ein schönes Wochenende.