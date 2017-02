Neues Jahr, neues Glück – Warum ihr genau jetzt eure Ideen umsetzten solltet

Werbung

Das alte Jahr ist Vergangenheit und das neue hat schon begonnen, denn die Zeit bleibt nun einmal nicht stehen und wartet vor allem auch nicht auf euch.

Entscheidungen müssen also getroffen werden, Entscheidungen die das neue Jahr betreffen. Pläne müssen geschmiedet, Änderungen sollten durchdacht werden und neue Ideen müssen schnellstmöglich in die Tat umgesetzt werden, denn sonst ist das Jahr schon wieder vorüber und geändert hat sich bei euch noch rein gar nichts.

Die Zeit steht nicht still und deshalb ist genau jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen, neue Strategien und Ideen für die eigenen Online-Projekte umzusetzen.



Zeit, um Altes endlich loszuwerden

Dabei geht es vor allem darum, sich nicht an Dinge zu klammern, die im vergangen Jahr nicht funktioniert haben. Ein ganzes Jahr sollte doch nun wirklich ausreichen, um herauszufinden, ob sich etwas etabliert hat oder ob etwas wirklich so funktionierte, wie man sich das vorgestellt hat.

Ist dem nicht so, solltet ihr nun zunächst das Alte über Board werfen und Platz für Neues schaffen. Überlegt am Anfang des Jahres also erst einmal, was im letzten Jahr nichts gebracht oder was vielleicht nicht wie erwartet funktioniert hat.

Ein schönes Beispiel bei mir sind die Share Buttons. Ich bin kein Freund dieser Buttons und deshalb testete ich sie. Im letzten Jahr hat sich auf einem meiner Projekte dann gezeigt, dass dort nur Facebook- und Twitter-Buttons aktiv genutzt werden, nicht aber all die anderen. Ergo habe ich nun alle anderen Buttons entfernt, Facebook dagegen vergrößert dargestellt und siehe da, schon gibt es mehr Shares und mehr Traffic von den Sozialen Netzwerken.

Eine kleine Änderung, die durch Beobachtung der Vergangenheit entstand und jetzt Großes bewirkt. Nehmt euch also ein Beispiel daran und werdet die Altlasten los. Wenn etwas nicht funktioniert hat, darf es auch nicht länger bleiben. Weg damit!

Werbung

Zeit Neues zu integrieren

Zum Jahresanfang setzte ich immer etwas besonders großes um. Etwas mit Risiko, etwas was durchaus auch schiefgehen kann. Solche großen Dinge entscheiden sich aber nicht nach einigen Tagen oder wenigen Wochen, solche Dinge entscheiden sich über das ganze Jahr hinweg.

Habt ihr auch so einen großen Plan, dann ist jetzt der Zeitpunkt gekommen ihn umzusetzen. Macht also Nägel mit Köpfen und startet das neue Jahr mit einer neuen Funktion, einem neuen Design, neuen Bannerplätzen oder alternativen Vermarktungsstrategien.

Und wenn es dann das ganze Jahr über funktioniert hat und bei den Lesern gut ankam, dann habt ihr alles richtig gemacht, könnt eure Idee noch erweitern, ausbauen oder aber das nächste große Projekt starten.

Und wenn es das Jahr über nicht funktioniert haben sollte, dann kommt es im kommenden Jahr eben auf die Liste der Dinge, die gestrichen werden müssen. Das neue Jahr ist für neue Ideen da, also lebt euch aus und setzt eure Strategien und Pläne endlich um, statt sie nur für später notieren.

Bitte immer objektiv bleiben

Wichtig ist in meinen Augen, dass ihr dabei immer objektiv vorgeht. Was bei anderen funktioniert, kann bei euch katastrophal scheitern. Es ist nicht schlimm, sich von den Markführern etwas abzuschauen, nur sollte man sich nach einem Jahr Testen dann vielleicht auch eingestehen, dass es bei einem selber leider nicht funktioniert hat.

Oder ein Projekt, welches ein komplettes Jahr, trotz viel Arbeit und Aufwand, keinen Erfolg brachte. Warum stampft ihr es zum Jahresbeginn nicht einfach ein und investiert eure Energie woanders?

Oder aber ihr macht in diesem Jahr wirklich ernst, gebt noch einmal Geld für Werbung aus, engagiert Autoren und startet noch einmal voll durch, um es dieses Jahr noch einmal mit etwas mehr Aufwand zu versuchen.

Alles vollkommen okay, aber bleibt dabei immer objektiv und werdet dabei bitte nicht blind. Scheitern ist normal, Fehler sind Routine – ihr müsst sie nur sehen, eliminieren und eure Strategie entsprechend anpassen oder überdenken, statt krampfhaft an ihr festzuhalten.

Ein Impuls für mutige neue Schritte

Am Ende soll das alles hier vor allem ein Denkanstoß sein. Ich wollte euch hier absichtlich keine lange Liste an eigenen Fehlern oder Strategien aufzeigen, weil meine Liste nicht eure Liste ist.

Der Artikel soll den ein oder anderen einfach mal wachrütteln. Wenn etwas im letzten Jahr nicht funktioniert hat, gibt es im Normalfall auch keinen Grund, selbiges noch einmal das ganze neue Jahr hinweg zu versuchen. Probiert stattdessen was anderes aus, etwas Neues, macht euch Luft für neue Möglichkeiten und weitere Ideen.

Ich wünsche euch dabei alles Gute.

Teile diesen Beitrag teilen 1

teilen 1