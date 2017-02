10 Jahre Selbstaendig-im-Netz.de – Ein Blick zurück … und voraus

Werbung

Heute ist es soweit. Mein Blog feiert ein großes Jubiläum.

10 Jahre ist dieser nun alt, ein ganzes Jahrzehnt. Das klingt in Zeiten des Internets verdammt alt. ;-)

Das ist für mich schon ein besonderer Moment. Im Folgenden blicke ich deshalb ein wenig zurück, schaue aber auch voraus.



Der 8. Februar 2007

Als ich am 8. Februar 2007 auf den „Veröffentlichen“-Button meines ersten Artikels Willkommen im Leben eines Web-Designers geklickt habe, wusste ich natürlich nicht, was das auslösen würde.

Damals wollte ich einfach nur mal ausprobieren, was man mit Blogs so anstellen kann. Ich brauchte zudem eine Plattform, auf der ich z.B. SEO-Maßnahmen testen konnte, bevor ich sie bei meinen Websitekunden einsetzen wollte.

Die ersten Artikel waren nicht so einfach zu schreiben. Ich habe viel darüber nachgedacht, über was ich schreiben soll und ob meine Artikel gut genug sind.

Doch mit der Zeit wurde das einfacher und ich veröffentlichte immer mehr und längere Artikel. Das lag auch daran, dass ich mehr und mehr Zeit in meinen Blog investiert habe.

Was aber von Anfang an zum Glück bis heute geblieben ist, ist der Spaß am Thema und am Schreiben. Beides sind wohl die wichtigsten Erfolgsfaktoren für meinen Blog.

Höhen und Tiefen

Natürlich lief in den 10 Jahren nicht alles reibungslos. Auch ich hatte mit allerlei Problemen zu kämpfen, die gerade in der Anfangszeit viel Zeit und Nerven gekostet haben.

Doch ich fand WordPress von Anfang an großartig und bin auch heute noch ein Fan von diesem CMS, auch wenn es einige andere gibt, die darüber meckern. Mich hat die Software von Anfang an begleitet und ich habe diese ebenso aufwachsen sehen wie meinen Blog selbst.

Natürlich gab es auch immer wieder Phasen, in denen die Motivation nicht so hoch war und ich mich auch mal zwingen musste neue Artikel zu verfassen. Dafür sorgte in der Anfangszeit auch manch böser Kommentar, womit ich erstmal umgehen lernen musste. In der ersten Zeit habe ich mir das noch sehr zu Herzen genommen. Zum Glück war das sehr selten.

Doch aus jedem Tief kam ich wieder raus und mit der Zeit lernte ich, dass es einfach dazu gehört, dass man mal nicht so viel Lust auf das Schreiben hat. Hier ist es wichtig dennoch dranzubleiben. Durchhaltevermögen und Disziplin gehören auch für Blogger, bei allem Spaß, zu den wichtigsten Erfolgsfaktoren.

Ich bin noch heute jeden Tag dankbar, dass ich gerade in der schwierigen Anfangszeit, als ich allein wegen meinem Webdesign-Business massig Überstunden gemacht habe, dennoch am Blog drangeblieben bin und weitergemacht habe.

Zu Beginn war überhaupt nicht geplant damit Geld zu verdienen und auch später erhoffte ich mir lediglich ein Zusatzeinkommen, ein weiteres Standbein. Dass ich mal allein vom Bloggen leben können würde, war damals unvorstellbar. Ich sah damals die US-Blogger und träumte davon, auch mal Profi-Blogger zu sein. Aber ich konnte mir kaum vorstellen, dass das in Deutschland möglich ist.

Dass ich es heute selbst bin und viele Leser zu mir aufblicken und so werden wollen wie ich, kommt mir immer noch irreal vor.

Geld ist nicht alles

Aber Geld ist nicht alles. Das habe ich in den vielen Jahren immer wieder gemerkt.

Wenn man sich selbstständig macht und jeden Monat schauen muss, wie man die nächste Rechnung bezahlt, dann könnte man auf die Idee kommen einfach alle Möglichkeiten zu nutzen Geld zu verdienen.

Doch ich habe von Anfang an versucht transparent und ehrlich zu sein. Ich habe immer langfristig versucht zu denken, auch wenn manch kurzfristige, aber leider nicht sehr seriöse Verdienstmöglichkeit schon verlockend war. Sicher habe ich in den Jahren auch den einen oder anderen Fehler gemacht, aber insgesamt bin ich froh, dass ich meinen Weg gegangen bin und mir von manch einem „Experten“ nicht habe reinquatschen lassen. Ihr glaubt gar nicht, was mir so alles über die Jahre angeboten wurde. Wie manche Leute früh überhaupt in den Spiegel schauen können.

Natürlich habe ich in den 10 Jahren eine Menge ausprobiert und viel gelernt, aber es gab für mich immer Grenzen. Leider gibt es die für viele andere im Netz nicht, was ich sehr schade finde.

Dankbar bin ich ganz besonders für meine tollen Leser. Sicher sind aus den Anfangszeiten nur noch wenige da und es kommen natürlich auch immer wieder neue hinzu. Doch der Ton hier in den Kommentaren und auch in meinen anderen Blogs und meinem Forum ist einfach nur toll. Da ist nichts von all dem Hass und den schlechten Manieren zu sehen, über die man sonst im Web so häufig stolpert.

Dieses positive Klima ist sicher auch ein wichtiger Grund, warum es mir nach 10 Jahren immer noch sehr viel Spaß macht hier zu bloggen. Danke euch dafür.

10 Jahre später

Nun sind also 10 Jahre vergangen und ich bin sehr glücklich, so wie es ist. Selbststaendig-im-Netz.de erreicht so viele Menschen wie nie zuvor und immer noch finde ich viel mehr interessante Themen, als ich jemals in Artikeln verarbeiten könnte.

Neue Ideen für Aktionen, Events, Artikelserien und mehr habe ich auch zur Genüge.

Deshalb werde ich einfach so weitermachen und hoffen, dass ich noch lange Spaß daran haben werde hier zu bloggen und dass ihr meine Artikel noch lange lesen wollt.

Ein Blick voraus

Genug der Schwelgerei in der Vergangenheit. Es geht auch für meinen Blog weiter und ich habe noch einiges damit vor. Aktionen, wie die kommende Nischenseiten-Challenge, zeichen sich am Horizont ab und auf meiner ToDo-Liste stehen eine Menge Ideen.

Aber nicht nur das. Bei einem 10 Jahre alten Blog wird es immer wichtiger Pflegearbeiten durchzuführen. Manch alte Artikel müssen aktualisiert oder ganz überarbeitet werden. Zwar zahlt sich nun aus, dass ich versucht habe meist zeitlose Artikel zu schreiben, aber irgendwann veraltet fast jeder Artikel.

Und so werde ich auch in den nächsten Jahren hier im Blog viel zu tun haben. Aber ich freue mich darauf und hoffe, dass ihr mich auf dem Weg begleitet.

Ich freue mich über jeden Kommentar und jede Mail. Letztere versuche ich auch heute noch alle zu beantworten, was in der Regel auch gelingt. Also her mit euren Fragen und Vorschlägen. :-)

Verlosung

Anlässlich des zehnjährigen Geburtstags meines Blogs habe ich eine kleine Verlosungs-Reihe organisiert.

In den kommenden 2 Wochen wird es jeden Tag etwas zu gewinnen geben. Unter den Preisen sind Technik-Produkte, Software und Lesestoff. Mehr erfahrt ihr am nächsten Montag, wenn es damit losgeht.

Danke und bis dann.