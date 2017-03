Warum nebenberuflich selbstständig? – Selbstständig im Nebenjob Teil 2

Wer angestellt ist, der wird sich vielleicht besonders danach sehnen, endlich mal der eigene Chef zu sein. Niemand, der einem vorschreibt, was man tun soll oder den Frust an einem auslässt. Ganz unabhängig von dritten aktiv werden zu können, ist schon verlockend.

Das gilt sowohl für den Ort, an dem man tätig ist, als auch ganz besonders für die Zeit. Hier kann man, Öffnungszeiten für Kundenkontakt mal außen vor, vollkommen selbst entscheiden, wann man im Nebenjob arbeitet.

Zwar muss man die nebenberufliche Selbstständigkeit mit dem Hauptjob in Einklang bringen, aber dafür ist man dabei recht flexibel.

Viele Angestellte stecken in ihren Jobs auch ein wenig fest. Man macht oft immer dasselbe und entwickelt sich nicht weiter.

In einer nebenberuflichen Selbstständigkeit kann man sehr viel dazulernen und das eigenen Know How deutlich steigern. Das kann sogar im Hauptjob wieder von Nutzen sein.