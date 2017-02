Nischenseiten-Aufbau E-Book – Ein Blick auf die 2.Auflage

Werbung

Einen kurzen Ausblick auf die 2. Auflage meines Nischenseiten-Aufbau E-Books möchte ich euch in diesem Artikel geben.

Die zweite Auflage erscheint pünktlich zur Nischenseiten-Challenge 2017 am 13. März.

Was es neues in dem E-Book geben wird, erfahrt ihr im Folgenden.



Was ist das Nischenseiten-Aufbau E-Book?

Für alle, die mein E-Book noch nicht kennen. In meinem Nischenseiten-Aufbau E-Book beschreibe ich Schritt für Schritt, wie ich meine Nischenwebsites aufbaue. Damit verdiene ich sehr gutes Geld für sehr wenig Arbeit.

In meinem E-Book geht es sehr praxisnah zu. Ich zeige die konkreten Schritte und gebe Tipps aus meiner eigenen Erfahrung. Zudem gehe ich auf mögliche Probleme ein und zeige auch immer wieder Alternativen, die man austesten kann und sollte.

Mehr als 2.000 mal wurde das E-Book inzwischen verkauft und das Feedback der Leser ist sehr positiv.

Doch in den letzten 2 Jahren habe ich viele neue Erfahrungen gemacht und einige Dinge haben sich auch verändert. Deshalb erscheint in Kürze die zweite Auflage des E-Books.

Neu in der 2.Auflage

Ich habe das komplette E-Book überarbeitet, wobei die grundsätzliche Struktur aber gleich geblieben ist. An meiner grundlegenden Vorgehensweise hat sich ja auch nichts geändert.

Ich konnte aber viele neue Erfahrungen sammeln und habe mir neues Know How angeeignet. Das alles habe ich in die zweite Auflage meines E-Books einfließen lassen.

Und so sind aus 171 Seiten nun rund 200 Seiten geworden. Teilweise sind mehrseitige Kapitel hinzugekommen. Zu den wichtigsten neuen Inhalten bzw. Schwerpunkten meiner Überarbeitung, gehören diese 5 Punkte:

Die Bedeutung der Nischenfindung

Änderungen bei der Nischenrecherche, inkl. neue Tools

Die Qualität von Nischenwebsites

Neue Plugins, unter anderem zur Monetarisierung

Ausbau der Tipps zur Nischenwebsite-Struktur

Der meiste neue Text befindet sich in den bestehenden Kapiteln. Ich habe so z.B. an vielen Stellen zusätzliche Tipps eingebaut oder habe auf der Basis von Leserfragen bestimmte Vorgehensweisen noch ausführlicher beschrieben.

Die 1.Auflage meines E-Books kommt auch heute noch so gut an, dass es keinen Grund gab alles neu zu machen, zumal ich selbst noch voll dahinterstehe. Aber die Aktualisierungen und Ergänzungen waren nun notwendig und helfen den Lesern sicher noch besser dabei, erfolgreiche Nischenwebsites zu erstellen.

Darüber hinaus wird es zusätzliches Bonus-Material geben, damit die praktische Umsetzung noch weiter erleichtert wird.

Lohnt es sich noch die erste Version zu kaufen?

Viele fragen sich sicher nun, ob sie die aktuelle erste Version des E-Books überhaupt noch kaufen sollen. Das könnt ihr auf jeden Fall, denn ALLE Käufer der ersten Version meines E-Books können sich für einen gewissen Zeitraum (ein paar Monate) die 2.Auflage kostenlos herunterladen.

Dass bedeutet, dass jeder Käufer, der vor dem 13.März 2017 das E-Book gekauft hat, nicht nochmal dafür Geld ausgeben muss.

Und wer sich vor dem Start der Nischenseiten-Challenge schonmal in das Thema einlesen will, der kann das auch sehr gut mit der 1.Auflage tun. Wie gesagt, die Grundlagen sind immer noch genau dieselben.

Aber natürlich könnt ihr auch bis zum 13.März warten und dann erst zuschlagen. Ganz wie ihr möchtet.

Bald ist es soweit

Bis zur Veröffentlichung der 2.Auflage meines Nischenseiten-Aufbau E-Books ist es noch gut eineinhalb Monate hin.

Ich arbeite noch am Feinschliff, so dass es dann pünktlich am 13.März bereitstehen wird.

Wer noch mehr Infos und Einblicke zur 2.Auflage des E-Books haben möchte, abonniert am besten meinen E-Book-Newsletter.

E-Mail* Anmelden (Natürlich könnt ihr den Newsletter jederzeit abbestellen. Eure eMail-Adresse behandle ich natürlich vertraulich und gebe diese an niemanden weiter und verwende die eMail-Adresse ausschließlich für den Nischenseiten-eBook-Newsletter. Datenschutzerklärung)