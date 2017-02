Missgeschicke von Selbstständigen, Super Bowl Highlights, Saturnringe und mehr – Links der Woche

Werbung

Das Wochenende steht vor der Tür und bevor es nächste Woche unter anderem mit meinen Geburtstags-Gewinnspielen losgeht, habe ich heute noch eine ganze Reihe von interessanten Links der Woche für euch.

So z.B. gibt es Einblicke in Missgeschicke von Selbstständigen, Medien-News, einen Blick ins All und eine Menge mehr.

Viel Spaß damit.



Super Bowl Highlights

Also für mich war das Spiel selbst das Highlight des Super Bowls. Echt spannend, eine große Aufholjagd und die erste Verlängerung in einem Endspiel.

Doch es gab auch andere Highlights. So z.B. die vielen extra dafür erstellten Werbespots. Auf internetworld.de werden die beliebtesten Spots vorgestellt. Unterhaltsam und gut gemacht sind diese auf jeden Fall.

Aber ich schau dann doch lieber Football. :-)

Schiefgegangen

Nicht alles läuft in der Selbstständigkeit richtig. Manchmal passieren Missgeschicke, die mehr oder weniger große Auswirkungen haben.

In einem Artikel auf basicthinking.de berichten vier Online-Unternehmer über ihre kleinen und größeren Missgeschicke. Da bin ich auch mit einer Geschichte dabei.

Wer also denkt, dass alle anderen immer perfekt und fehlerfrei sind, der sollte sich den Artikel mal anschauen.

Geoblocking vor dem Aus?

Netflix ist in weit über hundert Ländern der Welt aktiv. Auch in Europa ist es in jedem Land zu empfangen, aber man kann bei weitem nicht überall dasselbe sehen.

Deshalb ist es sehr ärgerlich, wenn man im Ausland unterwegs ist und dort nicht auf die bezahlten und einem zustehenden Inhalte zugreifen kann, nur weil etwas in diesem Land gesperrt ist.

Die EU will dieses Geoblocking nun deutlich aufweichen, damit Online-Inhalte grenzüberschreitend genutzt werden können. Allerdings liegt auch da der Teufel im Detail und man wird sehen müssen, wie es am Ende dann wirklich werden wird.

USP-Challenge Update

Anfang der Woche habe ich die USP-Challenge von Sebastian vorgestellt. Die kam bei euch gut an.

Nun hat Sebastian ein erstes Update dazu veröffentlicht und die ersten Einreichungen vorgestellt. Darunter sind ein paar auf den ersten Blick sehr interessante Websites.

Ihr könnt natürlich weiterhin mitmachen und auch den einen oder anderen Preis gewinnen.

Saturnringe

Dass der Saturn Ringe hat ist nichts neues. So nah hat man diese aber noch nie gesehen.

Die Sonde Cassini der NASA hat beeindruckende Fotos der Saturnringe geliefert. Die sehen wirklich toll aus.

Bei diesem Anblick frage ich mich immer, warum hier auf der Erde so viel Aufhebens um Kleinigkeiten gemacht wird.

Kampfroboter im Angebot

Mittlerweile hat man das Gefühl, dass es bei Amazon wirklich alles gibt.

Und das scheint auch mehr und mehr Realität zu werden, denn in Japan verkauft Amazon laut diesem Artikel einen waschechten Kampfroboter.

Lediglich 120.000.000 Yen (knapp eine Millionen Euro) muss man umgerechnet dafür auf den Tisch legen. Ein Schnäppchen. :-)

Spielend zum Gründer werden

Der Sprung ins kalte Wasser der Selbstständigkeit ist nicht für jeden etwas. Manch einer möchte vorher mal testen, wie das denn so ist.

Mit dem Online-Spiel The Founder kann man in die Welt eines Startups hineinschnuppern, auch wenn es eher eine Paradie ist.

Zudem gibt es da durchaus kritische Entwicklungen, wenn z.B. die menschlichen Mitarbeiter durch Maschinen ersetzt werden. Dennoch ist das Spiel ganz interessant. (via t3n.de)

Google Intelligenz

Dass Google intensiv an künstlicher Intelligenz arbeitet ist kein Geheimnis. Hin und wieder kommen mal ein paar interessante Beispiele ans Tageslicht.

So z.B. kann ein Tool von Google nun aus total verpixelten Bildern die Urspungsbilder wieder halbwegs gut rekonstruieren.

Die Ergebnisse sind sicher nicht perfekt, aber ich finde das schon eine beachtliche Leistung.

Musik von früher

Eine interessante Erfindung wird auf wired.de vorgestellt. Nach einem Patent von 1897 wurde im Jahre 1906 das Telharmonium vorgestellt.

Ohne Instrumente erzeugte das 20 Meter lange und 200 Tonnen schwere Ungetüm Musik.

Sehr interessante Einblicke in ein „Geek-Projekt“ vom Anfang des 20. Jahrhunderts.

Ich wünsche euch ein schönes Wochenende.