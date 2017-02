10 Jahre Selbstaendig-im-Netz.de – Verlosung 1 mit besonders gutem Bild

Werbung

Mit einem kleinen Verlosungs-Marathon möchte ich das zehnjährige Jubiläum meines Blogs feiern.

Letzte Woche habe ich ja bereits ein wenig zurückgeblickt, aber auch die Zukunft meines Blogs thematisiert.

Als kleines Dankeschön an meine Leser startet heute nun die meine zweiwöchige Verlosungsaktion mit interessanten Preisen.

Am heutigen ersten Verlosungs-Tag von insgesamt 10, gibt es ein schickes Stück Technik zu gewinnen.



10 Jahre Selbstaendig-im-Netz – Verlosung

Seit dem 8. Februar 2007 blogge ich regelmäßig auf selbstaendig-im-netz.de und das macht mir noch immer großen Spaß.

Einen großen Anteil daran habt natürlich ihr, die Leser. Euer Feedback, eure Kritik und euer Lob motivieren mich jeden Tag aufs Neue. Mit einigen interessanten Preisen, die ihr in insgesamt 10 Verlosungen gewinnen könnt, möchte ich mich bei euch dafür bedanken.

An den Verlosungen teilnehmen

Ich habe Preise für insgesamt 10 Verlosungen zusammengetragen, so dass ab heute jeden Wochentag um 8 Uhr ein neuer Verlosungs-Artikel erscheinen wird (bis einschließlich Freitag kommender Woche).

Um an den Verlosungen teilzunehmen, müsst ihr jeweils eine Frage in den Kommentaren des betreffenden Verlosungs-Artikels beantworten.

Schreibt eure Antwort einfach in die Kommentare des Artikels. Aber bitte pro Person nur einen Kommentar pro Verlosung abgeben.

Unter allen sinnvollen Kommentaren der einzelnen Verlosungen ermittle ich per Zufall den oder die Gewinner.

Die Verlosungen laufen jeweils nur genau 48 Stunden, so dass ihr regelmäßig vorbeischauen solltet, um an allen Verlosungen teilnehmen zu können.

Was gibt es heute zu gewinnen?

In meiner ersten Verlosung könnt ihr etwas fürs Wohnzimmer gewinnen. Auch als Selbstständige braucht man Freizeit und ich liebe ja Serien und Filme. Deshalb gibt es heute ein interessantes Stück Technik von Amazon zu gewinnen.

Amazon Fire TV mit 4K Ultra HD

Mit dem Amazon Fire TV bekommt ihr eine der besten Streamingboxen.

Amazon Prime, Netflix, Mediatheken, YouTube und vieles mehr kann man damit bequem anschauen. Und das in 4K Ultra HD Auflösung, was mit dem richtigen Fernseher ein besonderer Genuss ist.

Zudem kann man damit auch lokale Videos aus dem eigenen Netzwerk streamen.

Ich selber nutze den Fire TV seit langem und bin damit sehr zufrieden. Die Sprachsuche funktioniert sehr gut und der Fire TV ist schnell und zuverlässig.

Der Gewinn hat einen Wert von 89,99 Euro inkl. MwSt..

Frage zur Verlosung

Um an der Verlosung des Amazon Fire TV mit 4K Ultra HD teilzunehmen, müsst ihr die folgende Frage beantworten:

Was gefällt euch an Selbstaendig-im-Netz.de am besten?

Schreibt eure Antwort in die Kommentare dieses Artikels, um an der Verlosung teilzunehmen.

Teilnahmebedingungen

Diese Verlosung läuft bis zum 15.02.2017 um 08:00 Uhr, also genau 48 Stunden.

Mit der Teilnahme an der Verlosung erklärt ihr euch mit den folgenden Teilnahmebedingungen einverstanden.

Die Teilnahme ist auf Personen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz beschränkt. Ein Versand der Preise in andere Länder ist nicht möglich.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Es besteht kein Anspruch auf die Auszahlung der Gewinne.

Mehrfachteilnahmen (mehrfache Kommentare einer Person pro Verlosung) und andere Manipulationen sind nicht gestattet. Es wird nur der erste Kommentar gewertet.

Der oder die Gewinner werden nach Ablauf der Verlosung per Zufall bestimmt und per E-Mail informiert. Danach wird der Versand der Preise mit dem oder den Gewinner/n abgestimmt.

Die erhobenen Daten werden nur zum Zwecke der Zusendung des Gewinns erhoben und nicht weitergegeben oder anderweitig weiterverwendet. Die Lieferadresse muss innerhalb von 14 Tagen mitgeteilt werden, andernfalls verfällt der Gewinn und kann erneut verlost werden.

Morgen gibt es die zweite Verlosung

Schaut morgen früh wieder vorbei, denn dann gibt es wieder eine Verlosung. Diesmal mit ein paar mehr Preisen.