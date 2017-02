10 Jahre Selbstaendig-im-Netz.de – Verlosung 2 mit viel Know How

Werbung

Im Rahmen meines Verlosungs-Marathons anlässlich meines 10-jährigen Blog-Geburtstages gibt es heute wieder etwas zu gewinnen.

Diesmal handelt es sich um Lesestoff für Gründer und Selbstständige im Netz.

Was genau ihr gewinnen könnt und was ihr dafür tun müsst, erfahrt ihr im Folgenden.



10 Jahre Selbstaendig-im-Netz – Verlosung 2

Ein Geheimnis meines Blogerfolges ist sicher, dass ich in den 10 Jahren nie stehengeblieben bin, sondern immer neue Sachen ausprobiert habe.

Zudem habe ich versucht immer dazuzulernen und mich weiterzubilden. Fachbücher waren dabei ein wichtiger Baustein, wie man an meiner umfangreichen Bücher-Ecke hier im Blog erkennen kann.

Deshalb gibt es heute 3 Fachbücher, die ich unter meinen Lesern verlosen möchte.

Was gibt es heute zu gewinnen?

Video ist King!

Das Fachbuch Video ist King! dreht sich natürlich um YouTube und wie man damit beginnt.

Unter anderem bekommt man umfangreiche Tipps für den Start des eigenen Kanals und für die technische Umsetzung guter Videos. Aber auch Rechtstipps und der Aufbau einer Community werden auf den 490 Seiten behandelt.

Das Fachbuch kostet 34,90 Euro inkl. MwSt.

Follow me!

Das Social Web ist aus dem Online-Business heute nicht mehr wegzudenken. Das Buch Follow me! hilft Unternehmen und Selbständigen dabei, erfolgreiches Social Media Marketing mit Facebook, Twitter und Co. zu betreiben.

Von der Planung, über die konkreten Maßnahmen, bis hin zum Krisenmanagement und der Analyse führt dieses Buch den Leser durch alle notwendigen Schritte, um als Unternehmen vom Social Web zu profitieren.

Das Fachbuch kostet 34,90 Euro inkl. MwSt.

Recht im Online-Marketing

Worum es im Fachbuch Recht im Online-Marketing geht, ist schon am Titel erkennbar. Als Selbstständiger im Netz muss man sich immer wieder mit diesem Thema beschäftigen, da im Netz einen Menge Stolperfallen lauern.

Es geht hier unter anderem um rechtliche Aspekte des Online-Marketings, aber auch um alle rechtlichen Fallstricke auf der eigenen Website. Zudem gibt es Tipps, was man bei Abmahnungen tun sollte

Das Fachbuch kostet 44,90 Euro inkl. MwSt.

So kannst du an der Verlosung teilnehmen

Um an der Verlosung der Fachbücher teilzunehmen, musst du eine Frage in den Kommentaren dieses Verlosungs-Artikels beantworten. Schreib deine Antwort einfach in die Kommentare des Artikels. Aber bitte nur einen Kommentar abgeben.

Unter allen sinnvollen Kommentaren dieser Verlosungen ermittle ich per Zufall die 3 Gewinner.

Die Verlosung läuft nur genau 48 Stunden, so dass du regelmäßig vorbeischauen solltest, um an allen Verlosungen teilnehmen zu können. Ich habe Preise für insgesamt 10 Verlosungen zusammengetragen, die jeden Wochentag um 8 Uhr bis einschließlich Freitag kommender Woche stattfinden werden.

Frage zur heutigen Verlosung

Um an der Verlosung der 3 Fachbücher teilzunehmen, musst du die folgende Frage beantworten:

Wie eignest du dir neues Wissen an?

Schreib deine Antwort in die Kommentare dieses Artikels, um an der Verlosung teilzunehmen.

Sponsor

Der Rheinwerk-Verlag bietet ein große Auswahl an Fachbüchern in den Bereichen Fotografie, Grafik & Design, Web & Social Media, Programmierung, Betriebssysteme, SAP und mehr an.

Die Fachbücher sind hochwertig und sehr lesenswert. Ich habe schon viele Fachbücher dieses Verlages gelesen und hier im Blog vorgestellt.

Teilnahmebedingungen

Diese Verlosung läuft bis zum 16.02.2017 um 08:00 Uhr, also genau 48 Stunden.

Mit der Teilnahme an der Verlosung erklärt ihr euch mit den folgenden Teilnahmebedingungen einverstanden.

Die Teilnahme ist auf Personen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz beschränkt. Ein Versand der Preise in andere Länder ist nicht möglich.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Es besteht kein Anspruch auf die Auszahlung der Gewinne.

Mehrfachteilnahmen (mehrfache Kommentare einer Person pro Verlosung) und andere Manipulationen sind nicht gestattet. Es wird nur der erste Kommentar gewertet.

Der oder die Gewinner werden nach Ablauf der Verlosung per Zufall bestimmt und per E-Mail informiert. Danach wird der Versand der Preise mit dem oder den Gewinner/n abgestimmt.

Die erhobenen Daten werden nur zum Zwecke der Zusendung des Gewinns erhoben und nicht weitergegeben oder anderweitig weiterverwendet. Die Lieferadresse muss innerhalb von 14 Tagen mitgeteilt werden, andernfalls verfällt der Gewinn und kann erneut verlost werden.

Morgen gibt es die dritte Verlosung

Schaut morgen früh wieder vorbei, denn dann gibt es wieder eine Verlosung.