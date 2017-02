10 Jahre Selbstaendig-im-Netz.de – Verlosung 3 mit SEO-Power

Werbung

Im dritten Gewinnspiel anlässlich meines 10-jährigen Blog-Geburtstages könnt ihr heute den Zugang für eine sehr nützliche Online-Software gewinnen.

Damit ist es möglich in Google noch weiter vorn zu ranken.

Was genau ihr gewinnen könnt und was ihr dafür tun müsst, erfahrt ihr im Folgenden.



10 Jahre Selbstaendig-im-Netz – Verlosung 3

Ich bin eigentlich kein großer Fan der Suchmaschinenoptimierung. Statt manuell Backlinks aufzubauen, schreibe ich lieber neue Artikel.

Allerdings weiß ich um die Bedeutung der grundlegenden SEO-Maßnahmen und vor allem um die Auswahl der richtigen Nische aus SEO-Sicht.

Deshalb kenne und schätze ich das Online-Tool, welches es heute zu gewinnen gibt. Ich verlose es einmal unter allen Teilnehmern an dieser Verlosung.

Was gibt es heute zu gewinnen?

SECockpit Pro

Das Online-Tool SECockpit Pro gehört zu den beliebtesten SEO-Tools für Profis.

Damit kann man Keywords sehr gut auswerten und auf diese Weise lohnenswerte Nischen/Themen finden.

Zudem bietet es in der Pro-Version „Schritt für Schritt SEO-Aufgaben-Projekte“, eine sehr gute Konkurrenz-Analyse und einen Rank-Tracker, mit dem man die eigenen Rankings verfolgen kann.

Ein Gewinner bekommt Zugang zu diesem Online-Tool für ein ganzes Jahr im Wert von 449,- Euro zzgl. MwSt..

So kannst du an der Verlosung teilnehmen

Um an der Verlosung des SEO-Tools teilzunehmen, musst du eine Frage in den Kommentaren dieses Verlosungs-Artikels beantworten. Schreib deine Antwort einfach in die Kommentare des Artikels. Aber bitte nur einen Kommentar abgeben.

Unter allen sinnvollen Kommentaren dieser Verlosungen ermittle ich per Zufall den Gewinner.

Die Verlosung läuft nur genau 48 Stunden, so dass du regelmäßig vorbeischauen solltest, um an allen Verlosungen teilnehmen zu können. Ich habe Preise für insgesamt 10 Verlosungen zusammengetragen, die jeden Wochentag um 8 Uhr bis einschließlich Freitag kommender Woche stattfinden werden.

Auf Twitter weitersagen

Frage zur heutigen Verlosung

Um an der Verlosung des SEO-Tools teilzunehmen, musst du die folgende Frage beantworten:

Was tust du, um in Google möglichst weit vorn zu ranken?

Schreib deine Antwort in die Kommentare dieses Artikels, um an der Verlosung teilzunehmen.

Sponsor

Das SEO-Tool SECockpit stammt vom Schweizer Unternehmen SwissMadeMarketing. Dort werden hochwertige Online-Tools entwickelt.

Unter anderem gibt es dort mit YTCockpit ein Tool, mit dem man die YouTube-Rankings optimieren kann und AffiliateBizProfit, welches erlaubt schnell und einfach Affiliate Websites und Landing Pages zu erstellen.

Teilnahmebedingungen

Diese Verlosung läuft bis zum 17.02.2017 um 08:00 Uhr, also genau 48 Stunden.

Mit der Teilnahme an der Verlosung erklärt ihr euch mit den folgenden Teilnahmebedingungen einverstanden.

Die Teilnahme ist auf Personen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz beschränkt. Ein Versand der Preise in andere Länder ist nicht möglich.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Es besteht kein Anspruch auf die Auszahlung der Gewinne.

Mehrfachteilnahmen (mehrfache Kommentare einer Person pro Verlosung) und andere Manipulationen sind nicht gestattet. Es wird nur der erste Kommentar gewertet.

Der oder die Gewinner werden nach Ablauf der Verlosung per Zufall bestimmt und per E-Mail informiert. Danach wird der Versand der Preise mit dem oder den Gewinner/n abgestimmt.

Die erhobenen Daten werden nur zum Zwecke der Zusendung des Gewinns erhoben und nicht weitergegeben oder anderweitig weiterverwendet. Die Lieferadresse muss innerhalb von 14 Tagen mitgeteilt werden, andernfalls verfällt der Gewinn und kann erneut verlost werden.

Morgen gibt es die vierte Verlosung

Schaut morgen früh wieder vorbei, denn dann gibt es wieder eine Verlosung.