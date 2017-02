Mein Coaching-Wochenplan für die Nischenseiten-Challenge 2017

Werbung

Die Nischenseiten-Challenge startet in gut einem Monat und seit gestern könnt ihr euch als Teilnehmer bewerben.

Heute möchte ich ein wenig vorausblicken auf die 13 Wochen der Challenge und meinen Plan für das Coaching der Teilnehmer vorstellen.



Coaching-Wochenplan

In den bisherigen Nischenseiten-Challenge Ausgaben habe ich jeweils einen festen Wochenplan für mich aufgestellt und diesen dann Woche für Woche angearbeitet.

Das hat mir sehr dabei geholfen strukturiert und effizient vorzugehen und dabei auch nichts wichtiges zu vergessen.

In diesem Jahr sieht das alles ein wenig anders aus, da ich selber keine Nischenwebsite aufbaue, sondern bis zu 5 Teilnehmer coache und beim Aufbau ihrer Nischenwebsites unterstütze.

Hier muss ich diesmal einen Spagat meistern, da ich es selber schon für wichtig halte, einen Plan bei der Umsetzung zu haben, aber andererseits den Teilnehmern gewisse Freiheiten lassen möchte.

Schritt für Schritt zur fertigen Nischenwebsite

Deshalb habe ich mich dafür entschieden, einen grundlegenden 5 Phasen-Plan aufzustellen, der auch den Kapiteln in meiner kommenden Neuauflage meines Nischenseiten-Aufbau E-Books entspricht.

Nischenfindung (Woche 1) In der ersten Woche geht es um die Ideenfindung für eine Nische und die Überprüfung der Ideen, um am Ende eine vielversprechende Nische zu haben, mit der man starten kann. Eine Woche mag ein wenig kurz erscheinen, aber wenn man sich ranhält und meine Tipps umsetzt, sollte das problemlos zu schaffen sein. Zudem bin ich Fan von Entscheidungen. Leider zögern viele damit und grübeln ewig weiter, aber die perfekte Nische gibt es nicht und so sollte man sich nach der Analyse dann auch schnell entscheiden. Nischenwebsite-Erstellung (Woche 2-4) Der technische Aufbau der Nischenwebsite steht danach auf dem Plan. Dank WordPress sollte das nicht allzu lange dauern, auch wenn Einsteiger sicher immer wieder auf Probleme stoßen, die sie aufhalten. Und in dieser Phase geht es natürlich auch schon um den inhaltlichen Aufbau, also das Schreiben von Texten. Diese 3 Wochen werden nach meiner Erfahrung die anstrengendsten der ganzen Challenge. Vermarktung (Woche 5-8) Nach gut einem Monat sollte die Nischenwebsite der Teilnehmer dann erstmal stehen. Natürlich ist sie nicht fertig oder perfekt, aber man kann diese veröffentlichen und damit beginnen die Suchmaschinenoptimierung vorzunehmen. Zudem schauen wir uns an, was im Social Web möglich und sinnvoll ist und selbstverständlich geht auch der Content-Ausbau weiter. Monetarisierung (Woche 9-10) Idealerweise geht es nach 2 Monaten dann an die ersten Monetarisierungsmaßnahmen. Dass bedeutet, dass Affiliate-Links und ggf. auch andere Einnahmequellen eingebaut werden. Dabei geht es hier noch gar nicht darum gleich großartige Einnahmen zu erzielen, aber der erste Schritt dahin wird getan und die ersten Erfahrungen werden gesammelt. Optimierung und Pflege (Woche 11-13) Zum Ende der Challenge geht es dann darum die Website zu optimieren, Fehler zu beheben und an den richtigen Stellschrauben zu drehen. Idealerweise steigt der Traffic und damit auch die Einnahmen an und erste Erfolg sind zu verbuchen.

Am Ende der Challenge gibt es dann natürlich eine ausführliche Auswertung und ein Vergleich der Ergebnisse. Zudem plane ich später immer mal wieder zu schauen, wie sich die Nischenwebsites der Teilnehmer entwickelt haben.

Individuelle Anpassungen

Für jede einzelne der 13 Wochen jetzt schon genaue Aufgaben festzulegen, halte ich nicht für sinnvoll. Ich habe das bei mir zwar so gemacht, aber jeder Mensch arbeitet anders.

Zudem ist es aus der Erfahrung so, dass immer mal was dazwischen kommen kann und man mal mehr und mal weniger Zeit hat. Deshalb werde ich es mit diesen Phasen versuchen und die Teilnehmer dazu anhalten, sich wenigsten an diese Zeitfenster zu halten. Ansonsten wird die Challenge doch arg unübersichtlich und ich verliere beim Coaching den Überblick.

Auf der anderen Seite möchte ich den Teilnehmern natürlich die Möglichkeit geben so vorzugehen, wie sie das für am besten halten und sich wohlführen. Ich kann meinen Weg nur anbieten und empfehlen, da er gerade Einsteiger gut an die Hand nimmt.

Ich finde es auf jeden Fall aufregend und freue mich auf das Coaching. Man lernt ja selbst auch immer noch dazu und das ist eine sehr gute Gelegenheit dafür.

So geht es weiter

In den nächsten Wochen wird es weitere Infos zur Nischenseiten-Challenge geben und natürlich werde ich mir intensiv die Bewerbungen für das Coaching anschauen. Bis dann.