10 Jahre Selbstaendig-im-Netz.de – Verlosung 4 sorgt für mehr Einnahmen

Die vierte Verlosung anlässlich meines 10-jährigen Blog-Geburtstages findet heute statt.

Diesmal gibt es ein nützliches WordPress-Plugin zu gewinnen, welches dafür sorgt, dass ihr mehr Einnahmen generieren könnt.

Was genau ihr gewinnen könnt und was ihr dafür tun müsst, erfahrt ihr im Folgenden.



10 Jahre Selbstaendig-im-Netz – Verlosung 4

Wie ihr sicher alle wisst, ist WordPress mein Lieblings-CMS. Das nutze ich nicht nur für meine Blogs, sondern auch für andere Websites.

Und es gibt zehntausende kostenlose Plugins für WordPress, was eine sehr schöne Sache ist. Dennoch ist es für manche Anwendungen sinnvoll, auf ein Premium-Plugin zurückzugreifen, da diese meist noch mehr Funktionen und eine gute Pflege samt Support bieten.

3 Exemplare eines sehr guten Banner-Plugins von einem deutschen Entwickler verlose ich unter den Teilnehmern am heutigen Gewinnspiel.

Was gibt es heute zu gewinnen?

Advanced Ads Pro Bundle

Das Plugin Advanced Ads ist zwar als kostenlose Version verfügbar, aber erst die zusätzlichen Addons ergänzen sehr nützliche Funktionen.

3 Teilnehmer an der Verlosung können je ein Pro-Bundle gewinnen, welches neben der Pro Version des Plugins diverse weitere Addons enthält.

So z.B. Geo Tracking, Layer Ads, Slider, Sticky Ads, Responsive Ads und mehr. Dadurch bekommt man deutlich mehr Möglichkeiten beim Einsatz von Werbung auf der eigenen WordPress-Website.

Zudem sind ein Jahr Support und Updates enthalten und natürlich darf man das Plugin und die Addons auch nach dem Jahr kostenlos weiter nutzen.

Das Pro Bundle im Wert von je 69,- Euro zzgl. MwSt. ist auf jeweils einer Website nutzbar.

So kannst du an der Verlosung teilnehmen

Um an der Verlosung des Premium-Plugins teilzunehmen, musst du eine Frage in den Kommentaren dieses Verlosungs-Artikels beantworten. Schreib deine Antwort einfach in die Kommentare des Artikels. Aber bitte nur einen Kommentar abgeben.

Unter allen sinnvollen Kommentaren dieser Verlosungen ermittle ich per Zufall die 3 Gewinner.

Die Verlosung läuft nur genau 48 Stunden, so dass du regelmäßig vorbeischauen solltest, um an allen Verlosungen teilnehmen zu können. Ich habe Preise für insgesamt 10 Verlosungen zusammengetragen, die jeden Wochentag um 8 Uhr bis einschließlich Freitag kommender Woche stattfinden werden.

Frage zur heutigen Verlosung

Um an der Verlosung der 3 Lizenzen für das Premium-Plugin teilzunehmen, musst du die folgende Frage beantworten:

Warum und wofür setzt du WordPress ein?

Schreib deine Antwort in die Kommentare dieses Artikels, um an der Verlosung teilzunehmen.

Sponsor

Das Plugin stammt vom deutschen Entwickler Thomas Maier und bietet in der kostenlosen Variante eine Menge Möglichkeiten.

Er entwickelt es permanent weiter und bietet damit eines der besten Banner-Plugins für WordPress an.

Teilnahmebedingungen

Diese Verlosung läuft bis zum 18.02.2017 um 08:00 Uhr, also genau 48 Stunden.

Mit der Teilnahme an der Verlosung erklärt ihr euch mit den folgenden Teilnahmebedingungen einverstanden.

Die Teilnahme ist auf Personen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz beschränkt. Ein Versand der Preise in andere Länder ist nicht möglich.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Es besteht kein Anspruch auf die Auszahlung der Gewinne.

Mehrfachteilnahmen (mehrfache Kommentare einer Person pro Verlosung) und andere Manipulationen sind nicht gestattet. Es wird nur der erste Kommentar gewertet.

Der oder die Gewinner werden nach Ablauf der Verlosung per Zufall bestimmt und per E-Mail informiert. Danach wird der Versand der Preise mit dem oder den Gewinner/n abgestimmt.

Die erhobenen Daten werden nur zum Zwecke der Zusendung des Gewinns erhoben und nicht weitergegeben oder anderweitig weiterverwendet. Die Lieferadresse muss innerhalb von 14 Tagen mitgeteilt werden, andernfalls verfällt der Gewinn und kann erneut verlost werden.

Morgen gibt es die fünfte Verlosung

Schaut morgen früh wieder vorbei, denn dann gibt es wieder eine neue Verlosung.