10 Jahre Selbstaendig-im-Netz.de – Verlosung 5 bringt dir eine gute Vernetzung

Zum Abschluss dieser Woche gibt es anlässlich meines 10-jährigen Blog-Geburtstages wieder etwas zu gewinnen.

Diesmal habe ich hochwertige Technik für euch, mit deren Hilfe ihr euch zu Hause sehr gut vernetzen könnt.

Was genau ihr gewinnen könnt und was ihr dafür tun müsst, erfahrt ihr im Folgenden.



10 Jahre Selbstaendig-im-Netz – Verlosung 5

Ich gebe zu, dass ich ein Technik-Fan bin. Zu Hause ist alles miteinander vernetzt und um überall im Haus wirklich gutes WLAN zu haben, nutze ich WLAN-Repeater von AVM.

Das hat dafür gesorgt, dass jeder in der Familie zufrieden und sogar im Garten gutes WLAN verfügbar ist.

Aber auch in meinem Büro ist ein Repeater von AVM im Einsatz.

Ihr könnt heute ebenfalls Technik für das optimale WLAN zuhause gewinnen.

Was gibt es heute zu gewinnen?

Heute hat ein Gewinner die Möglichkeit ein Paket aus WLAN-Router und -Repeater von AVM zu gewinnen.

Fritz!Box 7490

Die Fritz!Box 7490 ist ein Dual-WLAN Router mit AC+N Technik. Damit sind sehr schnelle Übertragungsraten möglich.

Im 2,4 GHz Bereich bis zu 450 MBit/s und im 5 GHz Bereich sogar bis zu 1.300 MBit/s. Damit ist Livestreaming zu Hause kein Problem.

Zudem kann man natürlich 4 LAN-Geräte per Kabel anschließen, den Router als Telefon-Anlage nutzen und auch als Mediaserver einsetzen.

Die Fritz!Box 7490 kostet normalerweise rund 190,- Euro inkl. MwSt.

Fritz!WLAN Repeater 1750E

Der Fritz!WLAN Repeater 1750E ist bei mir selbst im Einsatz. Damit vergrößere ich die Reichweite meines WLANs sehr zuverlässig.

Der Repeater unterstützt 2,4 und 5 GHz und kann so bis zu 1.300 MBit/s leisten.

Der Fritz!WLAN Repeater 1750E kostet normalerweise rund 80,- Euro inkl. MwSt.

So kannst du an der Verlosung teilnehmen

Um an der Verlosung des Netzwerk-Paketes teilzunehmen, musst du eine Frage in den Kommentaren dieses Verlosungs-Artikels beantworten. Schreib deine Antwort einfach in den Kommentarbereich des Artikels. Aber bitte nur einen Kommentar pro Verlosung abgeben.

Unter allen sinnvollen Kommentaren dieser Verlosungen ermittle ich per Zufall den Gewinner, der das Paket aus diesen beiden Geräten erhält.

Die Verlosung läuft nur genau 48 Stunden, so dass du regelmäßig vorbeischauen solltest, um an allen Verlosungen teilnehmen zu können. Ich habe Preise für insgesamt 10 Verlosungen zusammengetragen, die jeden Wochentag um 8 Uhr bis einschließlich Freitag kommender Woche stattfinden werden.

Frage zur heutigen Verlosung

Um an der Verlosung des Netzwerk-Paketes teilzunehmen, musst du die folgende Frage beantworten:

Wo arbeitest du Selbstständig im Netz? Im Büro? in der Küche? in einem Café?

Schreib deine Antwort in die Kommentare dieses Artikels, um an der Verlosung teilzunehmen.

Sponsor

Das Unternehmen AVM stellt internetfähige Geräte her, von denen die Fritz!Box sicher das bekannteste ist.

Darüber hinaus gibt es auch Schnurlos/DECT-Telefone, WLAN-Geräte, Internet über Stromleitung und mehr.

Die Geräte sind hochwertig und zuverlässig. So habe ich lange nach einem problemlos funktionierenden Repeater gesucht und bin bei AVM fündig geworden.

Teilnahmebedingungen

Diese Verlosung läuft bis zum 19.02.2017 um 08:00 Uhr, also genau 48 Stunden.

Mit der Teilnahme an der Verlosung erklärt ihr euch mit den folgenden Teilnahmebedingungen einverstanden.

Die Teilnahme ist auf Personen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz beschränkt. Ein Versand der Preise in andere Länder ist nicht möglich.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Es besteht kein Anspruch auf die Auszahlung der Gewinne.

Mehrfachteilnahmen (mehrfache Kommentare einer Person pro Verlosung) und andere Manipulationen sind nicht gestattet. Es wird nur der erste Kommentar gewertet.

Der oder die Gewinner werden nach Ablauf der Verlosung per Zufall bestimmt und per E-Mail informiert. Danach wird der Versand der Preise mit dem oder den Gewinner/n abgestimmt.

Die erhobenen Daten werden nur zum Zwecke der Zusendung des Gewinns erhoben und nicht weitergegeben oder anderweitig weiterverwendet. Die Lieferadresse muss innerhalb von 14 Tagen mitgeteilt werden, andernfalls verfällt der Gewinn und kann erneut verlost werden.

Nächste Woche Montag gibt es die nächste Verlosung

Schaut auch nächste Woche wieder vorbei, denn dann gibt es wieder jeden Wochentag eine Verlosung.