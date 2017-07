Das Amazon PartnerNet ist sehr beliebt, aber immer wieder erreichen mich Fragen von Affiliates rund um dieses Partnerprogramm.

Deshalb habe ich mal wieder einige Fragen an das Amazon PartnerNet-Team gesendet und die Antworten bekommen.

Im Folgenden geht es unter anderem um die Frage, ob eine niedrige Conversion Rate zu einem Rauswurf beim Amazon PartnerNet führen kann.



Stellt eure Fragen an das Amazon PartnerNet Team



Da ich ganz gute Kontakte zum Amazon PartnerNet Team habe, leite ich Fragen von Lesern meines Blogs dorthin weiter und veröffentliche hier dann die offiziellen Antworten.

Da es nun mehr Mitarbeiter im PartnerNet Team gibt, wird das in Zukunft sicher auch deutlich schneller gehen.

Also hinterlasst hier in den Kommentaren eure Fragen rund um das Amazon Partnerprogramm. Aber schaut euch vorher die bereits beantworteten Fragen an:

Fragen und Antworten zum Amazon Partnerprogramm

Wird man bei einer Conversionrate von unter 1% irgendwann aus dem Partnerprogramm geworfen?

Antwort:

Nein. Wir schauen uns regelmässig manuell Partner an, die hinsichtlich der Kennzahlen von der üblichen Bandbreite abweichen. Hierzu zählt auch die Conversionrate. Wenn sich eine niedrige Conversionrate aber plausibel erklären lässt, wird ein Partnerkonto nicht geschlossen.





Welche Produkt-Bilder darf ich übernehmen? Alle, die in API angeboten werden oder auch andere, die auf der Produktseite zusätzlich vorkommen?

Antwort:

Bei Bildern bitte nur diese übernehmen, die über die API angeboten werden. Es ist hier allerdings vor allem wichtig, dass die Bilder aktuell gehalten werden. Wenn Amazon ein Bild löscht, dann muss dieses innerhalb von 24 Stunden auch von der Seite des Partners entfernt sein. Da dies nur über eine automatische Lösung sinnvoll darstellbar ist, empfehlen wir ein WordPress Plugin Deiner Wahl für die Produktdarstellung.





Wann werden die Amazon-Affiliate-Widgets überarbeitet, die aktuell noch auf Flash-Basis sind?

Antwort:

Für diese veralteten Widgets haben wir keine Pläne. Wir empfehlen eher den Einsatz von Plugins. Es gibt ausreichend gute Lösungen von diversen Anbietern.

Darf man einen eigenen Button, z.B. mittels CSS, gestalten, der so aussieht wie der Amazon-Button? Viele Plugins bieten ja solche eigenen Buttons zur Verlinkung auf Amazon an.

Antwort:

Ja, solange es klar ist, dass bei einem Klick der Link zu Amazon führt. Wer „Preis prüfen“ oder ähnliche Button nutzt, der macht dem Nutzer nicht klar, dass der Klick zu Amazon führt. Dies verstösst gegen unsere Richtlinien. „Preis bei Amazon prüfen“ ist jedoch eine gute Beschriftung. Das ausgeschriebene Amazon kann auch durch das kleine Amazon Symbol ersetzt werden.





Wird es in Zukunft weitere Button-Varianten von Amazon geben? Z.B. „Bei Amazon ansehen“, „Preis bei Amazon ansehen“, „Produktbeschreibung bei Amazon durchlesen“…

Antwort:

Wir gehen eigentlich davon aus, dass Partner solche Button selber bauen können oder ein Tools von Drittanbietern nutzen. Für unser WordPress Plugin planen wir weitere Templates – hier können die Button ohnehin bereits selber angepasst werden.

Ihr könnt weiter Fragen stellen

Die Antworten waren diesmal kurz und knackig, was ich aber eher als positiv empfinde, als wenn ewig lang um den heißen Brei herumgeredet wird.

Auf jeden Fall freue ich mich über weitere Fragen eurerseites, die ich an das Amazon PartnerNet Team weiterreichen kann.