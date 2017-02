10 Jahre Selbstaendig-im-Netz.de – Verlosung 6 sorgt für mehr Platz und Sicherheit

Werbung

Zum Start in die zweite Gewinnspielwoche gibt es heute wieder etwas zu gewinnen.

Beim heutigen Gewinnspiel könnt ihr mal wieder ein tolles Stück Technik abstauben, das auch sehr gut in euer Büro passt.

Was genau ihr gewinnen könnt und was ihr dafür tun müsst, erfahrt ihr im Folgenden.



10 Jahre Selbstaendig-im-Netz – Verlosung 6

Es ist schon erstaunlich. Ich kann mich noch gut an meine Schulzeit am Gymnasium erinnern, was leider schon verdammt lang her ist. Damals war ich beeindruckt, dass der PC unseres Informatiklehrers eine 40 MB Festplatte hatte.

Die Zeiten haben sich seitdem geändert und heute sind viele Terrabyte Speicherplatz fast normal. Die Menge der Daten hat sich natürlich auch geändert, gerade durch Videodateien, die massig Platz brauchen.

Wer Platzprobleme hat und zudem die eigenen Daten sicher speichern möchte, sollte heute bei meiner Verlosung teilnehmen.

Was gibt es heute zu gewinnen?

Synology DS216 inkl. 2 Seagate 4 TB Festplatten

Ich selber nutze ein Synology-NAS, um meine Daten überall im Haus bereitzustellen. Auch im Büro ist ein NAS im Einsatz.

Das Synology DS216 ist ideal für Selbstständige und kleine Unternehmen. Es hat 2 Slots für Festplatten und bringt zudem Hardware-Verschlüsselung mit.

Damit kann man nicht nur die Daten sehr gut sichern, sondern per RAID 1-Konfiguration auch dafür sorgen, dass diese nicht verloren gehen.

Netterweise hat Seagate passende Festplatten gleich mit gesponsert für diese Verlosung. 2 Seagate IronWolf 4TB Festplatten sind im NAS eingebaut, so dass der Gewinner gleich loslegen kann.

Insgesamt hat der Preis einen Wert von rund 550,- Euro inkl. MwSt.

So kannst du an der Verlosung teilnehmen

Um an der Verlosung des NAS teilzunehmen, musst du eine Frage in den Kommentaren dieses Verlosungs-Artikels beantworten. Schreib deine Antwort einfach in den Kommentarbereich des Artikels. Aber bitte nur einen Kommentar pro Verlosung abgeben.

Unter allen sinnvollen Kommentaren dieser Verlosungen ermittle ich per Zufall den Gewinner.

Die Verlosung läuft nur genau 48 Stunden, so dass du regelmäßig vorbeischauen solltest, um an allen Verlosungen teilnehmen zu können. Ich habe Preise für insgesamt 10 Verlosungen zusammengetragen, die jeden Wochentag um 8 Uhr bis einschließlich Freitag dieser Woche stattfinden werden.

Auf Twitter weitersagen

Frage zur heutigen Verlosung

Um an der Verlosung des Synology-NAS und der Seagate-Festplatten teilzunehmen, musst du die folgende Frage beantworten:

Wie sorgst du für die Sicherheit deiner Daten?

Schreib deine Antwort in die Kommentare dieses Artikels, um an der Verlosung teilzunehmen.

Sponsor

Synology stellt Netzwerk-Geräte her, wobei man vor allem für seine NAS-Modelle bekannt ist.

Im Sortiment sind aber auch Geräte zur Videoüberwachung und Router. Zudem entwickelt Synology seine eigene Software für diese Produkte.

Dabei gibt es passende Geräte für Heimanwender und Selbständige, genauso wie für große Unternehmen. Ich schätze an Synology die gute Qualität und die permanente Weiterentwicklung.

Zudem ist Seagate als Sponsor hier mit dabei. Der bekannte Hersteller von Speicherlösungen bietet neben klassischen Festplatten auch SSDs und Systeme für große Unternehmen an.

Teilnahmebedingungen

Diese Verlosung läuft bis zum 22.02.2017 um 08:00 Uhr, also genau 48 Stunden.

Mit der Teilnahme an der Verlosung erklärt ihr euch mit den folgenden Teilnahmebedingungen einverstanden.

Die Teilnahme ist auf Personen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz beschränkt. Ein Versand der Preise in andere Länder ist nicht möglich.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Es besteht kein Anspruch auf die Auszahlung der Gewinne.

Mehrfachteilnahmen (mehrfache Kommentare einer Person pro Verlosung) und andere Manipulationen sind nicht gestattet. Es wird nur der erste Kommentar gewertet.

Der oder die Gewinner werden nach Ablauf der Verlosung per Zufall bestimmt und per E-Mail informiert. Danach wird der Versand der Preise mit dem oder den Gewinner/n abgestimmt.

Die erhobenen Daten werden nur zum Zwecke der Zusendung des Gewinns erhoben und nicht weitergegeben oder anderweitig weiterverwendet. Die Lieferadresse muss innerhalb von 14 Tagen mitgeteilt werden, andernfalls verfällt der Gewinn und kann erneut verlost werden.

Morgen gibt es die siebente Verlosung

Schaut morgen früh wieder vorbei, denn dann gibt es wieder eine Verlosung.