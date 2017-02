Mit Ausdauer und Spaß zur erfolgreichen Nischenwebsite – Interview

Werbung

Die Nischenseiten-Challenge ist vor allem für Einsteiger gedacht, die endlich mal eine Website erstellen möchten.

In meinem heutigen Interview spreche ich mit einer ehemaligen Teilnehmerin der Nischenseiten-Challenge über ihre Erfahrungen und wie ihre Website entstanden ist.

Zudem gibt es nützliche Tipps und interessante Einblicke in die Entwicklung der Website.



Bitte stell dich meinen Lesern kurz vor.

Ich heiße Sandra, bin 34 Jahre alt und lebe seit einigen Jahren auf Gran Canaria.

Ich habe eine Ausbildung zur Kommunikationsdesignerin gemacht und arbeite seitdem hauptsächlich im Bereich Webdesign und Fotografie. Ich beschäftige mich mittlerweile aber auch viel mit dem Thema SEO.

Warum hast du an der Nischenseiten-Challenge teilgenommen?

Ich hatte gemerkt, dass ich an meinem Job und den Kundenaufträgen nicht mehr so viel Freude hatte und wollte Nebeneinkommen generieren. Ich hatte bereits eine Webseite erstellt, die eher per Zufall auch eine Nischenseite wurde, mit der ich etwas Kleingeld verdient habe. Eine zweite Seite folgte, auch eine kleine Nische, die so gar nicht geplant war.

Ich habe deinen Blog regelmäßig gelesen und habe an der Nischenseiten Challenge teilgenommen, um noch mehr zu lernen und mich auch mit Gleichgesinnten austauschen zu können. Dazu hatte ich mir auch noch dein Ebook geholt.

Zudem hat mich der Zeitdruck gereizt. Neben all den anderen Arbeit fiel es mir immer schwer, mich auf meine eigene Projekte zu konzentrieren. Da alles öffentlich war und ich auch regelmäßig meine Berichte abgeben wollte, habe ich mich dann zum größten Teil an den Zeitplan halten können.

Wie kamst du auf die Idee für deine Nische?

Puh, das war wirklich nicht so einfach. Ich habe mich sehr schwer damit getan überhaupt Ideen zu finden. Habe dann mit einigen Freunden gesprochen, die mir ein paar Begriffe hingeworfen haben.

So hatte ich dann eine Liste mit ein paar Keywords, die ich interessant fand. Die meisten waren dann tatsächlich Themen, wo derjenige gerade Bedarf hatte und über Google nicht schnell genug zum Ziel kam.

Hast du die Nische vorher analysiert? Wenn ja, wie?

Ja habe ich. Wobei ich im Nachhinein nicht gut genug analysiert hatte. Ich glaube ja Google hat mich geärgert Die Reihenfolge weiß ich nicht mehr genau. Ich habe bei Google geschaut, wie viele Seiten zu dem Thema vorhanden sind (ich habe später diese Suche erneut gemacht und so viel Konkurrenz plötzlich gefunden, dass ich total demotiviert war).

Außerdem habe mit Market Samurai das Suchvolumen analysiert. Die interessantesten Keywords habe ich mir notiert und dann noch mit der „Fragen Suche“ mir ein paar Fragen notiert, zu denen ich Content erstellen wollte.

Drei Konkurrenten hatte ich ebenfalls mir notiert und auch hier geschaut mit welchen Keywords diese ranken.

Wie sah die Planung deiner Nischenwebsite aus?

Ich wollte keine reine Verkaufsseite erstellen, wie man sie so häufig findet. Und auch keine reine „Test“-Seite. Das war im Nachhinein bezüglich der aktuellen Lage ja eine gute Idee.

Ich wollte hauptsächlich Tipps geben. Bei dieser Seite halt zum Beispiel wie man Pfannen entsorgt oder richtig reinigt. Zudem wollte ich über die über die verschiedenen Pfannen-Arten informieren. Die ersten Seite waren also reine Textseiten, bevor ich dann angefangen habe verschiedene Pfannen reinzustellen.

Mit welcher Technik hast du deine Nischensite pfannen-tipps.de umgesetzt? Welche Plugins sind dir am wichtigsten?

Ich habe bei pfannen-tipps.de WordPress eingesetzt. Ich nutze diese für mich wichtigen Plugins: Yoast SEO, Amazon Affiliate for WordPress*, Antispam Bee, WP Performance Score Booster.

Wie ist das Layout deiner Nischenwebsite entstanden?

Das Grundlayout habe ich auf Themeforest erstanden. Viel zu tun war am Layout selbst dann nicht mehr. Das war für mich das einfachste und schnellste.

Zumal das Theme bereits einen Visual Composer drin hat und viele Extrafunktionen bietet, wie die Review Option. Nicht zwingend nötig, aber praktisch.

Wie einfach fällt dir das Schreiben von Artikeln und wie gehst du das an?

Das kommt immer ganz drauf an. Früher fiel es mir sehr schwer. Nach und nach habe ich aber immer mehr selber geschrieben und dann auch so sehr Spaß daran gefunden, dass ich nebenbei noch einen Blog betreibe.

Bei den Artikeln auf pfannen-tipps.de habe ich sehr viel recherchiert. Ich habe zu jedem Artikel-Thema Google gründlich durchforstet und bin auch öfter auf den hinteren Suchergebnisseiten gelandet. Dann habe ich alle wichtigen Infos in einen Text gepackt.

Neben den normalen Seiten habe ich auch bei der Konkurrenz und in Foren geschaut. Stellenweise lief es wie von selbst. Bei manchen Texten war es schon schwerer. Meist dann, wenn ich schon so viel geschrieben hatte, da brauchte ich mal eine Pause.

Welche Inhalte hast du erstellt und warum?

Wie oben schon erwähnt, habe ich viele Seiten, die einfach nur Informationen liefern. So sagt Sistrix (welches ich mittlerweile unter anderem zur Kontrolle nutze), dass ich zum Thema „pfanne ofenfest“ mit über 20 verschiedenen Keywords unter den ersten 4 Plätzen bei Google ranke. Davon 7 mal Platz 1.

Natürlich sind das keine Keywords, wo wirklich eine Kaufabsicht dahintersteckt.

Neben den Informationen stelle ich Infos zu mehreren Pfannen vor und berichte über die Vor- und Nachteile.

Auf welche Probleme bist du gestoßen und welche Erfahrungen konntest du sammeln?

Es ist alles schwerer gewesen, als ich vorher dachte. Es steckt eine Menge Arbeit in der Seite und ich denke, ich hätte noch besser recherchieren können. Ich konnte aber sehr viel lernen.

Zum Beispiel, wie ich die passenden Keywords finde und wie ich Seiten, Unterseiten und Kategorien besser aufbauen kann. Das meiste Gelernte betrifft SEO.

Welche Vemarktungsmaßnahmen hast du durchgeführt und wie wichtig war die Suchmaschinenoptimierung?

Ich habe von Anfang an versucht, die Texte so suchmaschinenoptimiert wie nur möglich zu schreiben. Entsprechend hatte ich mir ja auch ein paar Keywords rausgesucht. Ich habe immer noch ein paar Seiten als Entwurf, zu denen ich noch Text schreiben könnte. Diese müsste ich bald nochmal angehen.

Vermarktet habe ich die Nischenwebsite kaum. Ich habe selbst auf Facebook gepostet, ein/zwei Freunde haben hier auch noch mal die Seite geteilt.

Zudem habe ich ein paar Fragen auf gutefrage.net beantwortet und auf die Seite verwiesen.

Wie bist du an deine ersten Backlinks herangekommen?

Die ersten Backlinks kamen durch gutefrage.net. Danach habe ich ein paar Blogkommentare gesetzt.

Zudem habe ich auf meinen eigenen Seiten einen Backlink gesetzt.

Wie verlief der Start deiner Nischenwebsite und wie hat sie sich seitdem entwickelt?

Der Start war sehr schleppend und lange Zeit kamen kaum Besucher. Gegen Ende November/Anfang Dezember gab es dann einen rapiden Anstieg (für meine Verhältnisse … ).

Momentan sind täglich um die 100 Besucher auf der Seite. Mal ein paar weniger, aber auch mal einige mehr. Für viele ist das sicherlich noch „lächerlich“. Für mich zeigt sich aber ein Erfolg. Zumal ich fast täglich Verkäufe über die Seite erziele. Häufig werden hier direkt mehrere Sachen gekauft. Das ist für mich ein großer Erfolg und ich habe monatlich die Summe, die ich mir als Ziel gesetzt habe. Nun geht es darum das nächste Ziel zu erreichen.

Ich plane gerade mir etwas Zeit zu nehmen, um die Nischenwebsite nochmal durchzugehen und evtl. weitere Artikel online zu bringen. Da ich aber eine weitere Nischenseite geplant habe und auch noch meine erste optimieren möchte, weiß ich noch nicht genau, wann ich das schaffe. Ich denke, bei pfannen-tipps.de ist noch viel mehr rauszuholen. Aber hier den Weg zu finden, was wichtiger ist, fällt mir noch etwas schwer.

Ich habe auf jeden Fall sehr viel gelernt und habe so viele weitere Ideen, dass mir der Kopf raucht. :-)

Danke für das Interview und viel Erfolg