10 Jahre Selbstaendig-im-Netz.de – Verlosung 8 bringt dir mehr Einnahmen

Es gibt eine Menge guter Einnahmequellen, aber das Partnerprogramm von Amazon ist bei vielen besonders beliebt.

Das ist sicher auch deshalb der Fall, weil man damit sehr gutes Geld verdienen kann.

Heute verlose ich unter allen Teilnehmer etwas, mit dem ihr eure Amazon-Einnahmen sogar noch steigern könnt.

Was genau ihr gewinnen könnt und was ihr dafür tun müsst, erfahrt ihr im Folgenden.



10 Jahre Selbstaendig-im-Netz – Verlosung 8

Ich nutze das Amazon Partnerprogramm seit vielen Jahren, habe aber zu Beginn kaum etwas damit verdient.

Das wurde mit den Jahren immer besser und mittlerweile gehört diese Einnahmequelle zu meinen wichtigsten Standbeinen.

Dabei hat mir unter anderem ein Premium-Plugin sehr geholfen, welches ich heute verlose.

Was gibt es heute zu gewinnen?

AAWP – Amazon Affiliate for WordPress

10 Standard-Lizenzen für das WordPress Plugin Amazon Affiliate for WordPress gibt es heute zu gewinnen.

Mit diesem Premium-Plugin kann man schöne Produktboxen, Bestseller-Listen, aktuelle Angebote und vieles mehr rund um das Amazon Partnerprogramm erstellen und in die eigene Site einbinden.

Ich nutze dieses Plugin auch in meinen Blogs und Nischenwebsites und bin damit sehr zufrieden.

Die Standard Version hat einen Wert von 39,- Euro und ist für eine Website gültig.

So kannst du an der Verlosung teilnehmen

Um an der Verlosung der 10 WordPress-Plugins teilzunehmen, musst du eine Frage in den Kommentaren dieses Verlosungs-Artikels beantworten. Schreib deine Antwort einfach in den Kommentarbereich des Artikels. Aber bitte nur einen Kommentar pro Verlosung abgeben.

Unter allen sinnvollen Kommentaren dieser Verlosungen ermittle ich per Zufall die 10 Gewinner.

Die Verlosung läuft nur genau 48 Stunden, so dass du regelmäßig vorbeischauen solltest, um an allen Verlosungen teilnehmen zu können. Ich habe Preise für insgesamt 10 Verlosungen zusammengetragen, die jeden Wochentag um 8 Uhr bis einschließlich Freitag dieser Woche stattfinden werden.

Frage zur heutigen Verlosung

Um an der Verlosung der 10 Plugin-Lizenzen teilzunehmen, musst du die folgende Frage beantworten:

Was ist deine Lieblings-Einnahmequelle im Internet?

Schreib deine Antwort in die Kommentare dieses Artikels, um an der Verlosung teilzunehmen.

Sponsor

Das Plugin stammt von einem deutschen Entwickler und bietet einige interessante Funktionen für alle Affiliates, die mit dem Amazon PartnerNet arbeiten.

Der Support ist ebenfalls auf deutsch und deshalb gerade für Anfänger sehr nützlich.

Zudem sind regelmäßig neue Features und Verbesserungen in Arbeit.

Teilnahmebedingungen

Diese Verlosung läuft bis zum 24.02.2017 um 08:00 Uhr, also genau 48 Stunden.

Mit der Teilnahme an der Verlosung erklärt ihr euch mit den folgenden Teilnahmebedingungen einverstanden.

Die Teilnahme ist auf Personen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz beschränkt. Ein Versand der Preise in andere Länder ist nicht möglich.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Es besteht kein Anspruch auf die Auszahlung der Gewinne.

Mehrfachteilnahmen (mehrfache Kommentare einer Person pro Verlosung) und andere Manipulationen sind nicht gestattet. Es wird nur der erste Kommentar gewertet.

Der oder die Gewinner werden nach Ablauf der Verlosung per Zufall bestimmt und per E-Mail informiert. Danach wird der Versand der Preise mit dem oder den Gewinner/n abgestimmt.

Die erhobenen Daten werden nur zum Zwecke der Zusendung des Gewinns erhoben und nicht weitergegeben oder anderweitig weiterverwendet. Die Lieferadresse muss innerhalb von 14 Tagen mitgeteilt werden, andernfalls verfällt der Gewinn und kann erneut verlost werden.

Morgen gibt es die neunte und damit vorletzte Verlosung

Schaut morgen früh wieder vorbei, denn dann gibt es wieder eine Verlosung.