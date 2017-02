10 Jahre Selbstaendig-im-Netz.de – Verlosung 9 für mehr Übersicht

Werbung

Mein Verlosungs-Marathon nähert sich dem Ende.

10 Verlosungs-Teilnehmer können heute einen Jahreszugang zu einem Online-ToDo-Service gewinnen.

Was genau ihr gewinnen könnt und was ihr dafür tun müsst, erfahrt ihr im Folgenden.



10 Jahre Selbstaendig-im-Netz – Verlosung 9

Es gibt viel zu tun, wenn man selbstständig ist. Ich habe seit dem Beginn meiner Selbstständigkeit alles selber gemacht und die Zahl der Aufgaben ist mit den Jahren immer weiter gewachsen.

Ohne eine gute Organisation ist man da verloren. Ich habe mir deshalb angewöhnt, alle anstehenden Aufgaben, auch die kleinen, niederzuschreiben und deren Abarbeitung zu planen.

Was gibt es heute zu gewinnen?

Todoist Jahreszugänge

Ohne eine Aufgabenplanung wird man sich in Kleinigkeiten verzetteln und den Überblick verlieren.

Deshalb können heute 10 Verlosungs-Teilnehmer je ein Jahr Todoist Premium im Wert von je 28,99 Euro pro Jahr gewinnen.

Mit Todoist Premium könnt ihr bis zu 200 aktive Projekte haben, Aufgabenprioritäten vergeben, Erinnerungen aktivieren und vieles mehr.

Damit wird deine Aufgabenverwaltung einfacher und übersichtlicher und das von überall aus.

So kannst du an der Verlosung teilnehmen

Um an der Verlosung der Lizenzen teilzunehmen, musst du eine Frage in den Kommentaren dieses Verlosungs-Artikels beantworten. Schreib deine Antwort einfach in den Kommentarbereich des Artikels. Aber bitte nur einen Kommentar pro Verlosung abgeben.

Unter allen sinnvollen Kommentaren dieser Verlosungen ermittle ich per Zufall die Gewinner.

Die Verlosung läuft nur genau 48 Stunden, so dass du regelmäßig vorbeischauen solltest, um an allen Verlosungen teilnehmen zu können. Ich habe Preise für insgesamt 10 Verlosungen zusammengetragen, die jeden Wochentag um 8 Uhr bis einschließlich Freitag dieser Woche stattfinden werden.

Frage zur heutigen Verlosung

Um an der Verlosung der Jahreslizenzen teilzunehmen, musst du die folgende Frage beantworten:

Wie behältst du den Überblick über deine Aufgaben?

Schreib deine Antwort in die Kommentare dieses Artikels, um an der Verlosung teilzunehmen.

Sponsor

Der Online-Service Todoist feiert in diesem Jahr auch sein zehnjähriges Jubiläum.

Seit 2007 wird die Aufgabenverwaltung mit dem gleichen Namen weiterentwickelt und ein großes Team kümmert sich um neue Features und den Kundensupport.

Zum Erfolg trägt auch eine kostenlose Tarifversion bei, die für kleinere Aufgabensammlungen ausreicht.

Teilnahmebedingungen

Diese Verlosung läuft bis zum 25.02.2017 um 08:00 Uhr, also genau 48 Stunden.

Mit der Teilnahme an der Verlosung erklärt ihr euch mit den folgenden Teilnahmebedingungen einverstanden.

Die Teilnahme ist auf Personen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz beschränkt. Ein Versand der Preise in andere Länder ist nicht möglich.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Es besteht kein Anspruch auf die Auszahlung der Gewinne.

Mehrfachteilnahmen (mehrfache Kommentare einer Person pro Verlosung) und andere Manipulationen sind nicht gestattet. Es wird nur der erste Kommentar gewertet.

Der oder die Gewinner werden nach Ablauf der Verlosung per Zufall bestimmt und per E-Mail informiert. Danach wird der Versand der Preise mit dem oder den Gewinner/n abgestimmt.

Die erhobenen Daten werden nur zum Zwecke der Zusendung des Gewinns erhoben und nicht weitergegeben oder anderweitig weiterverwendet. Die Lieferadresse muss innerhalb von 14 Tagen mitgeteilt werden, andernfalls verfällt der Gewinn und kann erneut verlost werden.

Morgen gibt es dann die letzte Verlosung

Schaut morgen früh wieder vorbei, denn dann gibt es zum Abschluss noch ein paar interessante Preise zu gewinnen.