10 Jahre Selbstaendig-im-Netz.de – Verlosung 10 für ordentlichere Finanzen

Heute gehen meine beiden Verlosungswochen anlässlich des 10.Geburtstages meines Blogs zu Ende.

Zum Abschluss verlose ich heute noch etwas sehr nützliches für Gründer und Selbstständige.

Was genau ihr gewinnen könnt und was ihr dafür tun müsst, erfahrt ihr im Folgenden.



10 Jahre Selbstaendig-im-Netz – Verlosung 10

Die eigene Buchhaltung gehört sicher für viele Selbstständige nicht gerade zur Lieblingsbeschäftigung. Auch für mich ist das eher ein notwendiges Übel.

Mit einem Online-Service kann man seine eigene Buchhaltung aber deutlich bequemer und vor allem von überall erledigen.

Was gibt es heute zu gewinnen?

Lexoffice Jahreszugänge

Mit einer lokalen Lösung auf dem eigenen PC kann man seine Buchhaltung, sein Kundenmanagement und ähnliches schon recht gut machen.

Allerdings bietet die Online-Lösung Lexoffice viele Vorteile. Man kann von überall auf die eigenen Daten zugreifen und es gibt z.B. auch Smartphone Apps.

Neben der Verwaltung von Rechnungen, Angeboten und Aufträgen, kann man damit auch die eigene Buchhaltung machen. Sogar der eigene Steuerberater kann Daten problemlos aus Lexoffice übernehmen.

Ich verlose 10 Jahres-Zugänge für Lexoffice „Buchhaltung und Berichte“ im Wert von je 178,80 zzgl. MwSt.

So kannst du an der Verlosung teilnehmen

Um an der Verlosung der Zugänge teilzunehmen, musst du eine Frage in den Kommentaren dieses Verlosungs-Artikels beantworten. Schreib deine Antwort einfach in den Kommentarbereich des Artikels. Aber bitte nur einen Kommentar pro Verlosung abgeben.

Unter allen sinnvollen Kommentaren dieser Verlosungen ermittle ich per Zufall die Gewinner.

Die Verlosung läuft nur genau 48 Stunden, so dass du regelmäßig vorbeischauen solltest, um an allen Verlosungen teilnehmen zu können. Ich habe Preise für insgesamt 10 Verlosungen zusammengetragen, die jeden Wochentag um 8 Uhr bis einschließlich Freitag dieser Woche stattfinden werden.

Frage zur heutigen Verlosung

Um an der Verlosung der Jahreszugänge teilzunehmen, musst du die folgende Frage beantworten:

Hattest du schon mal Probleme mit nicht zahlenden Kunden und wie bist du damit umgegangen?

Schreib deine Antwort in die Kommentare dieses Artikels, um an der Verlosung teilzunehmen.

Sponsor

Mit Lexoffice hat Haufe-Lexware einen Online-Service gestartet, der unter anderem für Selbständige im Netz sehr interessant ist.

Hinter der Lösung steht also ein großer und erfahrener Anbieter von Finanzsoftware.

Ein sehr guter Support und umfangreiche Unterstützungsangebote machen es auch Einsteigern leicht.

Teilnahmebedingungen

Diese Verlosung läuft bis zum 26.02.2017 um 08:00 Uhr, also genau 48 Stunden.

Mit der Teilnahme an der Verlosung erklärt ihr euch mit den folgenden Teilnahmebedingungen einverstanden.

Die Teilnahme ist auf Personen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz beschränkt. Ein Versand der Preise in andere Länder ist nicht möglich.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Es besteht kein Anspruch auf die Auszahlung der Gewinne.

Mehrfachteilnahmen (mehrfache Kommentare einer Person pro Verlosung) und andere Manipulationen sind nicht gestattet. Es wird nur der erste Kommentar gewertet.

Der oder die Gewinner werden nach Ablauf der Verlosung per Zufall bestimmt und per E-Mail informiert. Danach wird der Versand der Preise mit dem oder den Gewinner/n abgestimmt.

Die erhobenen Daten werden nur zum Zwecke der Zusendung des Gewinns erhoben und nicht weitergegeben oder anderweitig weiterverwendet. Die Lieferadresse muss innerhalb von 14 Tagen mitgeteilt werden, andernfalls verfällt der Gewinn und kann erneut verlost werden.

So geht es weiter

Nächste Woche gebe ich die Gewinner der zweiten Verlosungs-Woche bekannt und kümmere mich um die Versendung aller Preise.