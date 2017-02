Musik-Klassiker, Neue Planeten, Storytelling und mehr – Links der Woche

Werbung

Das letzte große Karnevals-Wochenende steht bevor und Mitte kommender Woche ist der Spuk dann vorbei.

Vorher gibt es von mir aber die Links der Woche, die interessante und unterhaltsame Lesetipps enthalten.

Viel Spaß damit.



Klassiker

Nicht nur in Deutschland gibt es ständig Streit über Urheber- und Verwertungsrechte, auch in Bulgarien kommt das offensichtlich vor.

Derzeit liegt der öffentliche-rechtliche Rundfunk wohl im Klinch mit dem größten Rechteverwerter des Landes, was dazu geführt hat, dass man im Radio derzeit nur Musik von vor 1946 spielt.

Und das kommt wohl sehr gut an, sind die Hörer-Zahlen doch um rund 20% gestiegen. Mal was anderes als ständig die aktuellen Charts finde ich auch sehr erfrischend.

Planeten entdeckt

Als die NASA vorgestern zu einer Pressekonferenz eingeladen hat, um eine besondere Entdeckung jenseits unseres Sonnensystems bekanntzugeben, da hoffte manch einer auf den Fund außerirdischen Lebens.

Aber dann waren es doch „nur“ sieben erdähnliche Planeten, sogenannte Exoplaneten, die man in ca. 40 Lichtjahren Entfernung im Sternsystem Trappist-1 entdeckt hat.

Doch ganz ausgeschlossen ist die Hoffung auf fremdes Leben nicht. Sechs der Planenten sollen in einer moderaten Temperaturzone liegen, die nach unseren Vorstellungen Wasser und damit Leben ermöglichen. Mal schauen, was man da in den nächsten Jahren noch so entdeckt.

Apple zieht um

Nach langer Planungs- und Bauzeit ist der neue Bürokomplex von Apple in Cupertino fast fertig. Das 175 Hektar große Gelände soll 12.000 Menschen Platz bieten und im April beginnt der Umzug.

Der wird aber insgesamt rund 6 Monate dauern und auch in dieser Zeit sind noch einige Dinge dort zu tun.

Das Theater des neuen Campus soll dann übrigens ‚Steve Jobs Theater‘ heißen, als Erinnerung an den großen Visionär, der Apple zu einem der erfolgreichsten Unternehmen der Welt gemacht hat.

Ein Stern zu viel

Viele Menschen lassen sich von Bewertungen und Auszeichnungen leiten. So auch bei Restaurants.

Der Michelin-Guide ist vielleicht der wichtigste Restaurant-Führer der Welt und jeder Koch möchte von den Experten gern einen Stern verliehen bekommen.

Durch einen Fehler bekam nun auch ein kleines Café in der französischen Provinz einen Stern verliehen und der Besucheransturm war groß. Doch nach 2 Tagen war der Spaß dann auch schon wieder vorbei.

Karneval bei Google

Wir gehen am Wochenende auch zum Karneval. Ich bin zwar kein so großer Fan davon, aber mit Freunden macht das schon mal Spaß. Dass in dieser Zeit natürlich auch auf Google intensiv nach Kostümen gesucht wird, überrascht nicht. Nun hat der Suchmaschinen-Riese die 10 meistgesuchten Kostüme bekannt gegeben.

An Nummer 1 liegt das „Einhorn Kostüm“, was nicht so überraschend ist, da dies sehr im Trend liegt. Danach folgen dagegen teilweise echte Klassiker, wie das „Indianer Kostüm“.

Ich gehe als Dompteur, während meine Frau als Löwe geht. Nun brauche ich eigentlich nur noch eine Peitsche. ;-)

Als was geht ihr dieses Jahr zum Fasching, wenn ihr überhaupt geht?

Wertvollste Marken

Auf einer interessanten Infografik hat howmuch.net die wertvollsten Marken der Welt zusammengestellt. Wobei dies so eigentlich nicht richtig ist.

Man hat die wertvollsten Marken diverser Länder dort eingebaut. Eine große Überraschung sieht man da gleich in den USA. Da hat Google die Spitze von Apple übernommen.

Ich finde aber die anderen Länder spannender.

Deutschland spielt

Die Computer- und Videospiele-Industrie ist in Deutschland mittlerweile eine wichtige Branche.

In „A Guide to the German Games Industry“ kann man sich nun einen ausführlichen Überblick über den Spiele-Standort Deutschland anschauen.

Auf 48 PDF-Seiten gibt es viele interessante Einblicke. Allerdings ist der Guide auf englisch.

Storytelling

Wenn jemand gutes Storytelling kann, dann ist es wohl die Filmschmiede Pixar, die mit Filmen wie „Toy Story“ oder „Wall-E“ große Erfolge gefeiert hat.

Das eigene Know How bzgl. des Storytellings hat man nun in einem kostenlosen Online-Kurs bereitgestellt.

In einer Reihe von Videos und dazu passenden Übungen kann man nun von den Experten einiges über das Erzählen von Geschichten erfahren. Da kann man sich auch als Blogger und Website-Betreiber sicher das eine oder andere abschauen.

Ich wünsche euch ein schönes Wochenende.