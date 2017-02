Das sind die beliebtesten Browser der Webentwickler

Werbung

Die meisten Webentwickler entscheiden sich bei ihrer Arbeit für einen favorisierten Browser, auch wenn sie natürlich alle Browser zum Testen einsetzen.

Dennoch haben die meisten einen Favoriten und in einer Umfrage in meinem Blog habe ich euch nach eurem Lieblings-Browser gefragt.

Im Folgenden werte ich diese Umfrage aus und spreche über meinen Browser der Wahl.



Die Welt der Browser

Wenn man an der eigenen Website baut, Plugins entwickelt oder das Layout gestaltet, benötigt man natürlich einen Browser. Neben dem einen oder anderen Entwicklungstool ist ein Browser unverzichtbar für viele Dinge.

Doch in den letzten Jahren gab es einen großen Wandel bei der Browsernutzung. Ehemals dominierende Browser haben deutlich an Marktanteil verloren, während andere zugelegt haben.

Ganz besonders hart hat es den Internet Explorer getroffen, der in den letzten Jahren als dominierender Browser abgelöst wurde. Dagegen hat Google mit seinem Chrome weltweit mit großem Abstand die Marktführung übernommen.

In Deutschland ist dagegen der Internet Explorer schon lange nicht mehr der Martkführer. Der Mozilla Firefox war hierzulande besonders stark, was schon etwas überraschend ist, schließlich ist Google als Suchmaschine in Deutschland absoluter Marktführer.

Doch Ende 2016 hat der Chrome auch in Deutschland zum Firefox aufgeschlossen.

Die beliebtesten Browser für Entwickler

Doch die Nutzung in der gesamten Bevölkerung sagt nichts darüber aus, welchen Browser die Entwickler bevorzugen.

Deshalb wollte ich in einer Umfrage genau das von euch wissen. Und insgesamt 188 Leser haben sich an der Abstimmung beteiligt.

Hier seht ihr das Ergebnis:

Welcher Browser ist euer Favorit für die Web-Entwicklung? Firefox (48%, 90 Stimmen)

Chrome (36%, 68 Stimmen)

Opera (5%, 9 Stimmen)

Internet Explorer (4%, 8 Stimmen)

Ein anderer Browser (4%, 8 Stimmen)

Ich entwickle nichts (3%, 5 Stimmen) Teilnehmerzahl: 188 (1 Stimmen)

Wie man sehen kann, rangiert der Firefox in der Beliebtheit bei den Webentwicklern noch deutlich vor dem Google Chrome. Fast die Hälfte der Befragten setzt primär auf Mozillas Browser.

Dahinter folgt der Google Chrome mit 36%, was auch ein recht großer Anteil ist. Und sicher hat der Chrome auch unter den Entwicklern in den letzten Jahren deutlich zugelegt.

Weit abgeschlagen dahinter folgt der Opera vor dem Internet Explorer, während immerhin 4% einen ganz anderen Browser einsetzen.

Der Firefox ist auch mein Lieblingsbrowser

Dass der Firefox noch so weit vorn liegt, hätte ich nicht gedacht. Schließlich hat der Chrome so sehr an Popularität gewonnen.

Aber ich glaube, dass viele Entwickler „Gewohnheitstiere“ sind, wie ich auch. Ich nutze seit dem Start meiner Selbstständigkeit den Firefox als Hauptentwicklungs-Browser. Ich habe mich einfach so sehr an ihn gewöhnt und meine Workflows darauf abgestimmt, dass ich nicht wechseln möchte. Und wenn man den ganzen Tag auf den Bildschirm schaut, dann nutzt man einfach das, mit dem man sich am wohlsten fühlt.

Mittlerweile ist der Chrome als Zweitbrowser bei zwar auch häufiger im Einsatz, aber eben nicht permanent.

Beim Chrome stört mich zudem ein wenig die Datenübermittlung an Google, die man zwar teilweise einschränken kann, aber irgendwie fühle ich mich beim Firefox „sicherer“, auch wenn das mit Sicherheit größtenteils nur ein subjektives Empfinden ist.

Hinterlasst doch einfach einen Kommentar mit eurem Lieblings-Browser und warum ihr diesen einsetzt und für was.

