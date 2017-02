10 Jahre Selbstaendig-im-Netz.de – Bonus-Verlosung für angehende Experten

Werbung

Eigentlich wollte ich ja nur 10 Verlosungen anlässlich meines zehnjährigen Blog-Jubiläums durchführen.

Allerdings war ein weiterer Sponsor so freundlich, mir ein paar Preise bereitzustellen, so dass ich heute noch eine kleine Bonus-Verlosung starte.



10 Jahre Selbstaendig-im-Netz – Bonus-Verlosung

Zum nun wirklich endgültigen Abschluss meiner Verlosungen zum zehnjährigen Bloggeburtstag, könnt ihr heute noch interessanten Lesestoff gewinnen.

Neben Durchhaltevermögen und einer guten Disziplin, ist das eigene Know How sicher mit der wichtigste Erfolgsfaktor für Selbtständige.

Deshalb lese ich regelmäßig neue Fachbücher und das solltet ihr auch tun.

Was gibt es heute zu gewinnen?

Blog Boosting

Das Fachbuch Blog Boosting ist ein sehr lesenswertes Standardwerk für alle, die mit eigenen Websites erfolgreich sein wollen.

Darin geht es um Inhalte, Vermarktung, Suchmaschinenoptimierung und andere wichtige Aufgaben.

Das Fachbuch kostet 24,99 Euro inkl. MwSt.

Storytelling für Unternehmen

Geschichten zu erzählen, anstatt plump zu werben, ist einer der großen Trends der letzten Zeit.

In Storytelling für Unternehmen geht es genau darum. Der Autor gibt auf den 288 Seiten eine Menge Tipps und zeigt Beispiele, wie man dies in der Praxis umsetzen kann.

Das Fachbuch kostet 24,99 Euro inkl. MwSt.

Online-Marketing- und Social-Media-Recht

Ich beschäftige mich ehrlich gesagt sehr ungern mit rechtlichen Themen, aber das gehört nun mal zu einer Selbstständigkeit dazu.

In dieser aktuellen Auflage des Buches Online-Marketing- und Social-Media-Recht von 2017 gibt es zahlreiche Beispiele aus der Praxis und viele nützliche Tipps, um teure Abmahnungen zu vermeiden.

Das Fachbuch kostet 39,99 Euro inkl. MwSt.

So kannst du an der Verlosung teilnehmen

Um an der Verlosung der Zugänge teilzunehmen, musst du eine Frage in den Kommentaren dieses Verlosungs-Artikels beantworten. Schreib deine Antwort einfach in den Kommentarbereich des Artikels. Aber bitte nur einen Kommentar pro Verlosung abgeben.

Unter allen sinnvollen Kommentaren dieser Verlosungen ermittle ich per Zufall die Gewinner.

Die Verlosung läuft nur genau 48 Stunden.

Frage zur heutigen Verlosung

Um an der Verlosung der Fachbücher teilzunehmen, musst du die folgende Frage beantworten:

Wie schaltest du nach einer anstrengenden Arbeitswoche ab?

Schreib deine Antwort in die Kommentare dieses Artikels, um an der Verlosung teilzunehmen.

Sponsor

Der Verlag mitp bietet eine breite Palette an Fachbüchern an.

Diese beschäftigen sich unter anderem mit den Themenbereichen IT, Programmierung, Online-Business, Marketing und Fotografie.

Selbstständige im Netz finden im Produktsortiment eine Menge nützlicher Bücher.

Teilnahmebedingungen

Diese Verlosung läuft bis zum 01.03.2017 um 13:00 Uhr, also genau 48 Stunden.

Mit der Teilnahme an der Verlosung erklärt ihr euch mit den folgenden Teilnahmebedingungen einverstanden.

Die Teilnahme ist auf Personen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz beschränkt. Ein Versand der Preise in andere Länder ist nicht möglich.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Es besteht kein Anspruch auf die Auszahlung der Gewinne.

Mehrfachteilnahmen (mehrfache Kommentare einer Person pro Verlosung) und andere Manipulationen sind nicht gestattet. Es wird nur der erste Kommentar gewertet.

Der oder die Gewinner werden nach Ablauf der Verlosung per Zufall bestimmt und per E-Mail informiert. Danach wird der Versand der Preise mit dem oder den Gewinner/n abgestimmt.

Die erhobenen Daten werden nur zum Zwecke der Zusendung des Gewinns erhoben und nicht weitergegeben oder anderweitig weiterverwendet. Die Lieferadresse muss innerhalb von 14 Tagen mitgeteilt werden, andernfalls verfällt der Gewinn und kann erneut verlost werden.

So geht es weiter

Am kommenden Donnerstag gebe ich die Gewinner der zweiten Verlosungs-Woche und der Bonus-Verlosung bekannt und kümmere mich um die Versendung der Preise.