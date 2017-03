Ablauf der Nischenseiten-Challenge 2017 – Meine Artikel, Podcast, eure Reports und Tipps

Werbung

Durch meine Änderungen am Format der Nischenseiten-Challenge 2017 gibt es immer wieder Unklarheiten bei Lesern.

Deshalb möchte ich in diesem Artikel genauer auf den Ablauf der Nischenseiten-Challenge 2017 eingehen, bevor es dann kommende Woche losgeht.



Jeder kann teilnehmen!

Zu Beginn möchte ich nochmal klarstellen, dass jeder von euch auch in diesem Jahr wieder bei dieser Nischenseiten-Challenge mitmachen kann.

Baut einfach parallel zu den 5 von mir gecoachten Teilnehmern in den 13 Wochen eure eigene Nischenwebsite auf und berichtet in wöchentlichen Reports auf eurem eigenen Blog darüber. Ich verlinke eure Wochenreports sehr gern.

Zeitplan

Einen groben Zeitplan für die 13 Wochen der Nischenseiten-Challenge mit 5 Phasen habe ich bereits aufgestellt.

Daran könnt ihr euch orientieren, wenn ihr eure eigenen Maßnahmen bei der Umsetzung eurer Nischenwebsite plant.

Ab dem 13.März wird es die aktualisierte Auflage des Nischenseiten-Aufbau E-Books geben. Dem E-Book wird auch ein Zeitplan mit 13 Wochenaufgaben beiliegen. Daran könnt ihr euch bei der Umsetzung eurer Nischenwebsite natürlich auch orientieren.

Wöchentliche Artikel

Natürlich gibt es auch von mir jede Woche während der Nischenseiten-Challenge begleitende Artikel:

Montag: Wochenvorschau auf SiN Am Anfang jeder Woche gibt es hier im Blog eine Vorschau auf die kommende Woche und welche konkreten Aufgaben ich den Teilnehmern in der betreffenden Woche vorschlagen würde. Zudem blicke ich ein wenig auf die vergangene Woche der Challenge zurück und gehe auch auf den einen oder anderen externen Teilnehmer und dessen Reports ein.

Montag: Wochenreports der 5 Teilnehmer auf NSG Ebenfalls am Montag (oder auch mal Dienstag, wenn die Zeit knapp wird), aber auf nischenseiten-guide.de, berichten die 5 von mir gecoachten Teilnehmer in ihren Wochenreports über ihre vergangene Woche. Darin gehen sie auf die erledigten Aufgaben ein, berichten über die Entwicklung ihrer Nischenwebsite und schildern ihre Erfahrungen beim Coaching.

Donnerstag: Coaching-Tipps für die 5 Teilnehmer auf NSG Im Laufe der Woche kommuniziere ich mit den 5 Teilnehmern und gebe diesen praktische Tipps und mache Vorschläge. Zudem beurteile ich die bisher vorgenommenen Maßnahmen. Jeden Donnerstag fasse ich auf nischenseiten-guide.de meine Tipps und Informationen für die 5 Teilnehmer zusammen.

Freitag: Podcast/Video Voraussichtlich am Freitag werde ich jede Woche in einem Podcast bzw. einem Video über die vergangene Woche berichten Dabei blicke ich auch ein wenig hinter die Kulissen der Nischenseiten-Challenge.

Eure Wochenreports

Wie oben schon geschrieben hoffe ich, dass auch diesmal wieder viele von euch „inoffiziell“ mitmachen und parallel ebenfalls eine eigene Nischenwebsite aufbauen.

Eure Fortschritte solltet ihr ebenfalls in wöchentlichen Reports festhalten, die ihr in eurem eigenen Blog veröffentlicht. Mailt mir dann den Link an info@nischenseiten-guide.de und ich verlinke eure Reports auf dieser Seite.

Eure Reports sollten aber lesenswert sein und aus mehr als nur 2 Zeilen Text bestehen. Hier ein paar Ideen, über was ihr in euren Wochenreports schreiben könnt:

Ausführlicher Rückblick auf die erledigten Aufgaben in der vergangenen Woche.

Probleme, auf die ihr gestoßen seid.

Interessante Erfahrungen rund um den Aufbau eurer Nischenwebsite.

Entwicklung eurer Nischenwebsite, z.B. Traffic, Einnahmen …

…

Praktische Tipps

Zum Schluss noch ein paar praktische Tipps von mir, wie ihr am besten durch die 13 Wochen der Nischenseiten-Challenge kommt. Denn die 3 Monate werden für jeden, der eine Nischenwebsite aufbaut, anstrengend werden.

Ihr solltet zu Beginn nicht zu viel erwarten. Wer denkt, dass seine neue Nischenwebsite in ein paar Wochen viel Geld abwirft, der wird schnell demotiviert sein und aufgeben.

Nehmt euch gerade am Anfang nicht zu viel in zu kurzer Zeit vor. Immer wieder sehe ich Teilnehmer, die am Anfang lospowern, aber dann recht schnell nicht mehr können.

Es ist wichtig, dass ihr euch genug Zeit für die einzelnen Aufgaben nehmt. Gerade die Nischenfindung wird von vielen nur sehr kurz behandelt, dabei ist dies aber die wichtigste Grundlage für eine erfolgreiche Nischenwebsite.

Es hilft, wenn ihr konkrete Termine für die Erledigung von Aufgaben einplant. Blockt euch z.B. an zwei Tagen in der Woche jeweils 2 Stunden, die ihr nur an eurer Nischenwebsite arbeitet. Und plant dabei realitisch, denn es kann immer was dazwischen kommen.

Veröffentlicht regelmäßig eure Wochenreports, denn die motivieren euch am Ball zu bleiben und nichts aufzuschieben, nur weil ihr vielleicht gerade keine richtige Lust habt.

Wenn ihr diese Tipps beherzigt, dann sollte einer erfolgreichen Teilnahme an der Nischenseiten-Challenge nichts mehr im Wege stehen.

Aber plant am besten direkt danach Urlaub ein, denn anstregend wird es trotzdem. ;-)

Noch Fragen zum Ablauf?

Falls zum generellen Ablauf der Challenge noch etwas unklar ist, dann hinterlasst hier einfach einen Kommentar und ich beantworte dann eure Fragen.