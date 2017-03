Weniger arbeiten, um mehr zu erreichen – Viel Freizeit und wenig Arbeitszeit, für größere Erfolge!

Werbung

Nein, ich werde euch jetzt nicht das eBook verkaufen, welches euch garantiert zum Erfolg führt.

Ich werde euch auch kein Coaching andrehen, keinen Videokurs und ich erzähle euch auch nicht wie viele Möglichkeiten ihr habt, alles zu erreichen was ihr euch vorgenommen habt, indem ihr jetzt meinen Newsletter abonniert.

Ich bin ein Feind solcher Systeme und Ideen, kein Freund von den 0815 Marketing eBooks und vor allem kein Freund von Menschen, die sich künstlich aufblasen, um euch ihr geniales Schneeballsystem anzudrehen.

Stattdessen möchte euch eine Erfahrung schildern, möchte euch mitnehmen und ein paar Gedanken mit euch teilen. Ein Konzept, welches weder neu, noch weltbewegend ist, aber welches bei mir schlichtweg extrem gut funktioniert hat.



Das Konzept von viel Freizeit und wenig Arbeitszeit, für größere Erfolge.

Die Idee dahinter ist, dass ihr weniger arbeitet, um mehr zu erreichen. Es gibt dutzende Namen und Ausdrücke dafür. Der eine nennt es die fünf Stunden Woche, der andere beschreibt es als Strategie oder Arbeitsplan.

Ich will, wie schon erwähnt, gar nicht erst mit so etwas anfangen. Doch obwohl der Satz »Arbeite weniger, um mehr zu erreichen« erst einmal merkwürdig klingt, ist durchaus etwas wahres dran. Und auch wenn das alles für den einen oder anderen nun nichts Neues mehr ist, so möchte ich meine persönliche Abwandlung des Ganzen mit euch teilen.

Weniger Arbeiten, bedeutet effektiver arbeiten

Im Grunde geht es bei all dem, um einen einfachen Grundsatz. Wer viel arbeitet, arbeitet am Ende des Tages nicht wirklich effektiv. Wer um Punkt acht Uhr im Büro ist, der ist müde, trinkt erst einmal seinen Kaffee, macht alles, nur nicht effektiv arbeiten.

Wer nach dem Mittagessen vollgefressen am Schreibtisch sitzt, der kann sicherlich vieles, nur eben nicht effektiv arbeiten. Viel wahrscheinlicher ist es also, dass er ein kleines Spielchen auf seinem Handy spielt. Viel glaubwürdiger scheint, dass er bei Twitter oder Facebook seine Zeit totschlägt.

Ist auch logischer, denn niemand hat die Energie, um den ganzen Tag, die ganze Woche lang durchzupowern. Zumindest nicht ohne Aufputschmittel, die ihn mehr leisten lassen, als sein Körper gesundheitlich verträgt. Also arbeitet doch einfach weniger.

Wer weniger Zeit hat, muss die Zeit wirklich nutzen

Klingt leichter gesagt als getan, ich weiß, aber es ist doch durchaus etwas dran. Wer nur wenig Zeit hat, um geplante Aufgaben zu erledigen, der hat auch keine Zeit mehr zum Trödeln.

Wer nicht erst wach werden muss, oder sein Mittagessen verdaut, der kann sofort loslegen. Und wer nur wenige Stunden Zeit zum arbeiten hat, der kann auch nicht bei Twitter oder Facebook seine Zeit verschwenden und schon gar nicht mit einem Spielchen am Handy, oder Clips bei Youtube.

Wer wenig Zeit hat, bestimmte Dinge zu erledigen, kommt nicht drumherum diese sofort zu erledigen. Das Konzept: Weniger arbeiten, um mehr zu erreichen, ist also erst einmal recht plausibel und simpel gefasst. Weniger Zeit, also muss die Zeit effektiv genutzt werden.

Macht einfach Schluss, statt stundenlang an der Lösung zu arbeiten

Gerade in der Anfangszeit neigen Web Worker dazu, am liebsten bis spät in die Nacht im Büro zu sitzen. Am Anfang mag das auch durchaus funktionieren, am Anfang wo es noch die schnellen und großen Erfolge gibt.

Aber desto mehr Routine ins Spiel kommt, desto mehr wird es Arbeit und nicht mehr Abenteuer. Gerade Programmierer kennen beispielsweise folgende Situation: Sie schreiben Code und plötzlich bleiben sie stecken. Es geht nicht weiter, es funktioniert nicht wie gedacht.

Wer jetzt auf Krampf nach Lösungen sucht, sitzt bis in die Nacht an dem neuen Code und ist dann unter Umständen frustriert. Wer dagegen das Problem übergeht, sich etwas anderes vornimmt, oder die Arbeit für heute einfach beendet, löst sie am nächsten Tag. Mit neuer Sichtweise, neuem Elan, neuen Gedanken und anderen Herangehensweisen.

Das führt in diesem Beispiel zu weniger Frust und mehr Erfolgen, also auch zu besserer Arbeit. Nur ein Beispiel von vielen, welches mir persönlich sehr vertraut ist.

Ablenkungen eliminieren, dann bleibt keine Zeit für Träumereien

Bei mir ist es beispielsweise so, dass ich am frühen Morgen am besten bin, zumindest was die Arbeit angeht. Ich bin ein Morgenmensch und kann in den nebligen Morgenstunden am besten durchpowern. Erst der Spaziergang mit meinem Hund, dann gehts an den Schreibtisch.

Allerdings habe ich mir schon lange einige Tricks angewöhnt. So lese ich beispielsweise vorab keine News oder Nachrichten mehr und checke auch keine E-Mails. News führen nämlich nur dazu, dass ich in Themen versinke, Nachrichten lenken mich zu sehr ab, E-Mails sowieso. Solche Dinge lassen sich am Ende der Arbeit erledigen, weil sie weniger Aufmerksamkeit und Energie fordern.

Auch RSS-Feeds oder ähnliche News-Sammler, sollten ruhig außen vor bleiben. Twitter, Facebook – ist mir alles egal, solange ich effektiv arbeiten will.

Wer weniger Zeit zum arbeiten hat, nimmt diese Zeit bewusster viel wahr und ist ernster bei der Sache. Wer nur vier Stunden Zeit hat, ein neues Projekt zu realisieren, kann sie schlichtweg nicht bei Facebook verplempern.

Kreativ sein fordert viel Energie

Kreativ sein. Viele stellen sich das immer so leicht vor. Kreativ Texte schreiben, saubere Zeilen programmieren, neue Blogs installieren oder bestehende Projekte umbauen und neue Features erdenken.

Web Worker arbeiten oft kreativ, manchmal auch schon routinemäßig. Wichtig ist, das Kreative immer zuerst zu erledigen, weil für Kreativität mehr Energie nötig ist. Vor allem hilft es aber weniger zu arbeiten, um mehr Erfolge zu erzielen.

Drei bis vier Stunden pro Tag sind optimal, um das Beste aus der dieser Zeit herauszuholen. Wer mehr arbeitet, lässt schnell nach. Wer mehr arbeitet, nimmt die Zeit nicht mehr so ernst und lässt sich gerne ablenken. Wer mehr arbeitet, fängt also wieder an zu trödeln. Zumindest sind das meine Erfahrungen. Und deshalb sage ich auch mit vollem Ernst: Weniger arbeiten, für mehr Erfolg.

Denkt einfach mal darüber nach und sagt mir in den Kommentaren, was ihr davon haltet und was eure Erfahrungen sind. Das Konzept ist nicht neu, trotzdem würde mich eure Meinung zu dem Thema sehr interessieren. Und jetzt, jetzt mache ich erst einmal Feierabend. :-)