Die erfahrenen Teilnehmer an der Nischenseiten-Challenge 2017

Nachdem ich am Montag schon die 5 Coaching-Teilnehmer an der Nischenseiten-Challenge bekanntgegeben habe, möchte ich dies nun auch mit den 5 erfahrenen Teilnehmern tun.

Wer diese 5 sind und was genau sie machen werden, erfahrt ihr im Folgenden.

Erfahrung braucht kein Coaching

Viele Leser meines Blogs hatte sich gewünscht, dass ich neben den 5 Coaching-Teilnehmern auch noch ein paar erfahrene offizielle Teilnehmer an der Nischenseiten-Challenge mit ins Boot hole. Gesagt, getan. Die erfahrenen Ersteller von Nischenwebsites konnten sich ebenfalls bei mir bewerben und von diesen habe ich 5 ausgewählt.

Diese 5 erfahrenen Teilnehmer werden natürlich nicht von mir gecoacht. Stattdessen bringen sie ihre eigenen Erfahrungen und ihr Know How mit und werden sicher viele interessante Einblicke und Informationen im Laufe der 13 Wochen veröffentlichen.

Die 5 erfahrenen Teilnehmer werden genauso wie die 5 Coaching-Teilnehmer wöchentlich einen Report veröffentlichen und darin zeigen, was sie gemacht haben und wie sich ihre Nischenwebsite entwickelt.

Wie habe ich die 5 erfahrenen Teilnehmer ausgewählt?

Insgesamt haben sich 11 erfahrene Teilnehmer beworben. Darunter waren sehr interessante Bewerbungen, aber auch die eine oder andere nicht so passende.

Durch die geringere Zahl an Bewerbungen fiel es mir aber etwas leichter die 5 offiziellen erfahrenen Teilnehmer auszuwählen.

Die 5 erfahrenen Teilnehmer

Unter den folgenden erfahrenen Teilnehmern findet sich auch der eine oder andere Nischenseiten-Challenge Veteran, der über die Challenge in den vergangenen Jahren zum Thema Nischenwebsite gekommen ist und mittlerweile sehr viel Erfahrung darin hat.

Aber auch andere erfahrene Selbstständige im Netz sind dabei, so dass ich sehr optimistisch bin, vielfältige und interessante Ansätze während der 3 Monate sehen zu können.

Anabell

Anabell hat schon mehrfach an der Nischenseiten-Challenge teilgenommen und viele Erfahrungen sammeln können. Davon möchte sie während der Challenge alle Leser profitieren lassen und sie mag zudem den Druck der Challenge, um wirklich anzufangen und Aufgaben auch abzuschließen.

Andreas

Andreas arbeitet schon länger im Online-Bereich und hat mit diversen CMS gearbeitet. Zudem hat er schon ein paar interessante Websites aufgebaut. Nischenwebsites sind auch dabei und so freut er sich über das Feedback der Leser und hofft auf einen regen Austausch mit den anderen Teilnehmern.

Matthias

Matthias hat unter anderem das Hobby Bauchreden und dazu betreibt er auch eine sehr erfolgreiche Website. Aber auch im Bereich Nischenwebsites ist er aktiv und will da in Zukunft mehr auf Qualität setzen. Während der Challenge möchte er sich gern über die Schulter schauen lassen und sein Know How weitergeben.

Paul

Paul kenne ich von den vergangenen Nischenseiten-Challenges, wo er erfolgreiche Websites aufbauen konnte. Dabei setzt er unter anderem stark auf Affiliate Marketing. Während der Challenge möchte er jedoch mal was Neues ausprobieren und die ausgetretenen Pfade verlassen, so dass ich sehr gespannt bin, was da von ihm kommt.

René

Sehr aktiv im Bereich der Nischenwebsites ist auch René. So konnte er eine Menge Erfahrungen im Aufbau und der Vermarktung von Nischenwebsites sammeln, die er im Laufe der Challenge an die Leser weitergeben möchte. Auch er möchte einen Schwerpunkt auf die Qualität der Website legen, was ich sehr gut finde.

Erfahrung, Wissen und Best Practices

Diese 5 erfahrenen Teilnehmer werden jede Woche einen Report veröffentlichen und auf die letzte Woche zurückblicken. Dabei werden sie nicht nur zeigen, was sie gemacht haben und wie sich die Nischenwebsite entwickelt, sondern sie werden auch Tipps und Best Practices teilen. Zudem blicken sie natürlich auch ein wenig voraus und schildern, was sie in den nächsten Tagen vorhaben.

In Kürze werde ich auf nischenseiten-guide.de zudem Interviews mit diesen 5 Teilnehmern veröffentlichen.

Evtl. werde ich den einen oder anderen auch noch einem Podcast-Interview vors Mikro holen. Mal schauen, wie das technisch und zeitlich klappt.

So geht es weiter

Ich stimme mich in dieser Woche mit den 5 erfahrenen Teilnehmern ab, so dass es dann ab Montag kommender Woche losgehen kann.