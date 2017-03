Werbung

Pünktlich zum Start der Nischenseiten-Challenge 2017 ist die 2.Auflage meines Nischenseiten-Aufbau E-Books erschienen.

Was sich in der 2. Auflage geändert hat und was neu ist, erfahrt ihr im Folgenden.

Zudem gibt es Infos für die Käufer der 1.Auflage.



Hinweis für alle bisherigen Käufer

Bevor ich auf die Inhalte der 2. Auflage genauer eingehe, noch ein kurzer Hinweis für alle, die das E-Book in den letzten 2 Jahren gekauft haben.

Ihr könnt euch die aktualisierte 2.Auflage kostenlos herunterladen. Klickt dazu einfach auf den Link in eurer Kauf-Bestätigungsmail von Digistore24.com und ladet euch auf der Download-Seite das E-Book nochmal herunter. Es handelt sich um die neue 2.Auflage.

Der kostenlose Download der 2. Auflage wird allen bisherigen Käufern einen Monat bis zum 12.April 2017 zur Verfügung stehen.

Die 2. Auflage des Nischenseiten-Aufbau E-Books

In den letzten Wochen habe ich hier im Blog und im Nischenseiten E-Book Newsletter ja schon Einblicke in die 2.Auflage des E-Books gegeben.

Ich habe in den letzten beiden Jahren eine Menge neue Erfahrungen gesammelt und viel Know How dazugewonnen. Zudem haben sich die Umstände im Netz z.B. in den Bereichen Einnahmequellen, Google, Recht etc. geändert. Das alles habe ich in die Überarbeitung meines E-Books einfließen lassen, so dass es auf dem neuesten Stand ist.

Natürlich gab es auch seitens der Leser viel Feedback und einige Ideen und Wünsche, wie das E-Book noch besser werden könnte. Auch dieses Feedback ist in die neue Version meines E-Books eingeflossen.

Und so ist der Umfang nicht nur von 171 auf 204 Seiten angestiegen, sondern es gab hunderte Anpassungen, Veränderungen, Aktualisierungen und Ergänzungen.

Was hat sich geändert und was ist dazugekommen?

Bei der Überarbeitung habe ich mein Augenmerk vor allem auf die folgenden Schwerpunkte gelegt:

Die Bedeutung der Nischenfindung und -prüfung

Änderungen bei der Nischenrecherche, inkl. neue Tools

Die inhaltliche Qualität von Nischenwebsites

Neue Plugins, unter anderem zur Monetarisierung

Ausbau der Tipps zur Nischenwebsite-Struktur

Als erstes fällt einem vielleicht auf, dass es eine neue Kapitelstruktur gibt. Die Nischenfindung und -prüfung habe ich in ein extra Kapitel ausgegliedert, um deren Bedeutung nochmal zu unterstreichen. Darin finden sich nun unter anderem auch neue Tools und Tipps.

Ich habe natürlich eine Aktalisierung der technischen Details in vielen Teilen des E-Books vorgenommen. So z.B. bei WordPress, Tools, AdSense, Plugins und so weiter.

Es sind ausführliche Informationen zur Struktur von Nischenwebsites hinzugekommen und ich habe mehr Informationen zu den Inhalten und deren Qualität integriert.

Es gibt ein eigenes Kapitel zum Amazon PartnerNet mit Tipps, Erfahrungen und Plugin-Empfehlungen. Ebenso sind Tipps hinzugekommen, wie man mit Geld den Erstellungs-Prozess einer Nischenwebsite abkürzen kann.

Und es gibt auch zusätzliche Tipps für den Backlinkaufbau, da sich damit viele Leser schwer tun.

Des Weiteren habe ich an vielen Stellen meine eigenen Erfahrungen ergänzt, die ich in den letzten Jahren gemacht habe.

Am Ende des E-Books gibt es ein mehrseitiges Glossar, in dem ich Fachbegriffe aus dem E-Book kurz erkläre. Gerade für Einsteiger ins Online-Business ist das sicher hilfreich.

Weitere neue Dinge

Ich habe insgesamt 3 Wochenpläne dem E-Book beigelegt. Diese zeigen eine Vorgehensweise mit einzelnen Aufgabe für unterschiedliche Zeiträume.

Wer den ganzen Tag für seine Nischenwebsite Zeit hat, findet im 1-Monatsplan sicher eine herausfordernde, aber auch machbare Aufgabe. Nach 4 Wochen rankt die Nischenwebsite natürlich noch nicht auf Position 1, aber nach einem Monat kann man schon mit der nächsten Nichenwebsite anfangen.

Neben dem von der Nischenseiten-Challenge bekannten 3-Monatsplan habe ich auch noch einen 6-Monatsplan beigelegt, der für all jene das richtige ist, die nur wenig Zeit für den Aufbau haben oder sich bewusst Zeit lassen wollen.

Angewachsen ist auch die Zahl der beiliegenden Checklisten. Zu den vier vorhandenen Checklisten, die ich überarbeitet habe, sind 4 neue Checklisten hinzugekommen. Darin geht es z.B. um die Nischenfindung und um Inhalte für Nischenwebsites.

Und natürlich habe ich auch die 4 WordPress-Videos, welche es bereits in der 1. Auflage gab, neu aufgenommen und exklusiv für die Käufer des E-Books bereitgestellt.

Den einen oder anderen Rabattcode konnte ich ebenfalls organisieren und dem E-Book beilegen. Als kleiner Bonus.

Beim Preis bleibt alles beim Alten

Die zweite Auflage des Nischenseiten-Aufbau E-Books kostet weiterhin 27 Euro inkl. MwSt. Daran hat sich also nichts geändert.

Damit seid ihr nun gerüstet für den Aufbau erfolgreicher Nischenwebsites.

Hier geht es zum E-Book.