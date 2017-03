Werbung

Anlässlich der gestern gestarteten Nischenseiten-Challenge 2017 will ich heute ein wenig zurückblicken.

Ich schwelge in Erinnerung an meine ersten Nischenwebsites und berichte darüber, wie gut oder schlecht das damals gelaufen ist.

Dabei gebe ich Einblicke in meine Anfänge und teile meine Erfahrungen mit euch.



Meine ersten Nischenwebsites

Die erste Nischenseiten-Challenge 2012 war für mich nicht der Anfang was Nischenwebsites betrifft. Ich bin bereits vorher mit dem Thema in Berührung gekommen.

So las ich damals bereits den Blog von Pat Flynn, welcher sich mit kleinen Affiliate-Websites in einer thematisch sehr engen Nische beschäftigt hat. Aber auch andere Selbstständige im Netz aus den USA hatte das Thema schon Jahre vorher behandelt.

Ich habe nach dem Start meiner Selbstständigkeit 2006 selber ein paar kleine Websites gebaut, die sich einem konkreten Thema gewidmet haben und wo ich Einnahmequellen ausprobiert habe. Aber damals habe ich diese noch nicht Nischenwebsites genannt.

Nicht von Erfolg gekrönt

An meine wirklich erste Nischenwebsite kann ich mich nicht wirklich sicher erinnern. Das ist nun auch schon viele Jahre her.

Damals hatte ich das auch noch nicht so klar definiert. Es waren halt keine Affiliatewebsites.

Blockbuster Filme

Ich war schon immer ein großer Filmfan und die Faszination rund um Hollywood war früher noch stärker, als heute.

Das war einer der Hauptgründe, warum ich vor fast 10 Jahren mal eine kleine Website zu Film-Blockbustern hatte. Dort habe ich einige erfolgreiche Filme vorgestellt und auch hin und wieder News veröffentlicht.

Um Geld zu verdienen hatte ich Affiliatelinks eingebaut.

Aber ich konnte mit dieser Websites keinen Erfolg verbuchen, was verschiedene Gründe hatte.

Hauptsächlich war die Nische/das Thema einfach schlecht gewählt. So gab es zwar ein hohes Suchvolumen, aber sehr viel Konkurrenz und zudem niedrige Preise bei den Produkten (DVDs).

Heute würde ich in diesem Bereich wohl gar nicht mehr gehen, aber zumindest eine deutlich engere Nische wählen.

Und so bliebt der Traffic damals aus und die Website verschwand recht schnell wieder von der Bildfläche.

Zudem hatte ich da damals noch sehr wenig Erfahrungen mit Nischen und dem Aufbau solche Nischenwebsites. Die Vermarktung war sicher auch nicht gut, was ebenfalls dazu geführt habe, dass aus dieser Nischenwebsite nichts wurde.

Browserspiele

Eine weitere Nischenwebsite von damals, an die ich mich noch recht gut erinnern kann, behandelte das Thema Browserspiele. Ich war seit meiner Tennagerzeit ein begeisterter Computerspieler und die Aussicht auf tolle Strategie-Spiele, die man zudem auch noch kostenlos im Browser spielen konnte, hat mich sehr gereizt.

Deshalb habe ch mich bei dieser Nischenwebsite vor allem auf Strategie-Browserspiele konzentriert und damit war das schon eine relativ enge Nische, die auch durchaus Potential hatte.

Aber auch dieser Themenbereich war damals sehr überlaufen. Das Thema war zu der Zeit, es boomten die Free to Play Titel, einfach zu „sexy“.

Zudem hat mich dann aber auch schnell das Thema nicht mehr interessiert und damit machte ich auch wenig bei der Vermarktung oder den neuen Inhalten.

Die Website gab es dann noch eine Weile, aber ich habe nichts gemacht. Neben der Nischenauswahl habe ich damals zudem gelernt, dass es ohne einen gewissen Aufwand nicht gelingt, Nischenwebsites erfolgreich zu machen.

Auf die harte Tour gelernt

Meine ersten Nischenwebsites waren also damals kein Erfolg. Ich habe viel ausprobiert und gestestet, aber natürlich auch viele Fehler gemacht und eine Menge Erfahrungen gesammelt.

Gerade was die Wahl der Nische angeht habe ich über die Jahre eine Menge gelernt. Einen Bogen um beliebte und gerade sehr angesagte Themen zu machen, wurde deshalb für mich ein wichtiges Auswahlkriterium, neben den anderen, die ich ja auch hier im Blog immer wieder vorstelle.

Nach und nach stellte sich der Erfolg bei meinen neuen Projekten aber ein. Z.B. ist die Nischenwebsite aus der Nischenseiten-Challenge 2012, poolheizung-solar.de auch heute noch immer lukrativ, auch wenn diese Nische sehr saisonal ist. Auch so eine wichtige Erfahrung.

Meine Nischenwebsites werfen heute hunderte Euro ab und ich sehe auch für die Zukunft viel Potential bei hochwertigen und gut gemachten Nischenwebsites.

Meine Erfahrungen für euch gesammelt

Weil ich so viele Rückschläge hatte und es lange dauerte, bis erfolgreiche Nischenwebsites dabei herauskamen, habe ich mich entschlossen alles in einem E-Book niederzuschreiben.

In meinem Nischenseiten-Aufbau E-Book habe ich meine Erfahrungen, aber auch mein Know How gesammelt, damit die Leser nicht den selben langen und holprigen Weg gehen müssen, wie ich das getan habe.

Gestern ist nun die 2.Auflage meines E-Books erschienen, mit über 30 Seiten mehr und viele neuen Tipps und Einblicken. Aber auch die anderen Inhalte wurden komplett überarbeitet und aktualisiert.

Was war eure erste Nischenwebsite?

Mich würde nun natürlich interessieren, was eure erste Nischenwebsite war.

Welche Erfahrungen habt ihr gemacht und welche Probleme musstet ihr überwinden?